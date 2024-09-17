Жестокий и безжалостный чеченский военный лидер, Апти Алаудинов.

В начале августа, когда Киев начал наступление на границу Курска, военные лидеры России хранили тактическое молчание. Тем не менее, чеченский командир Апти Алаудинов выразил оптимизм в своих постах в Телеграме, подбадривая своих последователей словами: "Давайте расслабимся, побалуем себя попкорном и посмотрим, как наши бойцы раздавят оппозицию". С тех пор Алаудинов стал самым заметным комментатором offensives в Курске.

Возглавляя специальное подразделение "Ахмат", Алаудинов ведет своих чеченских бойцов в бой против Украины. Он регулярно появляется на своем канале в Телеграме, часто делясь видео, которые, по-видимому, сняты на передовой. Этот канал насчитывает впечатляющие 275 000 подписчиков, а российские СМИ также распространяют сообщения Алаудинова.

В своих трансляциях он пытается успокоить российские опасения, утверждая, например, что "продвижение врага почти остановлено". Несмотря на реальный прогресс Украины, Алаудинов стал хорошо известной фигурой в социальных сетях.

Проукраинский канал Nexta назвал Алаудинова "военным стратегом, чьи прогнозы часто не сбываются". Недавно Алаудинов предсказал, что конфликт с соседней страной завершится в течение двух-трех месяцев.

"Интересная история", - замечает Тифон Дзиадко, журналист независимой русской радиостанции "Дождь", в Телеграме. "Большая часть России находится под контролем другой страны, и главный голос того, что происходит в Курской области, принадлежит этому странному персонажу, Алаудинову".

По мнению экспертов, такая высокая медийная активность, скорее всего, санкционирована сверху. "Я уверена, что Кремль руководит этим", - считает Сара Оутс, эксперт по российской пропаганде в Университете Мэриленда. Георгий Бовт, москвичи политический аналитик, согласен, заявляя, "Пока это хорошо вписывается в повестку дня правящей партии".

Как и Рамзан Кадыров, лидер Чечни, Алаудинов наслаждается беспрецедентной свободой слова. Некоторые даже видят в нем потенциального преемника Кадырова, здоровье которого, как поговаривают, оставляет желать лучшего.

Так же жесток, как Кадыров

Методы Алаудинова так же жестоки, как и у Кадырова. Что касается возможной мобилизации 18-летних призывников для борьбы против Украины, Алаудинов не проявил сочувствия, заявив: "Если эти молодые люди не защитят свою родину, то какая от них польза и для вас, и для ваших детей?"

Слова Алаудинова резко контрастируют с осторожными заявлениями Министерства обороны. Бовт предполагает, что "Он представляет информацию более эмоционально, что легче понять для публики". Оутс сравнивает "жестокие, откровенные заявления" Алаудинова с подходом президента России Владимира Путина в ранние годы, когда онfamously заявил: "Террористы будут расстреляны даже в туалете". "Я считаю, что Алаудинов - это мощный инструмент пропаганды", - заключает Оутс.

Обвинения в похищении и пытках

Родившийся в Ставропольском крае, Алаудинов потерял отца и брата во время чеченских войн, сражаясь на стороне Москвы. Впоследствии он заработал репутацию как чеченский начальник полиции и заместитель министра внутренних дел, но также был обвинен в нарушениях прав человека, таких как похищение и пытки.

Независимая российская газета "Новая газета" назвала Алаудинова могущественным и опасным человеком, который был членом личной охраны Кадырова. Путин удалил Алаудинова из чеченского правительства в 2021 году, что вызвало спекуляции о разногласиях между Алаудиновым и Кадыровым.

Тем не менее, на ранних этапах российского вторжения в Украину в 2022 году Кадыров объявил, что Алаудинов возглавит тысячу чеченских добровольцев. Несмотря на то, что Алаудинов был признан "Героем России", его подразделение "Ахмат" было высмеяно как "армия ТикТока" из-за своей низкой боевой эффективности по сравнению с успехом в социальных сетях.

Подразделение, состоящее из Национальной гвардии России, было развернуто для защиты границы, где украинская армия вошла в Курск. В видео Алаудинов признал, что солдаты Киева проделали "достойную работу". "Единственное, чего они не учли", - добавил он, "это то, что Бог любит Россию".

Тема нападения на Украину стала центральной в Telegram-постах Апти Алаудинова, где он подбадривает своих подписчиков оптимистичными замечаниями о наступлении в Курске. Несмотря на критику со стороны проукраинских каналов, трансляции Алаудинова продолжают набирать популярность, насчитывая большое количество подписчиков и получая внимание от российских СМИ.

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