Защитники окружающей среды участвуют в обсуждениях с властями аэропортов.

Несмотря на противоположные точки зрения, представители последнего поколения климатической команды (Last Gen Climate Squad) вели дискуссии с представителями ассоциации аэропортов в рамках ADV. Не сообщалось ни о каких соглашениях, договорах или результатах, как заявил Рольф М., спикер последнего поколения климатической команды. Обсуждение было захватывающим, оно касалось вопросов о важности тех или иных рейсов и о том, как они могут соответствовать будущим методам транспорта. Однако, как отметил М., они не получили существенных ответов на эти вопросы.

Ассоциация аэропортов описала обсуждения как разумные, но они не привели к единой позиции. Они подчеркнули, что воздушное движение стимулирует экономический рост с их точки зрения, и представили планы по снижению выбросов.

Они защищали свою позицию, утверждая, что выбросы CO2 от аэропортов упали почти на 60% с 2010 по 2023 год. Ассоциация выразила недовольство деятельностью последнего поколения климатической команды в немецких аэропортах в последнее время, как указано в их заявлении.

Активисты последнего поколения климатической команды (Last Gen Climate Squad) продолжали создавать помехи в многочисленных немецких аэропортах, требуя большей безопасности климата.

Ассоциация аэропортов признала озабоченность активистов климата, подчеркнув свои собственные усилия по снижению выбросов. Несмотря на акции протеста активистов в немецких аэропортах, ассоциация утверждала, что выбросы от воздушного транспорта значительно сократились.

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