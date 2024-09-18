Заметно меньше разрешений на строительство в июле

В июле продолжалось снижение разрешений на строительство. В этом месяце было выдано 17 000 разрешений на жилые единицы, что на 19,2% меньше, чем в июле прошлого года, как сообщил Федеральный статистический офис в Висбадене в среду. За первые семь месяцев года количество разрешений сократилось на 20,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Наибольшее снижение наблюдалось в разделах индивидуальных домов. За первые семь месяцев года количество разрешений на индивидуальные дома сократилось на 28,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Дома на две семьи показали снижение на 14,7%, в то время как преобладающий тип строительства, многоквартирные дома, показал снижение на 21,6%.

Лидеры строительной промышленности Германии охарактеризовали эту тенденцию как возврат к уровню 2012 года. "Еще более тревожно то, что нет никаких признаков смены этой тенденции. Нехватка жилья будет доминировать над предстоящей федеральной избирательной кампанией", - заявил генеральный директор основной ассоциации строительной промышленности Германии Тим-Оливер Мюллер, комментируя цифры. Высокие процентные ставки и затраты на строительство, похоже, мешают строительству жилья.

Себастьян Дуллен, научный директор Института макроэкономики и исследований (IMK) Фонда Ганса Бёклера, предсказал, что ситуация может ухудшиться. "Мы еще не достигли дна, и оптимистичные признаки из предыдущих месяцев оказались обманчивыми", - уточнил он. В настоящее время выданные разрешения на строительство соответствуют примерно 200 000 новым жилым единицам в год. Изначально правительство стремилось достичь вдвое большего показателя.

В июле продолжалось снижение разрешений на строительство, как показал Федеральный статистический офис. Несмотря на то, что в июле было выдано 17 000 разрешений на жилые единицы, это представляло собой существенное снижение на 19,2% по сравнению с июлем прошлого года.

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