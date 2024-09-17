Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВнутри

За последние два десятилетия смертность от болезни Альцгеймера значительно удвоилась.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Смepть от Алцгеймера Увеличилась вдвое за последние два десятилетия.
Смepть от Алцгеймера Увеличилась вдвое за последние два десятилетия.

За последние два десятилетия смертность от болезни Альцгеймера значительно удвоилась.

Летальные случаи, связанные с болезнью Альцгеймера, в Германии почти удвоились за последние два десятилетия. По данным Федерального статистического управления, опубликованным во вторник, в ходе Всемирного дня Альцгеймера 21 сентября, около 10 100 человек скончались от этого заболевания в прошлом году. Эта цифра свидетельствует о 96-процентном росте по сравнению с 2003 годом, когда от этого неисцелимого вида деменции погибли 5 100 человек. 'Риск развития Альцгеймера возрастает с возрастом', - отметили статистики. Почти половина (53%) из 10 100 смертей от Альцгеймера произошла у лиц в возрасте 85 лет и старше, в то время как лишь около 2% были в возрасте до 65 лет.

Федеральное статистическое управление связывает этот драматический рост с демографическими сдвигами, в частности, со старением населения. С 2003 года население в возрасте 65 лет и старше увеличилось на 27%, достигнув 18,9 миллиона человек. Группа лиц в возрасте 85 лет и старше показала еще более существенный рост на 110%, увеличившись с 1,4 до 2,9 миллиона человек за последний год.

В 2022 году более 19 000 пациентов получали лечение от Альцгеймера в клинических условиях, что на 61% больше, чем 20 лет назад, когда их число составляло 11 800. Почти половина (47%) из 19 000 пациентов 2022 года находились в возрасте от 75 до менее 85 лет, а около четверти (28%) - в возрасте 85 лет и старше. Только около 6% из числа больных Альцгеймером, получавших лечение в больницах, были моложе 65 лет.

Женщины составляли 58% больных Альцгеймером, мужчины - 42%. Средняя продолжительность госпитализации при Альцгеймере составляла 20,2 дня, что относительно длительно по сравнению со средней продолжительностью госпитализации (7,2 дня) для всех диагнозов.

За последние два десятилетия население в возрасте 65 лет и старше показало значительный рост на 27%, что способствовало увеличению числа летальных случаев, связанных с Альцгеймером. Почти половина из 19 000 пациентов, получавших лечение от Альцгеймера в клинических условиях в 2022 году, находились в возрасте от 75 до менее 85 лет.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Военные силы Ливана берут под контроль улицу в Бейруте после взрывов 17 сентября 2024 года.
Главные темы

Непредвиденные взрывы с шифрованных пежеров раскрывают значительную уязвимость.

Множество пейджеров, носимые соратниками Хезбollah, взорвались почти одновременно, отмечая пик серии тайных убийств и киберприступов в регионе.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно