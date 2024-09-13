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ПолитикаНовостиПротиводействие

Заключенные оппозиционные активисты в Беларуси сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем.

 and  Hanna Hofmann
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По словам её сестры Марии Калесниковой, Мария сейчас имеет рост 1,75 метра и весит 45 кг.
По словам её сестры Марии Калесниковой, Мария сейчас имеет рост 1,75 метра и весит 45 кг.

Заключенные оппозиционные активисты в Беларуси сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем.

Мария Калесникова, белорусская диссидентка, известная своей оппозицией к диктатору-президенту Лукашенко, находится в критическом состоянии здоровья, сообщает ее сестра. Она страдает в ужасных условиях уже более четырех лет, заявила Татьяна Хомич в интервью, ссылаясь на информацию от бывших заключенных. Хомич подчеркивает, что условия настолько суровы, что никто не мог бы выдержать такое обращение в течение длительного времени. Она утверждает, что ее сестру подвергают tanto физическому, как и психологическому насилию со стороны властей. Министерство внутренних дел Белоруссии отказалось предоставить какие-либо детали о ситуации Калесниковой в тюрьме.

Мария Калесникова, 42 года, стала символом сопротивления во время демонстраций против президента Лукашенко в 2020 году. В настоящее время она отбывает 11-летний срок за якобы заговор с целью свержения правительства. Лукашенко отрицает существование политических заключенных в стране. Правозащитные организации оценивают, что около 1400 человек содержатся в качестве политических заключенных. Сестра Калесниковой просит о помиловании для освобождения своей сестры.

С июля этого года Лукашенко освободил 78 заключенных, арестованных за участие в протестах. Калесниковой также придется ходатайствовать о помиловании для своего освобождения, и сестра не уверена, захочет ли она воспользоваться этой возможностью. Однако она призывает свою сестру воспользоваться этой возможностью, если она появится.

Жестокое обращение властей с Марией Калесниковой, несмотря на ее роль в качестве видной фигуры оппозиции, продолжает вызывать озабоченность правозащитных организаций. Ходатайство о помиловании Марии подчеркивает важность соблюдения основных прав человека и верховенства закона.

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