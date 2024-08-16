Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиОсобенно

Законодательная минимальная заработная плата значительно увеличила доходы малоимущих

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Минимальная зарплата положительно сказывается на многих сотрудниках согласно исследованию.
Минимальная зарплата положительно сказывается на многих сотрудниках согласно исследованию.

Законодательная минимальная заработная плата значительно увеличила доходы малоимущих

Минимальная зарплата, установленная законом, существенно повысила доходы низкооплачиваемых работников, особенно в Восточной Германии, согласно анализу Института экономических и социальных наук (WSI) Фонда Ганса Бёклера в Дюссельдорфе, связанного с профсоюзами.

Минимальная зарплата была введена 1 января 2015 года. В результате этого наблюдались существенные повышения зарплат в нижнем диапазоне доходов. Для работников в Восточной Германии они увеличились в среднем на 21 процент, скорректированный на инфляцию, с 2013 по 2018 год, а те, кто получал около 1300 евро в месяц, увидели рост на 31 процент. В Западной Германии эффект был также положительным, но менее выраженным, поскольку меньшее количество людей работает в низкооплачиваемом секторе. Таким образом, рост в нижнем диапазоне доходов составил около 12 процентов.

"Скорее всего, это в основном эффекты минимальной зарплаты", - сказал автор исследования и эксперт по рынку труда Торольф Пуш. Минимальная зарплата существенно способствовала сокращению региональных различий в зарплатах. "Ясное увеличение ежемесячных доходов также развеивает опасения некоторых экспертов, критически настроенных по отношению к минимальной зарплате, что работодатели могут сократить количество рабочих часов для сотрудников в диапазоне минимальной зарплаты в ответ на введение нижнего порога оплаты труда".

Повышение минимальной зарплаты особенно благоприятствовало низкооплачиваемым работникам в Восточной Германии, существенно сокращая региональные различия в зарплатах. Это особенно привело к существенному увеличению ежемесячных доходов сотрудников, получающих около 1300 евро.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В глазах американских оценщиков, переговоры в Дохе проходили в благоприятной обстановке....
Политика

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе.

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе. В то время как мировые державы стремятся к соглашению о перемирии в переговорах по Газе, регион остается нестабильным. Предложение о новом компромиссе представлено ХАМАСу в Дохе, но организация отвергает это предложение и твердо придерживается своих конечных требований. Переговоры о перемирии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Международный лидер: срочное прекращение огня в Газе необходимо для массовой кампании по вакцинации от полиомиелита
Политика

Международный лидер: срочное прекращение огня в Газе необходимо для массовой кампании по вакцинации от полиомиелита

На расположенном в Газе регионе три ребенка демонстрируют потенциальные признаки полиомиелита. Персонал гуманитарного сектора ООН планирует оперативно вакцинировать сотни тысяч человек, но перед этим необходимо выполнить определенные требования.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
В Иерусалиме министр иностранных дел Израиля Катц провел переговоры со своими коллегами Ламуи и...
Политика

Япония ожидает международной помощи в конфронтации с Северной Кореей

Япония ожидает международной помощи в конфронтации с Северной Кореей Иран выдвигает серьезную угрозу против Израиля, намекая на потенциальную крупную атаку. В случае эскалации Израиль может рассчитывать на поддержку своих западных союзников, превышающую чисто оборонительную. Министр иностранных дел Израиля Катц требует расширить помощь. Министр иностранных дел Израиля Катц недавно призвал Францию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Антони Бликен, государственный секретарь США, обращается к СМИ в порту Ашдод на юге Израиля 1 мая...
Политика

Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль, чтобы выступить за освобождение пленных Газы и соглашение о прекращении огня

Госдеп объявил в пятницу, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Израиль в субботу с целью заключить запрещающее перемирие в Газе и договориться о соглашении по заложникам в условиях усиливающегося давления.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Умеренное терпение: жилье, затопленное из-за сильного дождя в Порт де Соуller, Майорка
Стоит посетить!

Путешественники оказываются на берегах Менорки и Майорки

Сильный метеорологический центр причинил значительный ущерб острову Балеары, при этом Майорка пострадала относительно незначительно. В результате многие туристы оказались заблокированы в аэропорту.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В Средиземноморском регионе наблюдается рост проблем, связанных с изменением климата.
Главные темы

В Средиземноморском регионе наблюдается рост проблем, связанных с изменением климата.

Европа испытывает самое быстрое повышение температуры из всех континентов. Равнинный регион не избежал этой тенденции. В этом году в равнинном регионе были побиты температурные рекорды дважды.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Министр финансов Линднер видит недостатки в бюджетном соглашении.
Федеральные земли Германии

Линдэр сигнализирует, что бюджет находится в критическом моменте.

Коалиция, созданная политикой "zdemirov loshadi", согласна с предварительным планом бюджета на 2025 год. Однако министр финансов выявил потенциальные проблемы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В глазах американских оценщиков, переговоры в Дохе проходили в благоприятной обстановке....
Политика

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе.

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе. В то время как мировые державы стремятся к соглашению о перемирии в переговорах по Газе, регион остается нестабильным. Предложение о новом компромиссе представлено ХАМАСу в Дохе, но организация отвергает это предложение и твердо придерживается своих конечных требований. Переговоры о перемирии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно