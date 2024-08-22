Wagenknecht продолжает переговоры о достижениях BSW в восточных регионах.

Лидер Саксонии Креtschmer критикует Вальдекнехт за вмешательство в политику Тюрингии и Саксонии

Глава БСВ Вальдекнехт стоит на своем, несмотря на критику со стороны премьер-министра Саксонии Креtschмера. Несмотря на критику, она остается непреклонной и даже усиливает свою позицию: "Если БСВ войдет в правительство, я хочу участвовать в переговорах".

Вальдекнехт ясно дала понять Spiegel, что "если переговоры ведутся в Саксонии и Тюрингии, мы, конечно, координируем нашу стратегию с нашими главными кандидатами, и я тоже лично приму участие".

Она признала "ответственность, которую мы несем, участвуя в правительстве, если нам удастся начать свежие начинания с реальными улучшениями для граждан". Кроме того, Вальдекнехт подчеркнула, что "мы молодая партия с высокими ожиданиями", и поэтому ХДС должна это признать.

Лидер БСВ предупредила, что правительство, в которое входит БСВ, разочарует людей, только выгоду получит АФД. Поэтому ее партия будет править только в том случае, если сможет внести существенные изменения. Эти изменения включают улучшение образования, сокращение бюрократии, влияние граждан через прямую демократию и борьбу с пандемией COVID-19.

АФД лидирует в Тюрингии

Подходящие восточногерманские выборы в ландтаг в Тюрингии и соседней Саксонии вызывают напряжение и беспокойство. Опросы показывают, что АФД, классифицированная как правоэкстремистское агентством конституционной защиты земли, лидирует в Тюрингии с 30 процентами, существенно опережая другие партии. ХДС следует с 21 процентом, а БСВ отстает с 18-19 процентами.

Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт выразил готовность вести переговоры с БСВ, но не с Вальдекнехт. "Пока Сахра Вальдекнехт диктует дела в Тюрингии из Саарланда, у нас нет оснований для переговоров с БСВ", - сказал он ntv.

Тем не менее, Войт планирует встретиться с топ-кандидатом БСВ в Тюрингии Катją Волф после выборов. "Я с радостью обсужу тюрингские вопросы с г-жой Волф и предложу решения", - сказал политик ХДС ntv. Коалиция с АФД не является вариантом, он заявил, одновременно исключая переговоры с Левой партией и Зелеными.

Креtschmer критикует "стиль политбюро"

Премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер уже выражал свое недовольство влиянием Вальдекнехт на региональную политику. "Это удивительно. Политики должны быть в первую очередь ответственны перед своими избирателями", - сказал он Spiegel. "Мы не нуждаемся в 'политбюро' в Берлине, диктующем местные политики - нет, спасибо".

Креtschмер не впечатлил предложенный Вальдекнехт сделка, предлагающая свою поддержку в обмен на поддержку ХДС БСВ в качестве премьер-министра Тюрингии. "Эта идея довольно сомнительна", - сказал он, утверждая, что она "отнимает власть и лицо у местных представителей". Никто в Саксонии не хочет быть контролируемым из-за событий в Тюрингии, добавил он.

В ответ на критику Креtschмера Вальдекнехт, возможно, заявит, что она просто выступает за скоординированную стратегию между БСВ в разных землях, чтобы гарантировать согласованную политику и улучшения. Несмотря на это, АФД в Саксонии и Тюрингии продолжает набирать популярность, представляя серьезный вызов для других партий.

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