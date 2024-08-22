Запасы газа в ЕС в настоящее время находятся на впечатляющем уровне использования 90%.

До запланированной даты поставки газовые хранилища по всей Европе были почти заполнены, достигнув впечатляющих 90%. Об этом объявила Еврокомиссия в Брюсселе, заявляя о своей готовности к предстоящей зиме. После военного вторжения России в Украину в июне 2022 года 27 стран-членов ЕС договорились, что хранилища должны быть заполнены не менее чем на 90% к 1 ноября.

По данным последних отчетов, средний уровень заполнения составил 90,29%, что составляет примерно 92 миллиарда кубометров. Однако среди стран наблюдались разные уровни заполнения. Испания лидирует с полными 100%, в то время как Латвия отстает с скромными 69%. Хранилища Германии заполнены на 93,6%.

Стратегический план ЕС заключается в снижении зависимости от природного газа из России. Для этого они планируют импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ) из США и природный газ напрямую из Норвегии.

Две трети стран-членов ЕС смогли достичь поставленной цели к 1 ноября, заполнив свои хранилища не менее чем на 90%. Несмотря на этот прогресс, важно, чтобы оставшиеся страны быстро заполнили свои хранилища, так как до наступления зимы осталось всего две недели.

Читайте также: