Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным.

В последнее время снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка спровоцировало всплеск интереса к недвижимости в Германии, что поддерживает стабильность цен на покупку недвижимости. После короткой паузы в летние месяцы, когда покупатели ждали дополнительных корректировок ставок, интерес покупателей существенно вырос с сентября, согласно отчетам ImmoScout24 вчера.

По словам CEO ImmoScout24Gesae Crockford, снижение процентных ставок в июне и сентябре добавило дополнительный импульс. Она прокомментировала: "Цены на недвижимость стабильны, и мы уже наблюдаем положительную тенденцию в крупных городах". Рыночные игроки понимают, "что сейчас идеальное время для приобретения недвижимости перед возможным ростом цен".

Средний рост цен на предложение существующих и новых квартир составил 1,5% и 0,2% соответственно с июня по сентябрь по сравнению с предыдущим кварталом.

ImmoScout24 отметил, что немецкие квартиросъемщики сталкиваются с жесткой конкуренцией, растущими арендными платами и более высокими дополнительными расходами. Спрос на недвижимость значительно растет в небольших крупных и средних городах. Хотя арендные платы не выросли так резко летом, как в прошлых кварталах, наблюдается стабильный рост. "Рынок аренды по-прежнему напряженный", - сказала Crockford. "В пяти крупнейших городах арендные платы выросли в десять раз больше, чем цены на недвижимость за последнее десятилетие. Это наиболее заметно в Берлине".

Рынок недвижимости в Германии показал значительный рост интереса покупателей благодаря снижению процентных ставок, при этом цены на покупку недвижимости остаются стабильными. В свете этого многие рыночные игроки считают, что сейчас оптимальное время для инвестиций в недвижимость, чтобы избежать возможного будущего роста цен.

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