- Замечательное увеличение случаев нападений с ножом.

Трое людей стали жертвами нападения с ножом на городском празднике в Золингене. Этот инцидент вызвал широкое обсуждение вопроса насилия с применением ножей в Германии. Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер от партии СДПГ предложила ужесточить контроль за огнестрельным оружием в ответ на это.

В 2022 году полиция зафиксировала 8951 случая тяжкого и смертельного вреда, причиненного ножом, независимо от того, использовался ли он как оружие или угроза. Это на 9,7% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, ножи были вовлечены в более чем 10,9% всех зарегистрированных грабежей в 2023 году.

В полицейской статистике нападение с ножом классифицируется как инцидент, при котором нападение либо непосредственно угрожается, либо осуществляется с использованием ножа. Простое ношение ножа не считается нападением в этом контексте.

Недавно произошли примечательные инциденты, такие как нападение с ножом, совершенное афганцем в Мангейме в конце мая, в результате которого пятеро человек из группы, критикующей ислам, "Пакс Европа", а также полицейский (позже скончавшийся), получили ранения, и инцидент со стычкой в Вольмирштедте, Саксония-Анхальт, совершенный 27-летним афганцем в середине июня, в результате которого несколько человек были ранены на частном праздновании Евро-2023 после того, как он ранее атаковал 23-летнего.

В соответствии с предложениями министра Фэзер, общественное ношение ножей с лезвием более шести сантиметров будет запрещено, что является снижением с нынешнего предела в двенадцать сантиметров. Кроме того, использование опасных ножей-автоматов будет запрещено в общем порядке.

На городском фестивале в Мангейме в мае произошел трагический инцидент, когда афганец с ножом атаковал группу, в том числе членов "Пакс Европа" и полицейского. В ответ на растущее число подобных инцидентов с ножевым оружием несколько городских фестивалей в Германии ужесточили меры безопасности, чтобы гарантировать общественную безопасность.

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