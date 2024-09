Запрос на одобрение оружия большой дальности для Украины

В Вашингтоне премьер-министр Великобритании Стармер и президент США Байден должны встретиться для переговоров. Ходит слух о потенциальных заявлениях, касающихся разрешения на использование дальнобойного оружия для Украины. Британские источники из "Гардиан" сообщают, что Великобритания дала Украине разрешение на использование ракет "Торнадо". Однако сегодняшняя встреча между двумя союзниками, по сообщениям, не раскроет ничего по этому вопросу. "Я не жду сегодняшнего объявления о применении дальнобойного оружия внутри России - точно не от США", - говорит Джон Кирби, директор по коммуникациям Национального совета безопасности. Он просто подтверждает, что они все еще рассматривают "тип ресурсов, которые будут поставлены Украине" с Великобританией, Францией и другими союзниками. Он уклоняется от предоставления ясного ответа, когда его спрашивают, администрация США раскроет ли какие-либо изменения.

20:00 Германские истребители Eurofighter перехватили российский самолет над Балтийским моремГерманские Eurofighter вылетели для идентификации российского самолета. Ту-142 "Бear" морской патрульный/противолодочный самолет летел без плана полета и транспондера, как сообщается в посте люфтваффе в X. Eurofighter,派遣自拉格和利耶尔瓦尔де在立陶宛,跟随着俄罗斯飞机。incidents of this nature with Russian aircraft have been frequent in recent months.

19:32 Осатчук о потенциальном разрешении на использование оружия: "Значительное усиление для окончания агрессии конфликта"Украина давно добивается использования дальнобойных ракет против внутренних зон России. Великобритания и США в настоящее время рассматривают этот вопрос. Колонел Сергеи Осатчук объясняет, как Украина получит от этого выгоду в конфликте:

19:06 Зеленский пригласит Россию на следующий мирный саммит - успех неясенПо словам президента Украины Зеленского, Россию пригласят на следующий мирный саммит в Швейцарии в ноябре, как сообщают "Ле Монд" и другие. tanto Kiev и западные партнеры неоднократно заявляли об этом. однако неясно, согласится ли Россия.

18:40 Ланге о угрозах из Кремля: "Не стоит слишком обращать внимание на то, что говорит Путин"После разрешения на использование дальнобойного оружия для Украины Владимир Путин угрожает Западу. Эксперт по безопасности Нико Ланге видит в этих заявлениях "типичные психологические тактики". Он удивлен интерпретацией последних заявлений федерального канцлера.

18:07 Запрет на полеты и посадку? ЕС рассматривает новые санкции против ИранаПосле обвинений в поставках Ираном ракет России 27 стран ЕС рассматривают новые санкции против Тегерана. "Европейский союз неоднократно серьезно предупреждал Иран против передачи баллистических ракет России", - говорится в заявлении. Поставка представляет собой прямую угрозу безопасности и значительное обострение. Ответ будет быстрым и всеобъемлющим, включая ограничительные меры для авиационной отрасли Ирана. Из МИД сообщается, что Германия в настоящее время активно обсуждает с европейскими и международными партнерами введение новых санкций, в том числе в авиационной отрасли - в том числе возможный запрет на полеты и посадку.

17:25 Бывший министр иностранных дел России Косырев предупреждает Запад о более агрессивных действиях Путина - "Мотив - унижение"Бывший министр иностранных дел России Андрей Косырев предупреждает Запад о дальнейшей российской агрессии. "Если он будет вознагражден на Украине, Путин, убежденный в слабости и трусости НАТО, нападет на балтийские государства НАТО задолго до того, как сможет получить какие-либо гарантии от НАТО", - пишет Косырев, который занимал пост с 1990 по 1996 год и дружелюбен к Западу, в X. "Цель Путина не часть или вся, а унижение и дискредитация США и НАТО".

17:04 Обсуждение Тауруса возобновляется: политики коалиции выступают за поставку дальнобойного оружияПолитики из партии коалиции выступают за разрешение Украине использовать дальнобойное оружие против целей в России. "Мы должны позволить Украине, вместе с другими европейскими государствами и Великобританией и США, также уничтожать военные цели на территории России", - говорит политик FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, согласно "Шпигелю", и добавляет: "Это также означает, что Германия finally must deliver the Taurus. Because the Taurus was precisely designed for this, namely to neutralize military targets before the heaviest attacks arrive." Similarly, Green politician Toni Hofreiter articulates himself. "To sustainably rebuild the damaged energy facilities, the use of long-range weapons to combat Russian launch bases is indispensable," says the Green party member.

16:35 Интенсивные бои в Кураховом - Украина сообщает о тяжелых атакахПо сообщениям Украины, российские войска усиливают свои атаки на востоке Украины в районе осажденного города Курахового. Самые жестокие бои этого месяца произошли, сообщает правительство в Киеве. Одновременно российские войска продвигаются к городу Покровск, важному железнодорожному узлу примерно в 33 км к северу от Курахового. Россия стремится установить новые линии фронта, нарушить украинскую логистику и захватить оставшуюся восточную часть Донецка. Украинская армия, по сообщениям, отразила 64 атаки в районе Курахового и 36 в районе Покровска за последние 24 часа. Президент Украины Владимир Зеленский хвалит своих солдат за удержание позиций в Покровске и Кураховом, описывая эти два участка как самые твердые на восточном фронте.

15:56 Воздушное пространство России закрыто из-за угрозы украинских дронов в Мурманске Власти российского региона Мурмansk находятся в режиме повышенной готовности из-за потенциальной угрозы украинских дронов. В целях предосторожности губернатор Андрей Чибис распорядился закрыть воздушное пространство. Регион находится примерно в 1900 километрах от Украины. Федеральное агентство воздушного транспорта, Росавиация, временно приостановило взлеты и посадки в аэропортах Мурманска и Апатитов из-за возросших вопросов безопасности. Регион Мурманск является домом для Северного флота России и авиационной базы, с которой стратегические бомбардировщики часто отправляются для ударов по Украине.

15:22 Министерство обороны Великобритании подтверждает наличие иранских ракет в арсенале России Министерство обороны Великобритании обнародовало информацию об иранских ракетах, которые, как сообщается, используются Россией. Согласно этой информации, это короткорадиусные баллистические ракеты типа Fath-360, также известные как BM-120. Эти ракеты, появившиеся в 2020 году, могут нести 150-килограммовую боевую часть на расстояние до 120 километров и якобы могут поразить цель с точностью до 30 метров. Отчет подчеркивает, как способность России наносить точные удары по военным или гражданским целям в Украине была усилена в результате этого.

14:45 Чешская артиллерийская инициатива застопорилась из-за финансового вклада Польши По данным польской газеты Gazeta Wyborcza, Польша еще не предоставила никаких средств для чешской артиллерийской инициативы, направленной на поставку боеприпасов для Украины от различных западных партнеров. Как сообщается, Германия является крупнейшим и самым быстрым спонсором. Если все пойдет по плану, Украина получит 100 000 снарядов в этом месяце, с целью 500 000 к концу 2024 года и больше в 2025 году. Деятельность России на рынке вызывает проблемы, согласно источникам в Праге.

14:20 Писториус защищает правовую обоснованность долго-acting оружия для Украины Федеральный министр обороны Писториус считает, что потенциальное одобрение НАТО-вскими союзниками использования Украиной дальнобойного оружия против российских целей может быть правомерно обосновано в соответствии с международным правом. Он утверждает, что у США и Великобритании есть право принять такое решение, учитывая оружие, которое они поставили. В ответ на предупреждения Путина о том, что НАТО тогда будет воевать с его страной, Писториус просто отмахивается от его комментариев.

13:57 Зеленский приветствует возвращение 49 украинских военнопленных из России Президент Украины Зеленский празднует возвращение 49 украинских военнопленных из России, в том числе бывших бойцов из сталелитейного завода Азовсталь в Мариуполе, который был под российской осадой весной 2022 года. "Сегодня вернулись домой 49 украинцев", - объявил президент, поделившись фотографиями солдат и гражданских, закутанных в украинские национальные флаги. Группа состоит из членов армии, национальной гвардии, национальной полиции, пограничной службы и гражданских. Первоначальные отчеты свидетельствуют о том, что 23 из вернувшихся - женщины. Зеленский не уточнил, было ли это результатом обмена пленными с Россией.

13:46 Туск отбрасывает угрозы Путина как преувеличение Польский премьер-министр Дональд Туск смягчает последние угрозы президента России Владимира Путина в отношении дальнобойных ракет, нацеленных на Россию. Хотя он признает серьезность ситуации на украинско-российском фронте, Туск советует не переоценивать последние заявления Путина. Он считает, что они просто отражают сложное положение российской армии на передовой.

13:21 Ли Шанфу призывает к переговорам как к решению конфликтов в Украине и Газе Министр обороны Китая Ли Шанфу, выступая на международном форуме по безопасности в Пекине, призывает к переговорам как к единственному жизнеспособному решению конфликтов, подобных тем, которые происходят в Украине и Газе. Он считает, что разрешение "кризиса в Украине и израильско-палестинского конфликта путем продвижения мира и переговоров - это единственный выход".

12:58 Шольц хочет импортировать казахстанскую нефть для укрепления вариантов поставок Правительство Германии рассматривает возможность увеличения импорта нефти из Казахстана. Чиновник правительства, перед предстоящей поездкой канцлера Олафа Шольца в Узбекистан и Казахстан, выразил заинтересованность в расширении поставок нефти из Казахстана. Цель состоит в том, чтобы предоставить несколько вариантов поставок нефти для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, с увеличением нефти из Казахстана как один из возможных вариантов. Однако другие варианты необходимы, так как казахская нефть течет через российские трубопроводы в Германию, потенциально давая Москве контроль над ситуацией. С начала российского вторжения в Украину Германия прекратила импортировать российскую нефть. Поездка Шольца также будет сосредоточена на изучении поставок газа из Центральной Азии, как отмечает чиновник, "Нам нужно получать газ откуда-то, и этот регион богат им".

12:26 Франция вызывает иранского дипломата из-за поставок ракет в Россию Франция вызвала иранского дипломатического представителя во французское министерство иностранных дел в Париже для обсуждения вопроса о якобы поставках баллистических ракет в Россию. Дипломатические источники называют этот вопрос причиной встречи. Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия получила ракеты от Ирана, которые будут развернуты в Украине в ближайшие недели. Иран опроверг эти утверждения.

12:03 Пентагон скептически относится к российскому контрнаступлению в Курске как к "ограниченному" Пентагон проявляет мало энтузиазма в отношении российского контрнаступления в Курске. Спикер Пентагона Пат Райдер комментирует: "Мы заметили попытки некоторых российских подразделений провести какую-то контрнаступление в районе Курска... Я бы назвал это ограниченным, но мы внимательно следим за этим". Министерство обороны России утверждает, что их войска захватили десять поселений. Это утверждение остается недоказанным. Украинская армия начала свою наступательную операцию в российском приграничном регионе Курск более пяти недель назад, захватив около 100 российских поселений и более 1200 квадратных километров.

11:38 Ночные атаки дронов: отчет о поврежденияхУкраинские Воздушные Силы сообщают о сбитии 24 из 26 дронов за ночь. В Одессе один человек получил ранения и 20 домов были повреждены. В Николаеве обломки дрона вызвали пожар на пищевом заводе, сообщают региональные власти. Министерство энергетики сообщает о повреждении энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковске.

11:16 Шойгу встречается с Кимом в ПхеньянеСекретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Переговоры прошли в "уникальной атмосфере доверия и дружбы", сообщает Совет Безопасности России. Встреча, как ожидается, сыграет важную роль в реализации соглашения о обороне, подписанного Кимом и президентом России Владимиром Путиным в июне. Путин объясняет, что соглашение гарантирует "взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон", согласно Путину. Запад обвиняет Москву в использовании северокорейских ракет и артиллерийских снарядов в Украине. Россия ищет дополнительные боеприпасы для поддержания своей наступательной операции в Украине, обращаясь к странам, таким как Китай, Иран и Северная Корея.

10:42 Володин обвиняет НАТО в ведении войны против РоссииПредседатель российского парламента Вячеслав Володин обвиняет НАТО в участии в конфликте в Украине. "Они ведут войну против нашей страны", - пишет Володин в Telegram. Он подразумевает, что НАТО играет роль в выборе российских городов для атак, координации военных развертываний с украинской армией и выдаче приказов правительству в Киеве.

10:14 Мунц о угрозе Путина НАТО: "Заявление Путина вряд ли появится в утренних новостях"В Западных странах существуют опасения эскалации, вызванные потенциальной возможностью Украины запускать дальнобойные атаки на территорию России. Путин вновь озвучил эту угрозу. Корреспондент ntv Рейнер Мунц делится несколькими точками зрения, почему эта демонстрация силы может быть пустой.

09:40 Семья: ухудшающееся здоровье заключенной белорусской оппозиционеркиЗдоровье белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой находится в критическом состоянии, сообщает ее сестра. Она содержалась в нечеловеческих условиях в течение четырех лет, вес упал до 45 кг при росте 1.75 м, утверждает Татьяна Хомица, ссылаясь на данные бывших заключенных. "Это критический момент, так как никто не может выдержать такие условия в течение длительного времени", - считает она. Она обвиняет чиновников в психологическом и физическом издевательстве над своей сестрой. Министерство внутренних дел Белоруссии отказывается отвечать на запрос информации о условиях содержания Колесниковой. Колесникова, одна из главных фигур в протестах против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2020 году, отбывает 11-летний тюремный срок по обвинению в попытке государственного переворота.

08:54 Россия высылает британских дипломатов по обвинению в шпионаже

Россия высылает шесть британских дипломатов по обвинению в шпионаже. ФСБ утверждает, что располагает доказательствами того, что британское внешнеполитическое ведомство координирует политическую и военную эскалацию. Его роль, по мнению ФСБ, заключается в обеспечении поражения России в войне против Украины. Спикер российского МИД Мария Захарова обвиняет британское посольство в преднамеренном вреде российскому народу, сообщает агентство ТАСС. Британское внешнеполитическое ведомство отвергает обвинения как "совершенно необоснованные". Действия России являются ответом на британские действия, направленные против "российской деятельности в Европе и Соединенном Королевстве", сообщает BBC.

08:28 Запрос Зеленского на разрешение дальнобойных ракет: эскалация по словам ПутинаУкраинский президент Зеленский давно добивается разрешения на использование дальнобойных ракет против военных целей России. США и Великобритания планируют пересмотреть это в ближайшее время. Путин не отставал в предупреждениях Западу.

08:00 Россия делится опытом ведения войны с западным оружиемРоссия делится своими знаниями о ведении войны с западным оружием с партнерами. Она накопила уникальные знания о борьбе с различными видами западного оружия, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на китайском форуме безопасности, как сообщает российское информационное агентство РИА. Россия готова поделиться этими знаниями со своими партнерами. Конфликт привел к новым формам ведения войны, с российским оружием, способным нейтрализовать западное оружие.

Пять человек подозреваются в поджогах в Киеве, сообщает Служба безопасности Украины. Эти подозреваемые якобы работали на российскую разведку. Они якобы подожгли пять военных автомобилей и распространяли листовки, чтобы испортить репутацию армии. Задержанные приехали из разных регионов Украины в поисках работы в столице. Якобы они были завербованы российскими агентами через Telegram, им обещали денежное вознаграждение. Однако обещанная оплата так и не поступила.

07:05 Главный раввин Украины оплакивает гибель усыновленного сына на войнеГлавный раввин Украины Моше Асман оплакивает гибель своего усыновленного сына Антона Самборского из-за продолжающегося конфликта. Похороны состоялись в Киеве в четверг, на которых присутствовали солдаты, ветераны и другие, чтобы почтить 32-летнего, который пропал без вести в конце июля. Подтверждение его смерти пришло после недель спекуляций. Самборский стал отцом в мае, и раввин Асман усыновил его, когда ему было 10 лет, об этом он сообщал в социальных сетях. После усыновления он был призван на службу. Их последняя связь была 17 июля.

06:29 Происшествие с российскими истребителями, сообщенное ЯпониейЯпонский военный диспетчер направил истребители в четверг в ответ на два российских самолета, замеченных вблизи. Российские самолеты не нарушали воздушное пространство Японии и улетели на север после облета островной страны. Самолеты, которые были Ту-142, летели с моря в южную часть Окинавы. "Мы отреагировали, мобилизовав истребители ВВС в экстренном порядке", - заявил министерство. Российские самолеты также пересекли Курилы, спорную территорию между Россией и Японией, как сообщает министерство.

06:07 Россия и США обвиняются в политике сдерживания в отношении России и КитаяПо словам заместителя министра обороны России Александра Фомина, США якобы проводят политику сдерживания в отношении России и Китая. В свою очередь, Россия и Китай выступают за мировой порядок, построенный на равенстве и взаимном уважении. По словам Фомина, Запад готовится к потенциальным конфликтам в Азии, создавая новые альянсы безопасности в регионе.

05:27 Происшествие с грузовым судном и противокорабельной ракетой в Черном мореУкраинский флот сообщил подробности об якобы российском авиаударе по гражданскому грузовому судну в Черном море. Возможно, что российский Ту-22М3 выпустил противокорабельную ракету Х-22 по судну, которое находилось за пределами территориальных вод Украины. Судно, под флагом Сент-Китс и Невис, направлялось из Черноморска, Украина, в Египет с грузом пшеницы. По данным BBC, судно находилось в исключительной экономической зонеRomania, и якобы ракета Х-31, подавляющая радиолокацию, заменила Х-22 из-за своей меньшей разрушительной силы.

03:19 Неясные обстоятельства смерти молдавского солдата на линии разграниченияВ таинственном инциденте молдавский солдат погиб, находясь на дежурстве на линии разграничения с Приднестровьем. Министерство обороны Республики Молдова подтверждает, что солдат был смертельно ранен выстрелом из своего оружия во время исполнения своих обязанностей. Власти сейчас расследуют ситуацию. Солдаты tanto от Молдовы, как и от Приднестровья, а также российские войска находятся на линии разделения с 1992 года после конфликта, последовавшего за распадом Советского Союза. Молдова остается приверженной реинтеграции Приднестровья в свою территорию. Инциденты такого рода на линии разграничения крайне редки.

02:18 Премьер-министр Великобритании отвергает обвинения президента ПутинаПремьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг утверждения президента Путина, заявив, что поставка Западом дальнобойного оружия для атак внутри территории России не эквивалентна вовлечению НАТО в конфликт. Стармер считает, что Украина имеет право на самооборону, которую он поддерживает. Он подчеркнул, однако, что Великобритания не ищет конфликта с Россией.

01:09 Бывший посол США ожидает более агрессивного подхода от кандидата в президенты ХаррисБывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор считает, что демократический кандидат в президенты Камала Харрис проявит более интенсивную поддержку Украины, чем нынешний администратор Байден. Он отметил, что Харрис продемонстрировала более активную позицию в некоторых областях, в частности, в отношении HIMARS, танков Abrams и истребителей F-16. Тейлор ожидает более решительного подхода от Харрис, так как она, скорее всего, приведет в Белый дом новую команду по внешней политике.

Президент Украины Владимир Зеленский принимает президента Эстонии Алар Кариса в Киеве, выражая благодарность за военную помощь. Эстония, член ЕС и НАТО, пообещала выделить 0,25% своего годового ВВП на нужды обороны Украины. Обсуждения охватывали усилия по восстановлению и путь Украины к ЕС. Кроме того, премьер-министр Латвии Эвика Силиня пообещала дополнительную поддержку во время встреч с Зеленским.

23:19 BND не обязан раскрывать оценку Украины журналисту

Служба внешней разведки Германии (BND) не обязана раскрывать, считала ли она военный успех Украины невозможным или трудным для журналиста в частной беседе. В настоящее время не требуется раскрывать вовлеченные СМИ, как решило Федеральное административное судно в Лейпциге. Хотя запрос журналиста на временный запрет в основном отклонен, BND должен предоставить информацию о количестве конфиденциальных индивидуальных бесед по военной ситуации в Украине в этом году. Редактор газеты подал заявление об экстренном запросе. Суд сослался на статью мая, в которой депутат от ХДС обвинил BND в распространении пессимистичной оценки военной ситуации в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.

22:06 Политики коалиции поддерживают использование дальнобойного оружия против России

Политики коалиции поддерживают разрешение Киева использовать дальнобойное оружие против российских целей. Эксперт по внешней политике SPD Майкл Рот считает, что атака военных целей в России дальнобойными западными ракетами оправдана и соответствует международному праву. В качестве потенциальных целей для дальнобойного оружия могут служить российские военные аэродромы, командные центры или стартовые площадки, которые якобы руководят "отвратительными атаками на гражданские украинские цели", которые можно наиболее эффективно прекратить там. Председатель комитета по обороне Маркус Фабер считает, что разрешение на использование дальнобойного оружия, такого как ATACMS и Storm Shadow, для ударов по российским военным аэропортам давно назрело. Политик "Зеленых" Антон Хофреитер подчеркивает, что Россия ежедневно терроризирует гражданское население Украины ракетными ударами по больницам, жилым зданиям и энергоснабжению. Для эффективной защиты украинского гражданского населения армия должна быть уполномочена атаковать военные базы на территории России дальнобойным оружием.

21:35 Вэнс обсуждает идеи Трампа об Украине

Согласно заявлению кандидата в вице-президенты от Республиканцев Дж.Д. Вэнса, подход Дональда Трампа к прекращению российского конфликта может включать создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. Вэнс объясняет в беседе с продюсером телевидения Шоном Райаном, что Трамп мог бы собрать вместе русских, украинцев и европейцев, чтобы обсудить возможность мирного решения. "Он мог бы быстро провести сделку", - говорит Вэнс. Трамп неоднократно проявлял сочувствие к президенту России Владимиру Путину и критиковал поддержку Украины США. Бывший президент также заявлял, что мог бы положить конец конфликту в течение 24 часов, если бы был переизбран, но не вдавался в подробности.

21:03 "Мы - русские. Бог с нами" - фашистский протест в Санкт-ПетербургеВ Санкт-Петербурге националисты и фашисты громко маршируют, скандируя "Мы - русские. Бог с нами". Они неоднократно кричат "Вперед, русские!". Мероприятие посвящено переносу мощей Александра Невского, почитаемого как национальный герой и святой в Православной церкви.

20:28 Кремлевский пропагандист: "Атлантика - идеальный барьер"Популярный российский телеведущий Владимир Соловьев выступает за расширение России за пределы Украины. "Я считаю, идеальным барьером является Атлантика. Естественный барьер", - заявляет он. "Идеальное направление для наших войск - Берлин, Ливерпуль, Мадрид. И как они прекрасно выглядели бы в Париже". Когда ему напоминают о ограничениях населения России, он предлагает в качестве союзника Белоруссию или рассчитывает на поддержку Китая.

20:01 Подготовка к зиме британскими волонтерамиВ украинских домах, переживших обстрелы, отсутствие окон является серьезной проблемой перед наступлением зимы. Британская НКО "Утеплим Украину" посещает зоны войны, чтобы установить временные замены окон.

