На Генассамблее ООН Лавров предупреждает Запад об эскалации ядерного конфликта с Россией На своей речи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Запад от развязывания "полномасштабной войны против ядерной державы, такой как Россия". Он называет подобные действия "самоубийственным предприятием". Недавно президент России Владимир Путин вновь намекнул на использование ядерного оружия. По словам Путина, любое традиционное нападение на Россию, поддерживаемое ядерной страной, будет рассматриваться как совместное нападение на эти страны.

Взрыв повредил железнодорожный мост в российском регионе Самара Железнодорожный мост в российском регионе пострадал от взрыва. Как сообщает российский Telegram-канал Baza, повреждены бетонные опоры, поддерживающие рельсы. Неизвестное взрывное устройство взорвалось около 13:30 по местному времени возле города Кинел. В результате движение поездов по мосту временно приостановлено, сообщает государственное российское информационное агентство РИА Новости.

Советник Путина обвиняет Запад в попытке изолировать Калининград Николай Патрушев, советник президента России Владимира Путина, утверждает, что Запад стремится изолировать российский эксклав Калининград. На встрече в городе Патрушев, давний соратник Путина, заявляет, что западные страны "активно препятствуют" грузовым и пассажирским перевозкам в регион из-за введенных санкций. В ответ Москва планирует перенаправить основной поток грузов и пассажиров между Калининградом и материковой частью России на морские маршруты, обещает Патрушев.

Лавров обрушивается на США и Великобританию за желание разрушить Россию Министр иностранных дел России Сергей Лавров решительно отвергает любые шансы на улучшение международных отношений. "О каком глобальном сотрудничестве можно говорить, когда Запад топчет все эти незыблемые ценности глобализации, которые он провозглашал с этой трибуны столько лет", - заявляет Лавров перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке. Что касается конфликта России в Украине, он подозревает британско-американский заговор с целью разрушить Россию. По словам Лаврова, планы по уничтожению бывшего Советского Союза были разработаны уже в 1945 году, но "англосаксонские стратеги сегодня не скрывают своих амбиций". "Они все еще хотят победить Россию через руки нелегитимного неонацистского режима в Киеве, но уже готовят Европу к катастрофической авантюре", - утверждает министр иностранных дел России.

Российский дрон убил судью Верховного суда Украины Судью Верховного суда Украины убил российский дрон. 61-летнего Леонида Лобойко убило, когда беспилотник ударил по его личному автомобилю в пригороде восточного украинского мегаполиса Харькова, сообщает региональный военный администратор Олег Синегубов в Telegram. Лобойко скончался на месте. Трое женщин в машине получили serious wounds. Верховный суд подтвердил гибель своего члена в Facebook и выразил соболезнования семье.

Украина: Россия готовит наступления в районе Запорожья Российские войска якобы готовятся к наступательным операциям в южном районе Запорожье, согласно украинским сообщениям. На национальном телевидении спикер Южного командования Вооруженных сил Украины Владислав Волoshin объявил, что Москва концентрирует личный состав в определенных районах, в частности, возле оккупированной деревни Приютное. Волoshin также сказал, что российские войска в районе получили 25 легких бронемашин, которые могут использоваться для небольших пехотных атак. "Это сигнализирует о том, что мы готовимся к наступательным операциям в направлении Запорожья в ближайшее время", - заявил Волoshин. Однако для более крупных наступательных операций потребуется больше войск, заявил Волoshин.

Россия якобы убила главу центра дронов возле Москвы Украинская военная разведка ГУР утверждает, что российский colonel Алексей Коломеицев погиб в городе Коломна в Московской области. По данным отчета, Коломеицев служил главой 924-го Государственного центра (военная часть № 20924) беспилотных авиационных систем Министерства обороны России. Этот центр отвечает за подготовку специалистов для боевого применения дронов, в том числе Shahed. ГУР подчеркивает, что Коломеицев был причастен к военным преступлениям против Украины.

Эстония, Латвия, Литва и Польша просят ЕС помощи для обеспечения безопасности границ Члены НАТО Эстония, Латвия, Литва и Польша стремятся запросить финансовую помощь у ЕС на строительство оборонительных сооружений, барьеров и военных лагерей вдоль своих границ с Россией и Белоруссией. "Необходимость оборонительной линии возникает из-за ситуации с безопасностью", - заявил министр обороны Эстонии Хано Певкур. Кроме того, это дополнит новый НАТОвский оборонный концепт. "Очень важно координировать наши действия с Польшей", - добавил он. В январе балтийские страны Эстония, Литва и Латвия объявили проект "Балтийская линия обороны". В мае Польша объявила аналогичный проект под названием "Восточный щит".

Россия готова судиться из-за саботажа "Северного потока" Россия заявляет, что готова подать в суд на Германию, Данию, Швецию и Швейцарию в связи с саботажем "Северного потока". Она подала "предварительные претензии" на основе международных антитеррористических соглашений, сообщает представитель российского Министерства иностранных дел. "Если вопрос не будет решен на этом этапе, Россия планирует подать дело в Международный суд", - заявил представитель. Запад не сможет избежать ответственности за это дело, добавил представитель.

14:26 Председатель военного комитета НАТО: Операция в Курске ставит перед Путиным серьезные вызовыПредседатель военного комитета НАТО, адмирал Боб Бэуэр, считает, что украинская операция в российском регионе Курск представляет собой серьезный вызов для лидера Кремля Владимира Путина. Впервые со времен 1941 года иностранная сила проникла на российскую территорию, заявил Бэуэр в интервью Интерфаксу Украина. Это создает стратегическую проблему для России и вызывает операционные опасения, поскольку линии снабжения проходят через Курск. Действия Киева создают "стратегическую дилемму" для Москвы, объяснил Бэуэр. Если Путин будет настаивать на защите родины, он рискует потерпеть неудачу, поскольку Украина уже находится на российской территории.

13:44 Украина: Количество жертв в Сумах после двойного удара беспилотников достигло девятиСообщения из Украины свидетельствуют о росте числа жертв в Сумах до девяти после двойного удара беспилотников противником. В настоящее время 11 человек ранены. Из пострадавшего госпиталя было эвакуировано 113 пациентов. Ранее сегодня одиночный российский удар унес жизнь одного человека и повредил крышу нескольких этажей в клинике, что привело к эвакуации пациентов и персонала. На место происшествия прибыли службы экстренной помощи и полиция, чтобы оказать помощь нуждающимся. В то же время Россия провела еще один воздушный налет.

12:56 Блинкен изучает "стратегию победы" ЗеленскогоГоссекретарь США Энтони Блинкен изучает "стратегию победы", представленную президентом Украины Владимиром Зеленским президенту Джо Байдену во время их встречи в Овальном кабинете. В частности, Зеленский вновь запросил у Байдена разрешение на развертывание западного оружия для ударов на дальние расстояния по российским военным целям. В настоящее время, согласно голосу Америки, Блинкен изучает детали этой стратегии и может предложить "дополнительные меры" для оказания помощи Украине в достижении победы. Блинкен выступает за более жесткую позицию в отношении конфликта на Украине,although more stringent policies are not yet enacted by the President.

12:25 Лондон: более 2000 атак на медицинские учреждения в Украине со времени начала войныПо данным Министерства обороны Великобритании, с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года было атаковано 2013 медицинских учреждений. Персонал пострадал от 235 атак. В июле российская армия обстреляла детскую больницу в Киеве. С тех пор нападения Москвы на систему здравоохранения привели к 176 жертвам, согласно данным министерства.

11:48 Украина сообщает о четырех погибших в результате атаки на полицейский участокПо данным Министерства внутренних дел Украины, число погибших в результате российской атаки на полицейский участок в украинском городе Кривой Рог достигло четырех. Один полицейский все еще считается застрявшим под завалами, и продолжаются спасательные работы. Удар ракетой по Кривому Рогу стал второй подобной атакой на украинские правоохранительные органы за два дня.

10:58 Специалист: российское контрнаступление в Курске набирает силуАвстралийский военный аналитик Мик Райан предполагает, что российское контрнаступление в Курске набирает силу. Украинские силы пересекли границу в российский регион Курск в августе и захватили территорию. После периода неожиданности Россия начала контрнаступление. Хотя и медленнее, Россия постепенно возвращает территории, говорит Райан. Украинское движение западнее российского контрнаступления потенциально могло угрожать безопасности фланга России и отделить сотни российских солдат, считает Райан, ссылаясь на данные ISW.

10:30 ВВС Украины: отражено 69 атак беспилотниковВВС Украины сообщают о 73 беспилотниках и 4 ракетах, развернутых российской армией против Украины в течение прошлой ночи. Украина смогла перехватить 69 беспилотников и 2 ракеты. Количество погибших от российской атаки беспилотников в Оblasts Sumy теперь достигло семи.

09:52 Диалог возобновляется: Зеленский встречается с ТрампомПосле пятилетнего перерыва диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим президентом США Дональдом Трампом возобновляется. Недавно Трамп критиковал помощь США Украине.

09:39 ISW: несколько дальнобойных атак могли бы нарушить ход войныЭксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что даже несколько успешных дальнобойных атак Украины могли бы нарушить ход войны. "Авторитеты России, похоже, оказывают значительное влияние на глобальную дискуссию о том, должна ли Украина использовать западное оружие для запуска дальнобойных атак на военную инфраструктуру в России", - считает ISW, выражая обеспокоенность тем, что такие атаки могли бы создать значительное операционное давление на российское наступление. США по-прежнему отказываются разрешать Украине проводить дальнобойные атаки на российской территории.

09:18 Генеральный штаб Украины: 1470 российских потерь за последние 24 часаУкраинские власти сообщают о 1470 потерях российских сил за последние 24 часа, в том числе погибших и раненых. Это увеличивает общее количество потерь с момента полноценного вторжения два с половиной года назад до 650 640. Кроме того, Россия потеряла 42 бронированных vehicles, 14 танков, 62 беспилотника и 55 артиллерийских систем за последний день.

08:21 Золотшмидт предупреждает о угрозе Балтийскому морю от российских нефтяных экспортовПосле обвинений Гринписа в отношении российских нефтяных экспортов через Балтийское море министр окружающей среды Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Золотшмидт предупреждает о потенциальных опасностях, которые представляют собой танкеры для балтийского побережья. "Правительство России вопиющим образом игнорирует нефтяное эмбарго, введенное после российской оккупации Украины", - заявил зеленый политик. Этот конфликт угрожает уже хрупким морям. Многие западные страны обвиняют Россию в использовании едва плавучих судов для обхода санкций ЕС из-за конфликта. "Риск нефтяного разлива возрастает", - предупреждает Золотшмидт. "И эта нефть в основном окажется на наших берегах, от Фемерна до Эккернфёрде".

07:52 Украинцы стойко держатся против интенсивных атак в Покровске

Украинские и российские войска продолжают вести тяжелые бои на востоке Украины. Регион Покровск оставался основным центром конфликта накануне, с российскими силами, атакующими его в течение нескольких месяцев. Согласно Генеральному штабу в Киеве, 19 российских атак на украинские оборонительные линии были отбиты в течение дня. "Украинские защитники остаются стойкими", - отмечается в отчете. Российские войска пытаются окружить город с разных сторон и защитить свой продвижение против украинских контратак. Также произошли жестокие столкновения в регионе Курахов, где было отбито около 17 российских атак. Подтвердить отчеты о боях независимо невозможно.

07:41 Зеленский считает свой визит в США обнадеживающим

Украинский президент Владимир Зеленский не получил одобрения на широкое использование западного оружия во время своего визита в США. Однако он считает поездку обнадеживающей. "Каждое собрание прошло по плану", - заявил он в видеообращении на платформе X. Украинский план мира был представлен в Америке. "Теперь нашим командам нужно работать над реализацией каждого шага и решения". В Вашингтоне Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и его вице-президентом Камалой Харрис, а также с демократическим кандидатом в президенты, чтобы продвинуть идею продолжения поддержки своей страны в борьбе против России. Он также встретился с республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом в Нью-Йорке, который вновь заявил, что если он выиграет выборы, конфликт быстро закончится.

06:56 Катар обсуждает освобождение захваченных детей

Девять детей, которых, как считалось, похитили русские во время конфликта, согласно украинским отчетам (см. запись от 02:18), были спасены недавно. Многие из них потеряли одного или обоих родителей из-за конфликта и находились на попечении у своих бабушек и дедушек, сказал Дмитро Лубинetz, уполномоченный по правам человека. Авторитеты Катара в настоящее время ведут переговоры об освобождении дополнительных детей. Им был предоставлен список из 751 ребенка, для которых уже готова документация, объяснил Лубинetz. Согласно украинским властям, с начала конфликта незаконно было увезено в Россию около 20 000 детей, и пока домой вернулось лишь несколько сотен.

06:27 Блинкен обвиняет Китай в поддержке российской военной промышленности

Госсекретарь США Antony Blinken выразил обеспокоенность китайскому министру иностранных дел Ван И в связи с поддержкой Китая российской военной промышленности. "Если Пекин утверждает, что хочет мира и конца конфликта, но в то же время позволяет своим компаниям совершать действия, которые помогают Путину в его агрессии, эти два утверждения не сочетаются", - сказал Блинкен на пресс-конференции. Ван заявил, что позиция Китая по конфликту в Украине постоянно подчеркивает необходимость мира через диалог, согласно заявлению министерства иностранных дел Китая.

05:31 Украинские силы уничтожают двух российских солдат на водном мотоцикле с помощью дронаУкраинские силы, по сообщениям проукраинского портала Defense Express, уничтожили двух российских солдат на водном мотоцикле с помощью дрона. Российские солдаты передвигались по Днепру, когда дрон, оснащенный взрывчатым веществом, атаковал водный мотоцикл, как показано в видео, размещенном активистом Сергием Стерненко.

04:10 Медиазона: более 71 000 российских солдат убиты в УкраинеНезависимый российский новостной портал Медиазона сообщает, что более 71 000 российских солдат погибли в Украине. С середины сентября примерно 2000 солдат погибли в конфликте. Медиазона подчеркивает, что реальные цифры, скорее всего, намного выше, так как их проверенная информация основана на общедоступных источниках, таких как некрологи, онлайн-посты родственников, региональные СМИ и уведомления местных властей.

02:18 Девять детей, депортированных в Россию, вернулись в УкраинуДевять детей, депортированных в Россию во время конфликта, вернулись на родину. Они вернулись в Украину в пятницу с помощью Катара, который выступил в качестве посредника, согласно украинскому уполномоченному Дмитро Лубинетзу. Дети в возрасте от 13 до 17 лет и 20-летний мужчина были воссоединены со своими семьями в рамках плана, осуществляемого странами Персидского залива. Информацию нельзя было независимо подтвердить сразу. Дети были отделены от своих родителей или опекунов оккупантами и приехали из районов, в том числе Херсон, Запорожье и Луганск, написал Лубинетз далее.

00:31 Лукашенко: "Нападение на Белоруссию равно мировой войне III"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет НАТО в наличии наступательных стратегий против своей страны и угрожает использовать ядерное оружие. "Вторжение в Белоруссию приведет к мировой войне III", - заявил белорусский лидер во время общения со студентами в Минске в государственном агентстве БЕЛТА. В такой ситуации tanto Белоруссия, как и ее союзник Россия, применит ядерное оружие. Лукашенко также поблагодарил лидера России Владимира Путина за недавнюю поправку в российскую ядерную доктрину в своем выступлении. Он утверждает, что НАТО имеет конкретные планы для нападения на Белоруссию. "Американцы и поляки уже собрались вдоль границы, особенно на польской стороне. Мы знаем, что польское руководство уже возбуждено", - добавил он. Белоруссия не имеет ядерного оружия сама по себе, но тактические ядерные оружия из России находятся на ее территории с конца 2023 года.

23:10 Джо Байдену предъявляют требования от бывших военных и экспертов по сильным действиям против России

Группа бывших военных и экспертов призвала президента США Джо Байдена принять решительные меры для завершения конфликта в пользу Украины и противодействия потенциальным угрозам от Китая в открытом письме. Среди них бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес и бывший командующий НАТО, генерал-майор сухопутных войск Германии Герд-Йоханнес Хагеманн. Они выступают за действия против России и в отношении Китая, в том числе снятие ограничений на использование западного оружия против России для ударов по "военным и логистическим целям" на российской территории. Они также требуют поставки 300 танков Abrams и 1000 бронетранспортеров Stryker в Украину и полный запрет на поставки вооружения и технологий России, Китаю, Ирану, Северной Корее, Белоруссии и Азербайджану. Кроме того, они предлагают расширить НАТО за пределы трансатлантического пространства, включив Японию, Австралию, Южную Корею, Филиппины и "любую другую демократическую страну, которая заявляет о своем желании присоединиться", например, Аргентину.

22:15 Полноценные русские шпионские игры с международными побережными сыщиками в Курске

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) проверяет троих международных журналистов за отчеты из районов российской границы Курской области, контролируемых украинской армией. По данным российской газеты РИА Новости, журналисты, которых обвиняют, - Кэтрин Дисс и Флетчер Йеунг из австралийского вещателя ABC News и румынский журналист Мирча Барбу. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы и они могут получить до пяти лет тюремного заключения, хотя все трое журналистов, похоже, не находятся в России. Несколько международных СМИ, таких как немецкий вещатель Deutsche Welle, американский новостной канал CNN и итальянский вещатель Rai, сообщали из занятых районов Курской области.

21:35 Белый дом критикует республиканцев за "политическую фарс" против Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер назвала обвинения республиканских законодателей в том, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил выборы США, посетив завод по производству боеприпасов, "политической фарс" и призвала республиканцев "перейти к следующему". Она заявила, что украинская делегация запросила визит, который был организован Министерством обороны. Зеленский посетил производственный сайт в Пенсильвании во время своего несколькихдневного визита в США, где производятся 155-мм артиллерийские снаряды, срочно необходимые Украине. Несколько демократов, в том числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, присутствовали. После визита республиканские законодатели инициировали расследование, а спикер Палаты представителей потребовал, чтобы Зеленский "отозвал" посланника Украины в США в письме.

21:09 Китай и Бразилия обеспокоены угрозой России использовать ядерное оружие

Китай, Бразилия и несколько других стран выразили обеспокоенность использованием или угрозой использования ядерного оружия против Украины. "Мы призываем к отказу от использования или угрозы применения оружия массового уничтожения, в частности, ядерного, химического и биологического", - говорится в совместном заявлении. Двенадцать стран выразили свою "серьезную обеспокоенность" риском "эскалации" в Украине: "Гражданская инфраструктура, в том числе мирные ядерные объекты и другие энергетические объекты, не должны быть целью военных операций". Предупреждение последовало после угроз президента России Владимира Путина на этой неделе. Он заявил, что Россия может использовать ядерное оружие в случае серьезных воздушных атак на российскую территорию и что любая агрессия, поддерживаемая ядерной державой, будет считаться "совместной агрессией". Зеленский также обвинил Россию в целенаправленных атаках на украинские ядерные реакторы.

