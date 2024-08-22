Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне

За последние несколько дней над значительным промышленным объектом в Brunsbüttel неоднократно видели несколько дронов, якобы принадлежащих России. Власти находятся в состоянии повышенной готовности, а слухи связывают это с Москвой. В настоящее время ведутся расследования из-за подозрений в шпионаже с разрушительными намерениями.

Согласно сообщению Bild, беспилотные летательные аппараты, связанные с Россией, неоднократно нарушали запретную воздушную зону над неработающей АЭС и терминалом СПГ. Несколько дронов были замечены, быстро пролетая над Brunsbüttel.

По данным Bild, было идентифицировано подозрительное военное беспилотное устройство, которое, как считается, является "Орлан-10". Этот дрон может преодолеть расстояние до 600 км и развивать скорость более 100 км/ч. Bild утверждает, что эти дроны связаны с российскими оперативниками и могут запускаться с гражданских судов в Северном море.

Деятельность дронов в Северном море началась 8 августа, с последним замечанием в среду вечером. 20 августа был зафиксирован дрон, превысивший скорость 100 км/ч. В результате, силы безопасности в Шлезвиг-Гольштейне и Нижней Саксонии находятся в режиме повышенной готовности.

Прокуратура в Фленсбурге подтвердила Bild, что расследование в отношении шпионажа с разрушительными намерениями в настоящее время ведется. Эти расследования связаны с повторяющимися действиями дронов, угрожающими критической инфраструктуре в Шлезвиг-Гольштейне.

Дроны "Орлан-10", якобы связанные с российскими оперативниками, вызывают обеспокоенность из-за своих высокоскоростных полетов над Brunsbüttel. Эти дроны, способные преодолеть расстояние до 600 км, неоднократно замечали в Северном море, вызывая опасения по поводу возможной шпионской деятельности.

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