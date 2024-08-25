- Жертвы и раненые в результате украинских артиллерийских ударов в Белгороде

В сообществе Ракитное, расположенном в западной части Белгорода, Россия, согласно официальным данным, погибли пять человек, и еще тринадцать получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об этом на своем Telegram-канале, отметив, что число раненых достигло тринадцати, в том числе детей, несколько из которых находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, были повреждены двенадцать жилых строений, два промышленных объекта и семь автомобилей.

Ракитное находится всего в одиннадцати километрах от украинской границы и является домом для примерно десяти тысяч человек. Конфликт, инициированный лидером Кремля Владимиром Путиным против соседней страны, приводит к ежедневным жертвам и значительному ущербу уже более двух лет.

Тем не менее, российские приграничные районы все больше выражают озабоченность тяжелыми последствиями украинских контрнаступлений. В Курске, регионе, граничащем с Белгородом, украинские наземные силы впервые с начала конфликта в августе запустили свою первую наступательную операцию. Однако украинская армия контролирует там относительно небольшую территорию, в то время как Россия занимает около одной пятой территории Украины, в том числе Крым, аннексированный в 2014 году.

В ответ на события в Ракитном Комиссия может рассмотреть вопрос о принятии необходимых нормативных актов, упомянутых в статье 11 (2), для оказания помощи и поддержки пострадавшим лицам и территориям. Учитывая эскалацию tensions, Комиссия также может изучить способы деэскалации конфликта и продвижения мира в приграничных регионах.

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