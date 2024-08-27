Житель Колорадо обвиняется в угрозе ликвидации избирательных чиновников и судей.

Заявления правоохранителей гласят, что 45-летний Тек Брокбанк неоднократно размещал угрожающие заявления в адрес властей в Колорадо и Аризоне. По словам властей, эти якобы вредоносные коммуникации включали обвинения в "измене", призывы к "казни" и нападки на судей, которые вынесли решения против бывшего президента Дональда Трампа в споре, связанном с выборами.

Брокбанка обвиняют в распространении межгосударственных угроз, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. На данный момент адвокат Брокбанка не указан, и он должен предстать перед судом в понедельник.

Министерство юстиции неоднократно выражало обеспокоенность по поводу резкого роста угроз в адрес общественных фигур, с особым акцентом на угрозы в адрес выборных должностных лиц и судебной власти.

В понедельник генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил: "Мы обвиняем подозреваемого в совершении подробных угроз убийством в адрес должностных лиц выборов, судей и сотрудников правоохранительных органов. Угрозы в адрес государственных служащих представляют опасность для нашей демократии, и арест и предъявленные сегодня обвинения четко показывают, что Министерство юстиции будет добиваться ответственности за действия виновных".

В социальных сетях в 2021 и 2022 годах, как сообщается в обвинительном заключении, Брокбанк неоднократно угрожал насилием местным властям Колорадо. В одном из постов Брокбанк написал: "Я мог бы взять свой винтовку и выстрелить этому человеку в голову и объясниться со своим Создателем прямо сейчас. Я бы был прав!"

Брокбанка также обвиняют в том, что он заявил, что имеет право начать стрелять в федеральных правоохранительных органах, если они посетят его дом, и призвал "американский народ взять дело в свои руки и устранить тех, кого мы знаем, ответственных" за якобы фальсификацию выборов в Колорадо.

Имена выборных и правоохранительных органов, ставших мишенью угроз, засекречены в судебных документах.

По словам прокуроров, угрозы продолжались до конца 2023 года, когда Брокбанк якобы отправил своему отчиму текстовое сообщение: "Четыре судьи в Колорадо удалили президента Трампа из бюллетеня в Колорадо. Их имена были добавлены в мой список..." Это заявление, по-видимому, относится к решениям, принятым в судах штата Колорадо об удалении Трампа из бюллетеня штата из-за его участия в штурме Капитолия 6 января 2021 года – решения, которые были впоследствии отменены Верховным судом США.

Расследование также выразило обеспокоенность по поводу "обширной истории незаконного владения огнестрельным оружием" Брокбанка, согласно судебным документам, и по поводу текстового сообщения, отправленного им в ноябре 2023 года ассоциированному лицу: "Я никогда не хожу никуда без огнестрельного оружия".

Усиление tensions в политике привело к значительному увеличению угроз в адрес общественных фигур, как подчеркивает Министерство юстиции. В этом контексте неоднократные угрозы Брокбанка в адрес властей в Колорадо и Аризоне, в том числе судей и сотрудников правоохранительных органов, привели к его уголовному обвинению.

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