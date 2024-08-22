Женщина из Вирджинии отсутствует уже более трех недель, власти утверждают, что ее муж перестал сотрудничать с расследованием.

Маленького ребенка вынесли из дома под желтым покрывалом, как видно на видео, но не ясно, чей это ребенок.

CNN связалась с полицией Маннаса Парк для комментариев.

Последний раз Нареша Бхатта видели за ужином за три недели до этого, как он ранее сообщил полиции. С тех пор он не видел свою жену и перестал сотрудничать с следователями, которые обыскали дом пары с ордером на обыск в среду, согласно данным полиции Маннаса Парк.

Кафле Бхатт последний раз видели 27 июля в медицинском центре UVA Health Prince William в Маннасе, согласно данным полиции. На следующий день она говорила с другом, а 31 июля ее последний раз видел муж.

2 августа власти провели проверку состояния здоровья в доме пары и поговорили с мужем, который "предоставил дополнительную информацию" и сказал следователям, что не хочет сообщать о пропаже, как заявили в полиции. Три дня спустя он сообщил о пропаже, как указано в пресс-релизе полиции от 15 августа.

Запрос на проверку состояния здоровья поступил от коллег Кафле Бхатт, сообщает аффилированный с CNN WUSA.

Следователи провели тщательное расследование с 5 по 8 августа и обнаружили, что Кафле Бхатт давно не контактировала с семьей, друзьями, работодателем и в социальных сетях, поэтому они повысили статус ее пропажи до "необъяснимой/критической", как заявил начальник полиции Маннаса Парк Марио Луго на пресс-конференции в среду.

"Хотя я признаю и уважаю желание общественности получить ответы, я хочу заверить каждого из вас, что даже несмотря на то, что эти ответы ограничены продолжающимся расследованием, это расследование остается приоритетом для полицейского департамента", - сказал Луго.

Следователи выполнили 10 ордеров на обыск и провели "сотни интервью, связанных с этим делом", сказал Луго в среду вечером, когда проводился обыск в доме Бхатт.

Когда в среду спросили, есть ли "лицо, представляющее интерес" в исчезновении Кафле Бхатт, Луго сказал, что муж "был объектом интереса, и об этом знает каждый", добавив, что он не сотрудничал с полицией, что отличается от первоначального заявления полиции от 15 августа, в котором говорилось, что "муж, друзья и коллеги сотрудничали на протяжении всего расследования, и следователи продолжат проверять все investigative leads, чтобы найти Мамту Кафле".

CNN связалась с полицией Маннаса Парк для получения обновлений по обыску, который Луго сказал, что должен занять три-четыре часа.

В интервью WUSA на прошлой неделе Бхатт сказал, что беспокоится о том, где может быть его жена, и что это не первый раз, когда она пропадает.

Хотя она пропадала три раза раньше, она никогда не была так долго отсутствующей, сказал Бхатт.

"Я тот, кто страдает", - сказал он WUSA. "Она мать моего ребенка. Она моя жена. Я тот, кто страдает, так что я не знаю, что мне нужно сказать".

CNN связалась с Бхаттом.

Сообщество ищет ответы

Мadan Uprety, президент Центра американцев непальского происхождения в Маннасе, сказал WUSA, что группа ежедневно общается с полицией, получая обновления по расследованию.

Друг создал группу в Facebook 10 августа, чтобы "поднять осведомленность и координировать поисковые efforts" для Кафле Бхатт, как указано в первом посте. С тех пор страница ежедневно обновляется с информацией о распространении листовок, поисково-спасательных работах и фотографиями Кафле Бхатт.

Также был создан GoFundMe, чтобы финансировать поисковые efforts для Кафле Бхатт.

Если у вас есть информация о местонахождении Кафле Бхатт, пожалуйста, свяжитесь с полицией Маннаса Парк по телефону 703-361-1136. Анонимные советы также можно отправить в Manassas Park Crime Solvers по телефону 703-330-0330 или на сайте manassascrimesolvers.org.

В отчете также принимал участие Брэнден Уокер из CNN.

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