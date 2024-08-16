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ПолитикаНовостиОсновной закон

Защита евреев как цель государства?

Основной закон отмечает 75 лет. Антисемитский уполномоченный Баварии Людвиг Шпанель теперь хочет сделать защиту евреев государственной целью. Не все в политике согласны с этим.

 and  Elizabeth Wells
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Комиссар по борьбе с антисемитризмом Шпайнель хочет закрепить защиту евреев как государственную...
Комиссар по борьбе с антисемитризмом Шпайнель хочет закрепить защиту евреев как государственную политику.

- Защита евреев как цель государства?

Инициатива баварского уполномоченного по борьбе с антисемитизмом Людвига Шпанеля (ХСС) по закреплению борьбы с антисемитизмом и защитой еврейской жизни в качестве государственной цели в Основном законе и конституциях земель вызвала смешанные реакции в политике.

СДПГ и "Зеленые" указывают на необходимость двух-thirds большинства

Дирк Визе, заместитель председателя фракции СДПГ в бундестаге, подчеркнул, что защита еврейской жизни - это общая задача, к которой нужно подходить решительно. Однако он критиковал то, что переговоры о конституционных изменениях пока не увенчались успехом, так как ХДС/ХСС отвергает подобные поправки.

Председатели фракции "Зеленых" в бундестаге Бритта Хассельманн и Катрина Дрёге выразили обеспокоенность persisting угрозой антисемитизма. Они выразили заинтересованность в конституционной поправке, но сожалели о недостаточной поддержке: для необходимого двух-thirds большинства в бундестаге также нужны голоса оппозиции.

Скептицизм от ХДС, ХСС и "Левых"

Фридрих Мерц, председатель крупнейшей оппозиционной фракции (ХДС/ХСС) в бундестаге, скептически относится к изменению Основного закона. Он подчеркнул, что действующая конституция уже обеспечивает достаточную защиту, и дополнительная статья не принесет значительных улучшений.

Александр Добрindt, председатель фракции ХСС в бундестаге, также выразил сомнения в эффективности подобной поправки. Хотя он поддерживает борьбу с антисемитизмом, он сомневается, приведет ли конституционная поправка к большей защите на практике.

"Левые" в бундестаге заявили, что Основной закон уже обеспечивает всеобъемлющую защиту от дискриминации, в том числе и антисемитизма. Специальное упоминание в Основном законе могло бы создать впечатление, что другие формы дискриминации воспринимаются менее серьезно.

Председатель бундестага поддерживает предложение Шпанеля

Ильзе Айгнер, председатель ландтага Баварии, однако, похвалила усилия Шпанеля и описала антисемитизм как одно из величайших испытаний нашего времени. Она приветствовала идею поправки к Основному закону и пообещала продолжить политическую дискуссию по этому вопросу.

Письма политикам разных фракций бундестага

Людвиг Шпанель предложил в мае закрепить борьбу с антисемитизмом и защиту еврейской жизни в качестве государственной цели в Основном законе и конституциях всех федеральных земель.

В своем письме, адресованном, среди прочих, ведущим политикам разных фракций бундестага, он ссылался на положительные примеры федеральных земель, таких как Бранденбург, Бремен, Гамбург и Саксония-Анхальт, которые уже внесли соответствующие конституционные изменения. Шпанель предложил, чтобы Бавария и другие федеральные земли последовали этому примеру.

Основной закон, как предлагает Людвиг Шпанель, должен включить борьбу с антисемитизмом и защиту еврейской жизни в качестве конституционной цели. Однако СДПГ и "Зеленые" подчеркивают необходимость двух-thirds большинства в бундестаге для любой конституционной поправки.

Несмотря на поддержку Ильзе Айгнер, председателя ландтага Баварии, некоторые политические фракции, такие как ХДС/ХСС и "Левые", выражают сомнения в эффективности и возможных последствиях подобной поправки к Основному закону.

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