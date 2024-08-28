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Женщины-афганки записывают себя, поясывая свое несогласие с ограничением Талибаном публичных музыкальных выступлений.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Талибы постепенно ограничивают свободу женщин в Афганистане
Талибы постепенно ограничивают свободу женщин в Афганистане

Женщины-афганки записывают себя, поясывая свое несогласие с ограничением Талибаном публичных музыкальных выступлений.

Женщина из Афганистана показана на видео, показывающая лишь небольшую часть своего лица: она, наряду с многочисленными другими женщинами, участвует в онлайн-протесте против "Мoralного" регулирования, введенного радикальным исламским Талибаном в Афганистане, которое запрещает женщинам публично выражать себя. В ответ женщины tanto domestically как и международно загрузили видео на цифровые платформы, где они поют и используют хэштеги, такие как "#Мой голос не запрещен" и "#Нет Талибану".

Польская бывшая полицейский офицер Сала Сасай поделилась видео, на котором она поет песню известной певицы Арджаны Саид, выступая против ограничений, наложенных на афганских женщин. "Ограничения для афганских женщин необоснованны", - заявила Сасай.

"Афганские женщины поняли, что противники женщин больше не могут нарушать наши основные права под предлогом религии и обычаев", - заявила Сасай. "И наши голоса, требующие наших прав, никогда не умолкнут".

На другом видео, якобы снятом в Афганистане, женщина, полностью одетая в черное с покрытым лицом, заявляет: "Вы заставили меня замолчать на предстоящее время (...) Вы заперли меня дома за провинность быть женщиной".

Кроме того, на кадрах показано, как активистские группы поднимают кулаки или рвут фотографии лидера Талибана Хайбатуллы Ахунзады, который управляет Афганистаном из южного города Кандагара.

"Мoralное" регулирование расширяет полномочия нравственной полиции для реализации этических принципов Талибана на основе исламского Шариата. Оно включает в себя требования к женщинам закрывать себя и запрет на гомосексуальность. Оно предписывает, что "мусульманские женщины обязаны закрывать свое лицо и тело" в присутствии незнакомых мужчин.

Более того, оно также уточняет: "Если взрослая женщина вынуждена покинуть свой дом по срочному делу, она обязана закрыть свое лицо и тело и убедиться, что ее голос не слышен". Закон называет голоса женщин "aurat" - термин Шариата, обозначающий интимные части мужчин и женщин, которые должны быть прикрыты.

Талибан подвергся жесткой международной критике из-за этого закона. Спикер Талибана Сабихулла Муджахид отверг критику как проявление "гордости" и неверное толкование Шариата.

Женщины по всему миру присоединяются к хору против ограничений Талибана, в том числе Сала Сасай, утверждая: "Наши голоса, требующие наших прав, никогда не умолкнут". Несмотря на наложенный Талибаном платок, афганская женщина решительно заявляет: "Вы заставили меня замолчать на предстоящее время, но моя борьба продолжается".

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