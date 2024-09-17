За последние два десятилетия смертность от болезни Альцгеймера значительно удвоилась.

Летальные случаи, связанные с болезнью Альцгеймера, в Германии почти удвоились за последние два десятилетия. По данным Федерального статистического управления, опубликованным во вторник, в ходе Всемирного дня Альцгеймера 21 сентября, около 10 100 человек скончались от этого заболевания в прошлом году. Эта цифра свидетельствует о 96-процентном росте по сравнению с 2003 годом, когда от этого неисцелимого вида деменции погибли 5 100 человек. 'Риск развития Альцгеймера возрастает с возрастом', - отметили статистики. Почти половина (53%) из 10 100 смертей от Альцгеймера произошла у лиц в возрасте 85 лет и старше, в то время как лишь около 2% были в возрасте до 65 лет.

Федеральное статистическое управление связывает этот драматический рост с демографическими сдвигами, в частности, со старением населения. С 2003 года население в возрасте 65 лет и старше увеличилось на 27%, достигнув 18,9 миллиона человек. Группа лиц в возрасте 85 лет и старше показала еще более существенный рост на 110%, увеличившись с 1,4 до 2,9 миллиона человек за последний год.

В 2022 году более 19 000 пациентов получали лечение от Альцгеймера в клинических условиях, что на 61% больше, чем 20 лет назад, когда их число составляло 11 800. Почти половина (47%) из 19 000 пациентов 2022 года находились в возрасте от 75 до менее 85 лет, а около четверти (28%) - в возрасте 85 лет и старше. Только около 6% из числа больных Альцгеймером, получавших лечение в больницах, были моложе 65 лет.

Женщины составляли 58% больных Альцгеймером, мужчины - 42%. Средняя продолжительность госпитализации при Альцгеймере составляла 20,2 дня, что относительно длительно по сравнению со средней продолжительностью госпитализации (7,2 дня) для всех диагнозов.

За последние два десятилетия население в возрасте 65 лет и старше показало значительный рост на 27%, что способствовало увеличению числа летальных случаев, связанных с Альцгеймером. Почти половина из 19 000 пациентов, получавших лечение от Альцгеймера в клинических условиях в 2022 году, находились в возрасте от 75 до менее 85 лет.

Читайте также: