Замечается значительный рост числа преступлений, совершенных правыми экстремистами.

Количество преступлений, мотивированных правыми идеологиями, существенно возросло в первые шесть месяцев 2024 года. Как сообщает "Frankfurter Rundschau" в среду, правоохранительные органы зарегистрировали 9802 случая. Это на 2900 случаев больше, чем в первом полугодии 2023 года. В то время был достигнут пик.

Эти данные основаны на ответе Министерства внутренних дел на парламентский запрос от представителя Левой партии в Бундестаге Петры Пау, согласно сообщению. "Мы знаем, что реальное число гораздо выше", - прокомментировала Пау "Frankfurter Rundschau". Она выразила обеспокоенность растущей агрессией и враждебностью в отношении отдельных лиц, как в социальных сетях, так и на политической арене, которые, по ее мнению, проникают на улицы. "АФД и его правые идеологии служат катализатором таких насильственных действий", - заявила Пау.

Количество насильственных инцидентов осталось на таком же высоком уровне, как и в 2023 году, составив 318 случаев в первые шесть месяцев 2024 года. В этом периоде также пострадало такое же количество людей, как и в предыдущем году.

Согласно данным полицейской статистики преступлений, в прошлом году было зарегистрировано рекордное количество политически мотивированных преступлений - 60 028. Почти половина из них, 28 945, были связаны с правым экстремизмом, что на 23,21% больше. Количество преступлений, мотивированных левым экстремизмом, увеличилось на 11,48% до 7777 случаев.

Число правоэкстремистских преступлений, зарегистрированных в первом полугодии 2024 года, составило 9802, что на 2900 случаев больше, чем в том же периоде 2023 года. Петра Пау, представитель Левой партии в Бундестаге, заявила, что данные Министерства внутренних дел, скорее всего, занижают реальное число таких преступлений.

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