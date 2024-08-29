Защитники окружающей среды сталкиваются с серьезными проблемами и сильно потеют.

Праздник для нации и непросвещенных: "Зеленые" дальше от цели, чем когда-либо. В Саксонии партия борется против своего убывающего значения. Это может обернуться хорошо - к раздражению президента земли.

"Зеленые" спровоцировали климатический кризис: в течение двух часов многочисленные люди отчаянно махали веерами, потея в тесных сиденьях в тесных рядах. Все из-за Роберта Габека. Министр экономики и вероятный кандидат в канцлеры "Зеленых" привлекает хотя бы свою аудиторию. При 30 градусах Цельсия они провели свой ранний вечер среды в некондиционированном Купферзале в центре Лейпцига. Особенно молодые люди, в том числе многие женщины, заполнили очаровательную, деревянную панелированную комнату. Габек появился на сцене только через час. Кандидаты в земельное правительство Саксонии served as the opening act.

Четыре дня до выборов саксонская избирательная кампания подходила к захватывающему финишу. "Речь идет о нашем будущем", - кричала основной кандидат "Зеленых" Катарина Майер в толпу. Майер имела в виду федеральную землю и ее жителей. Но 1 сентября, естественно, также шла речь о выживании партии "Зеленых" в Саксонии. В опросах "Зеленые" колебались между 5 и 6 процентами. Как и СДПГ и "Левые", они рисковали быть исключенными из парламента.

В этом также виноват президент земли Михаэль Креtschmer, который неоднократно призывал всех демократов в стране голосовать за ХДС как за самую сильную партию в свете высокой поддержки АФД и БСВ. В то же время Креtschmer не упускал возможности предостеречь от "Зеленых": партия ничего не понимает в Восточной Германии, носит "идеологические очки", преследует " Ridiculous" экономическую политику и не является приемлемой опцией для коалиции правительства, ни в Саксонии, ни на федеральном уровне.

Лейпциг и Дрезден могут спасти положение

А Креtschмер должен знать об этом: кроме СДПГ, "Зеленые" были его коалиционным партнером почти пять лет. Неясно, как он собирается сформировать большинство правительства против АФД и БСВ без них в будущем. С другой стороны, "Зеленые" были открыты для продолжения сложного альянса. "Мы хотим взять на себя ответственность в коалиции, которая не приятна, но необходима", - сказала, например, Клаудия Майхер в Купферзале.

Депутат ландтага и город Лейпциг являются одними из причин, по которым "Зеленые" все еще имели хорошие шансы не быть исключенными. В параллельной выборной кампании в Тюрингии у партии почти не осталось надежд. Но Майхер и также присутствовавшая Христина Мелчер могли выиграть два прямых мандата в Лейпциге в воскресенье. Еще один или два прямых мандата были в пределах досягаемости для "Зеленых" в Дрездене. Быть впереди в двух округах было бы достаточно: тогда партия могла бы войти в ландтаг на основе своей доли голосов, даже если бы осталась ниже 5 процентов в целом.

Так легко Креtschмер не смог бы избавиться от своего коалиционного партнера. АФД уже насмехалась над своими избирательными плакатами: "Кто голосует за ХДС, получает Красный-Зеленый". Для последних двух это был бы идеальный результат выборов. Наихудший сценарий с точки зрения СДПГ и "Зеленых" заключался бы в том, что в ландтаг войдут только ХДС, АФД и БСВ. Тогда значительный процент упал бы на партии, не вошедшие в ландтаг. Тогда АФД сама получила бы менее 30 процентов и одну треть мест и имела бы влияние в Свободном государстве в будущем, даже если бы не участвовала в правительстве - например, в выборах судей. Саксонские "Зеленые" также считали возможным, что ХДС уступит искушению АФД, если Креtschмер каким-то образом уйдет в отставку.

Прогулка в зоне комфорта

Поэтому вся сила для переизбрания, и это все еще возможно: в лево-либеральных центрах двух саксонских мегаполисов. Перед тем, как Габек появился в Лейпциге вечером, лидер партии Рикарда Ланг посетила Дрезден-Блазевиц утром в скромном черном фургоне. Она хотела агитировать, раздавать листовки и общаться с людьми. Зеленый член городского совета Вольфганг Деппе сперва повел ее вдоль набережной Эльбы, а затем через Нойштадт. Количество сопровождающих журналистов и операторов камер было даже больше, чем сотрудников и охранников Ланг.

"Зеленые" уже несколько месяцев чувствовали сильные встречные ветры по всей стране, но нигде ветер не был таким жестким, как на Востоке. Меры против коронавируса, переход на энергию, закон о отоплении, оружие для Украины: "Зеленые" стали ненавистными фигурами для большого числа людей там. Это особенно бросалось в глаза лидеру партии Рикарде Ланг в виде личных оскорблений, а также Габеку и министру иностранных дел Аннелене Бербок. Для неизвестных членов партии, которые стояли на избирательных стойках и стучали в двери незнакомцев, было еще труднее. им приходилось отвечать на оскорбления и угрозы. Их избирательные плакаты были уничтожены.

"Я участвовал во многих избирательных кампаниях, но мы подвергаемся такой атаке, я такого раньше не испытывал", - сказал Деппе. Агитаторы "Зеленых" особенно встречали гнев в сельской местности. Однако в партии также было облегчение от того, что враждебность с тех пор, как зимой прошли протесты фермеров и ремесленников, не усилилась, а ослабла.

В левом районе Дрездена Нойштадт Ланг воспринимала враждебность как происходящую в ином измерении. Местные жители и многочисленные туристы в Дрездене отреагировали дружелюбно, некоторые пожилые женщины даже пожелали ей удачи, сказав "Удачи". Самое суровое отторжение, которое она встретила, были вежливые отказы или быстрые уходы. Ланг посетила несколько магазинов, приобрела новое зеленое платье в секонд-хенде Оксфам. Она поделилась своей мотивацией для прогулки с владельцем винного магазина, сказав, что люди, которые подходили к их прилавкам, часто были те, кто либо восхищался, либо презирал их.

Вечером Ланг продолжила свое присутствие в Goldener Reiter в Нойштадте, предлагая бесплатное мороженое в обмен на разговоры. Ее сопровождали сопредседатель Омид Нурипуур, федеральный председатель Эмили Бюнинг и кандидат в топ от Саксонии Мейер, надеясь установить связь с общественностью. Несмотря на палящее солнце, отклик был прохладным, и лишь немногие проявили интерес к разговору с руководством партии "Зеленые".

Ланг, Нурипуур и Бюнинг занимали свои должности более двух лет, но их узнаваемость и влияние были значительно ниже, чем у их предшественников Хабека и Аннелены Баerbock. Баerbock и Хабек пытались интегрировать "Зеленых" в более широкую общину, чем городские интеллектуалы. Им удалось добиться успеха в этом начинании до последних федеральных выборов, но с тех пор их прогресс замедлился. На весенних выборах в Европарламент "Зеленые" показали плохие результаты за пределами городов, особенно в восточных регионах, таких как Саксония.

В сельской Саксонии "Зеленые" даже заняли седьмое место, получив 2,8% голосов. Хабек вспоминал свой тур по Саксонии на выборах в ландтаг 2019 года, когда он провел время, изучая промышленность фарфора в Мейсене, в то время как Ланг исследовала Дрезден. Текущее федеральное руководство полностью забросило Саксонию.

В Лейпциге и Дрездене предупреждения об АФД и БСВ звучали наиболее сильно. Мейер предсказал "Годы битой посуды 2.0", ссылаясь на 90-е и начало 2000-х годов, когда милитантные неонацисты проводили насильственные атаки против perceived левых, иностранцев и меньшинств с минимальными последствиями. Расизм представлял серьезную угрозу для экономики Саксонии, так как штат имел одно из самых старых населения в стране, уже борющейся с демографическим старением.

Наконец, долгожданный звездный гость появился на сцене. Хабек произнес речь, напоминающую речь американского проповедника, становясь все более взволнованным, жестикулирующим и поддерживая визуальный контакт с аудиторией. Он не произнес "Аминь" или "Аллилуйя", но вместо этого использовал фразу "Если позволите...". Он также предупредил о другом повороте вправо и БСВ, заявив, что без "Зеленых" в ландтаге Саксония сформирует правительство, разоренное популистами.

Хабек решительно отверг обвинения в вечной идеологии против своей партии, заявив, что "Зеленые" не являются идеологической партией, преследующей абстрактные цели, а партией, которая занимается насущными проблемами. Он привел в качестве примеров чистые реки Германии, справедливое отношение к гомосексуалам, инициирование энергетического перехода и его недавнее ускорение.

В качестве западногерманского политика, посещающего Восток, Хабек отдал дань уважения революционной истории воссоединения. Он сослался на "Альянс 90" в названии партии, который относился к слиянию с восточногерманским гражданским движением. Хабек подчеркнул, что альянсы в восточном контексте означают создание партнерств для решения конкретных проблем, а не достижение согласия среди всех партий. Хабек подчеркнул способность к коалициям как важную тему при обсуждении направления своей партии.

Наконец, Хабек запустил резкую атаку на лидера ХДС Фридриха Мерца и его призывы к запрету на въезд беженцев. Он развлекал публику саркастическими замечаниями о "Бильде" как о "специализированном издании по европейскому праву" и размышлял о правительственном опыте Мерца (отсутствует). Министр экономики также отвечал на вопросы из зала. Утомительное двухчасовое шоу для зрителей finally подошло к концу, и Хабек был явно уставшим от жары. "Зеленые" в Саксонии ждали напряженного ожидания до воскресного вечера, чтобы узнать результаты выборов, возможно, еще пять лет проведя в коалиции с нежелательным премьер-министром штата.

В ответ на критику президента штата "Зеленые" готовы продолжать свою коалицию с СДПГ в Саксонии, понимая необходимость, даже если это не доставляет удовольствия. Несмотря на жесткий встречный ветер и враждебность в сельских районах, "Зеленые" все еще имеют хорошие шансы избежать изгнания из ландтага Саксонии, особенно в левых районах Лейпцига и Дрездена.

В разгар своей избирательной кампании СДПГ и "Зеленые" пристально следят за ситуацией с АФД и президентом штата Михаилом Креtschmer. В то время как АФД уже высмеивает возможную коалицию ХДС-Зеленых-красных на своих избирательных плакатах, худший сценарий для СДПГ и "Зеленых" - если только ХДС, АФД и БСВ войдут в ландтаг, что приведет к значительному проценту голосов, которые не войдут в ландтаг, в конечном итоге дав АФД голос в будущих решениях Свободного государства.

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