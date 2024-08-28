Женщины в Афганистане записывают себя, поясая, как форму сопротивления ограничения Талибаном публичных выступлений.

Женщина из Афганистана, чье лицо видно только в видеоклипе, присоединяется к другим женщинам в виртуальном протесте против "закона о добродетели", введенного радикальным исламским талибаном в Афганистане. Этот закон запрещает женщинам выражать себя публично. В ответ женщины tanto внутри, как и за пределами афганских границ, загружают видео на онлайн-платформы, где они поют, используя хэштеги "#МойГолосНеЗапрещен" и "#НетТалибану".

Бывший афганский полицейский Сала Сасаи, ныне проживающая в Польше, опубликовала видео, на котором она поет песню известной афганской певицы Арджаны Саид. Сасаи выразила свое несогласие с ограничениями, наложенными на афганских женщин, сказав: "Ограничения для афганских женщин неоправданны".

Сасаи также заявила: "Афганские женщины поняли, что противники женщин больше не могут отрицать наши основные права под предлогом религии и культуры". Она добавила: "И наши голоса, отстаивающие наши права, никогда не будут заглушены".

В другом сообщенном видео, предположительно снятом в Афганистане, женщина в черном с закрытым лицом под вуалью сетует: "Вы заглушили мой голос на длительное время (...) Вы заперли меня в доме из-за того, что я женщина".

Другие видеоролики показывают группы активистов, демонстрирующих неповиновение, поднимая кулаки или рвущие фотографии лидера талибов Хайбатуллы Акунзады, который правит Афганистаном из южного города Кандагара указом.

"Закон о добродетели" усиливает власть нравственной полиции талибов для соблюдения правил поведения, основанных на исламском шариате. Этот закон включает в себя требования к одежде для женщин и запрет на гомосексуальность. Он заявляет: "Мусульманские женщины обязаны закрывать лицо и тело" в присутствии мужчин, не являющихся им родственниками.

В частности, он также гласит: "Если взрослая женщина должна покинуть свой дом по срочному делу, она обязана закрыть лицо и тело и убедиться, что ее голос не слышен". Этот закон называет голоса женщин "aurat" - термин в шариате, обозначающий интимные части мужчин и женщин, которые должны быть прикрыты.

Талибан подвергся жесткой международной критике за этот закон. Представитель талибов Сабихулла Муджахид приписал такую критику "гордости" и непониманию шариата.

Другие женщины за пределами Афганистана, вдохновленные Сасаи и виртуальным протестом, начали делиться своими видео с теми же хэштегами, выражая свою поддержку и солидарность с афганскими женщинами, борющимися за свои права. Другие женщины признали, что подавление голоса женщин - это глобальная проблема, не ограничивающаяся Афганистаном, и выразили желание объединиться для продвижения гендерного равенства во всем мире.

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