Законодательная минимальная заработная плата значительно увеличила доходы малоимущих

Минимальная зарплата, установленная законом, существенно повысила доходы низкооплачиваемых работников, особенно в Восточной Германии, согласно анализу Института экономических и социальных наук (WSI) Фонда Ганса Бёклера в Дюссельдорфе, связанного с профсоюзами.

Минимальная зарплата была введена 1 января 2015 года. В результате этого наблюдались существенные повышения зарплат в нижнем диапазоне доходов. Для работников в Восточной Германии они увеличились в среднем на 21 процент, скорректированный на инфляцию, с 2013 по 2018 год, а те, кто получал около 1300 евро в месяц, увидели рост на 31 процент. В Западной Германии эффект был также положительным, но менее выраженным, поскольку меньшее количество людей работает в низкооплачиваемом секторе. Таким образом, рост в нижнем диапазоне доходов составил около 12 процентов.

"Скорее всего, это в основном эффекты минимальной зарплаты", - сказал автор исследования и эксперт по рынку труда Торольф Пуш. Минимальная зарплата существенно способствовала сокращению региональных различий в зарплатах. "Ясное увеличение ежемесячных доходов также развеивает опасения некоторых экспертов, критически настроенных по отношению к минимальной зарплате, что работодатели могут сократить количество рабочих часов для сотрудников в диапазоне минимальной зарплаты в ответ на введение нижнего порога оплаты труда".

Повышение минимальной зарплаты особенно благоприятствовало низкооплачиваемым работникам в Восточной Германии, существенно сокращая региональные различия в зарплатах. Это особенно привело к существенному увеличению ежемесячных доходов сотрудников, получающих около 1300 евро.

Читайте также: