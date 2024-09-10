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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Женщина, которая ждала ребенка, была раздавлена слонами в Индонезии

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Беременные женщины в Индонезии выживают в потоке слонов
Беременные женщины в Индонезии выживают в потоке слонов

Женщина, которая ждала ребенка, была раздавлена слонами в Индонезии

Женщина, ждущая ребенка, из деревни на побережье Суматры в Индонезии, была жестоко убита толпой слонов. По словам властей, она пыталась защитить землю своей семьи от диких животных. Женщина издавала громкие звуки с помощью банок, чтобы отпугнуть слонов, но вместо того, чтобы убежать, слоны атаковали, что привело к ее трагической смерти, как заявили полицейские во главе с Мухаммадом Каримом.

Этот трагический инцидент произошел в воскресенье на юге острова, в частности, в районе Муара Лакitan. Эта область известна большими группами диких слонов, количество которых может достигать ста животных, передвигающихся вместе.

В последнее время взаимодействия между людьми и слонами стали более частыми, как сообщают власти. Есть даже сообщения о том, что слоны грабят поля каждые несколько месяцев. Однако такие смертельные случаи крайне редки. Обстоятельства смерти этой беременной женщины будут тщательно расследованы.

Полиция предупредила о необходимости избегать любых столкновений со слонами. Эксперты по сохранению природы связывают агрессивное поведение животных с сокращением их среды обитания, так как все больше земель вырубается под сельское хозяйство.

Местные власти, возглавляемые Комиссией, планируют провести тщательное расследование смерти женщины, чтобы понять поведение слонов. Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, Комиссия рекомендовала ужесточить меры по защите tanto человеческих жизней, как и популяции слонов.

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