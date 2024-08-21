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Замечается значительный рост числа преступлений, совершенных правыми экстремистами.

В первой половине 2024 года также.

 and  Hanna Hofmann
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Частота преступной деятельности, инициированной ультраправыми идеологиями, резко возросла
Частота преступной деятельности, инициированной ультраправыми идеологиями, резко возросла

Замечается значительный рост числа преступлений, совершенных правыми экстремистами.

Количество преступлений, мотивированных правыми идеологиями, существенно возросло в первые шесть месяцев 2024 года. Как сообщает "Frankfurter Rundschau" в среду, правоохранительные органы зарегистрировали 9802 случая. Это на 2900 случаев больше, чем в первом полугодии 2023 года. В то время был достигнут пик.

Эти данные основаны на ответе Министерства внутренних дел на парламентский запрос от представителя Левой партии в Бундестаге Петры Пау, согласно сообщению. "Мы знаем, что реальное число гораздо выше", - прокомментировала Пау "Frankfurter Rundschau". Она выразила обеспокоенность растущей агрессией и враждебностью в отношении отдельных лиц, как в социальных сетях, так и на политической арене, которые, по ее мнению, проникают на улицы. "АФД и его правые идеологии служат катализатором таких насильственных действий", - заявила Пау.

Количество насильственных инцидентов осталось на таком же высоком уровне, как и в 2023 году, составив 318 случаев в первые шесть месяцев 2024 года. В этом периоде также пострадало такое же количество людей, как и в предыдущем году.

Согласно данным полицейской статистики преступлений, в прошлом году было зарегистрировано рекордное количество политически мотивированных преступлений - 60 028. Почти половина из них, 28 945, были связаны с правым экстремизмом, что на 23,21% больше. Количество преступлений, мотивированных левым экстремизмом, увеличилось на 11,48% до 7777 случаев.

Число правоэкстремистских преступлений, зарегистрированных в первом полугодии 2024 года, составило 9802, что на 2900 случаев больше, чем в том же периоде 2023 года. Петра Пау, представитель Левой партии в Бундестаге, заявила, что данные Министерства внутренних дел, скорее всего, занижают реальное число таких преступлений.

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