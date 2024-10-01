Закон о БКА необходимо пересмотреть еще раз.

Федеральный конституционный суд выявил проблемы с некоторыми полномочиями, предоставленными правоохранительным органам в соответствии с Законом о уголовной полиции. Некоторые из этих полномочий, в частности те, которые связаны со сбором и хранением данных, были признаны частично неконституционными судом в Карлсруэ. В своем решении суд заявил, что эти полномочия нарушают право на информационную самоопределение, которое является фундаментальным правом. Одной из критик, высказанных судом, было тайное наблюдение за контактами подозреваемых лиц.

Неправительственная организация "Общество за гражданские свободы" (GFF) подала конституционную жалобу против различных положений пересмотренного в 2017 году Закона об уголовной полиции. Они требовали четких конституционных правил для сбора и хранения данных.

В 2016 году Федеральный конституционный суд уже высказался о широких полномочиях правоохранительных органов, найдя некоторые из них неконституционными. В результате Закон об уголовной полиции потребовал поправок. Пересмотренная версия вступила в силу в мае 2018 года. Однако текущие положения остаются в силе, при условии соблюдения некоторых условий, установленных судом, до тех пор, пока закон не будет изменен снова. Это изменение должно быть завершено не позднее июля 2025 года.

БКА (Федеральное уголовное полицейское управление) в настоящее время работает в соответствии с пересмотренным Законом об уголовной полиции, несмотря на то, что некоторые части этого закона были признаны частично неконституционными Федеральным конституционным судом. Политики сбора и хранения данных БКА находятся под пристальным вниманием из-за потенциальных нарушений права на информационную самоопределение, как критиковал суд.

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