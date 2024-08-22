За полгода необычная иммиграция через Ла-Манш достигла своего максимума

За первые шесть месяцев года в Английский канал в направлении Великобритании незаконно переправились рекордное количество мигрантов. В то же время, количество законных мигрантов, таких как врачи и медсестры, студенты и т.д., сократилось, согласно данным, опубликованным в четверг Министерством внутренних дел. По этим данным, 13 489 мигрантов пересекли Английский канал на лодках с января по июнь.

В том же периоде прошлого года, согласно данным Министерства внутренних дел, 11 433 человека пытались совершить опасное путешествие на часто негодных судах. Это на 18% меньше, чем в этом году. По официальным данным, около 81% незаконных мигрантов, въехавших в Великобританию в первом полугодии 2024 года, выбрали рискованный путь через Английский канал. Большинство из них мужчины, около 20% - несовершеннолетние. Они в основном происходят из Афганистана (18%), Ирана (13%) и Вьетнама (10%).

Данные Министерства внутренних дел также свидетельствуют о том, что лодки, перевозящие людей через Английский канал, становятся все более переполненными. В период с июня 2018 года по июнь 2019 года среднее количество человек на лодке составляло 10, но к периоду с июня 2023 года по июнь 2024 года это число резко возросло до 51 человека на лодке. Снижение иммиграции было заявленной целью предыдущего консервативного правительства в Лондоне. Текущее лейбористское правительство также ставит перед собой задачу снизить иммиграцию, хотя и объявило о "более гуманной" миграционной политике.

После смены правительства новый премьер-министр Кир Стармер отменил планы своего предшественника депортировать беженцев, незаконно въехавших в Великобританию через Английский канал, в Руанду. Вместо этого правительство объявило в среду, что Национальное агентство по борьбе с преступностью (НАБ) будет усилено на 100 дополнительных офицеров для борьбы с сетями торговли людьми. Количество депортаций также планируется увеличить.

Однако законная иммиграция в Великобританию существенно сократилась после введения более строгих визовых правил предыдущим консервативным правительством в апреле. Правительство, возглавляемое бывшим премьер-министром Риши Сунаком, ужесточило визовые правила, несмотря на громкие критические замечания со стороны здравоохранения и ассоциаций промышленности о дефиците квалифицированных кадров.

Заявители на визы в профессиональных секторах Великобритании, таких как врачи и медсестры, столкнулись со снижением одобрений в тот же период. В результате заявители на визы, стремящиеся законным образом въехать через официальные каналы, столкнулись с более строгими правилами.

Читайте также: