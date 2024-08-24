- Задержан после нападения на Соллингена.

В связи со случаем ножевого нападения в Солingen, правоохранительные органы задержали человека в приюте для беженцев, расположенном в городе. В настоящее время ведутся расследования для установления возможных связей с инцидентом, как заявил представитель полиции Deutsche Presse-Agentur. Подробности об удостоверении личности подозреваемого пока не разглашаются.

Ранее правоохранители провели рейд в приюте для беженцев, который ранее располагался в старом налоговом управлении Солingen. Это было сделано на основе полученных сведений, а также в связи с продолжающимися полицейскими операциями в этом районе. В операции также участвовала специальная команда, а район был окружен значительным количеством полицейских.

Одновременно с этим появилось заявление о взятии на себя ответственности от террористической группы "Исламское государство" (ИГ). Утверждается, что нападавший был членом ИГ и совершил инцидент, в результате которого погибли трое человек и восемь получили серьезные ранения. Это якобы было сделано "в отместку за мусульман в Палестине и других местах", как заявил представитель ИГ Амак. Полиция в Дюссельдорфе заявила, что проверит подлинность этого утверждения. Примечательно, что ИГ ранее брало на себя ответственность за инциденты без существенных доказательств связи с преступником.

Прокуратура не исключала террористический мотив преступления даже до задержания и заявления о взятии на себя ответственности. "Мы пока не нашли мотива, но учитывая обстоятельства, мы не можем исключить первоначальное подозрение на террористический мотив", - заявил старший прокурор Марк Касперс на пресс-конференции в Солingen. В настоящее время не выявлено никаких других мотивов. Если появятся признаки террористического акта, дело может быть передано федеральному генеральному прокурору.

Утром был задержан 15-летний подросток, но полиция не считает его виновным. По словам Каспера, неизвестный человек якобы разговаривал с подростком перед преступлением о намерениях, связанных с преступлением. Личность этого человека остается неопределенной.

Во время нападения на местном фестивале в пятницу вечером погибли трое человек - двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет и женщина в возрасте 56 лет. Восьмерых человек ранили, четверо из них - тяжело. Похоже, что нападавший выбрал жертв случайно. Он затем скрылся с места преступления в хаосе и первоначальной путанице после преступления. Полиция Солingen призвала жителей города быть осторожными в субботу.

Подозреваемый, по-видимому, родом из приюта для беженцев, расположенного в немецком городе Солingen. Рейд на приют для беженцев в старом налоговом управлении Солingen был проведен правоохранительными органами на основе полученных сведений и в связи с продолжающимися операциями в этом районе.

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