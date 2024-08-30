Будущее голосование за Восточный региональный законодательный орган - Заключительный этап политических соревнований в Тюрингии и Саксонии

Будущие выборы в Тюрингии и Саксонии: В это воскресенье в этих двух землях пройдут выборы, которые могут стать поворотным моментом. По данным двух опросов, Альтернатива для Германии (АфД) предсказуемо станет доминирующей силой в Тюрингии, что приведет к сложному процессу формирования правительства. В Саксонии Христианско-демократический союз (ХДС) имеет реальные шансы на победу, и их коалиция с СДПГ и "Зелеными" может сохраниться.

В течение недели, предшествующей выборам, партии усилили усилия по привлечению поддержки. Ключевые политики федеральных партий также посещают финальные митинги в обеих землях. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) планирует присоединиться к кандидату от СДПГ Петре Кёппинг на событии завершения выборов социал-демократов в Цвиккау. Перед посещением Цвиккау Шольц заглянул в Саксонскую горнодобывающую администрацию в Фрайберге, чтобы узнать о проекте добычи лития в Рудных горах. Вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые") также отправился в турне по Саксонии.

В четверг на мероприятии, организованном основателем BSW Сахрой Вальгенкнехт, произошел хаотичный момент. Ее прервали, когда на нее плеснули красной жидкостью. Вальгенкнехт получила незначительные травмы, но soon продолжила свою речь после короткой паузы.

По данным опросов, АфД лидирует в Тюрингии с 29%, за ней следует ХДС с 23% и Альянс Сахры Вальгенкнехт (BSW) с 18%. Левые, которые в настоящее время управляют землей через Бодо Рамелова в качестве министра-президента, имеют 13% поддержки по данным опросов. СДПГ может получить 6% голосов. "Зеленые" могут не попасть в земельную парламент с поддержкой в 4%. Результаты опроса от пятницы Институтом Forsa по заказу RTL и ntv были похожи.

ХДС сохраняет явное преимущество в Саксонии с поддержкой в 33% по данным Института исследований выборов. Левые не смогут войти в земельную парламент с поддержкой в 4%, в то время как "Зеленые" и СДПГ получают по 6% поддержки. BSW составляет 12% в опросе.

"Коалиция между ХДС, BSW и СДПГ в настоящее время имела бы узкое большинство в Тюрингии, в то время как другие возможные коалиции не имели бы", - сказал ZDF. Хотя теоретически возможны коалиции АфД и ХДС, АфД и BSW, и ХДС, BSW и Левые, эти варианты были сочтены нереалистичными либо ХДС, либо BSW. Альянс между ХДС и BSW, поддерживаемый пророссийской Сахрой Вальгенкнехт, мог бы вызвать внутренние разногласия в ХДС. В то же время 29% избирателей в Тюрингии еще не определились со своим выбором.

"Еще одно правительство ХДС в Саксонии вместе с "Зелеными" и СДПГ или коалиция ХДС и BSW имели бы подобное узкое большинство", - заявили опросники. Коалиция между ХДС и АфД также возможна, но этот вариант был отклонен ХДС. В Саксонии 24% избирателей все еще не определились со своим выбором. Результаты опроса Forsa в пятницу в Саксонии совпадали с Politbarometer от 23 августа.

Опросы имеют свои неточности, в том числе ослабление партийной лояльности и все более краткосрочные решения об выборах, что делает сложной задачей для институтов опросов точно взвешивать собранные данные. В принципе, опросы отражают лишь преобладающую атмосферу мнений в момент опроса и не служат прогнозами выборов.

Директор Forsa: Прогнозирование результатов выборов в Саксонии и Тюрингии сложно

По словам опросников Manfred Güllner, предсказать результаты выборов в Саксонии и Тюрингии особенно сложно. Оба действующих министра - Рамелов и Креtschmer - пользуются широкой популярностью, но сторонники других партий не голосуют за них. "Эта ситуация, эта матрица решений, даже в старых федеральных землях незнакома", - сказал Гюллнер в четверг на панели German Press Agency в Берлине.

Политический scientist Hans Vorländer из Дрездена ожидает, что ХДС в Саксонии может выиграть от дебатов о миграции. В то время как национальный председатель ХДС Фридрих Мерц позиционирует себя как лидер, Креtschmer последовательно ставит тему сам. "ХДС, если я не ошибаюсь, снова наберет несколько очков", - сказал Ворландер. "То, превзойдут ли они АфД, остается увидеть".

В последние дни предвыборной кампании политические лидеры различных партий посещают митинги и мероприятия, чтобы мобилизовать поддержку. Например, канцлер Олаф Шольц планирует посетить событие завершения выборов СДПГ в Цвиккау, Саксония.

В контексте интенсивной предвыборной кампании опросы предполагают, что АфД может получить значительное влияние в Тюрингии, что может привести к сложному процессу формирования правительства.

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