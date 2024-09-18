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ПолитикаНовостиКельн

Взрывное устройство, расположенное под горящим автомобилем в Кельне.

Действие Элитных Военных Единиц

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
В настоящее время не установлена связь между недавними взрывами в центре города, характеризуемого...
В настоящее время не установлена связь между недавними взрывами в центре города, характеризуемого соборами.

Взрывное устройство, расположенное под горящим автомобилем в Кельне.

В полночь жители района Остхайм в Кёльне обнаружили горящий автомобиль. Пожарные, тушившие пламя, наткнулись на тревожную ситуацию: под машиной была спрятана живая ручная граната. Сообщается, что это может быть связано с криминальными организациями.

По словам местных властей, они сами справились с взрывоопасной ситуацией, так как безопасно эвакуировать ее было невозможно.

Интересно, что некоторые считают, что возгорание автомобиля было намеренным, возможно, указывая на причастность организованных преступных синдикатов. Говорят, что поврежденный автомобиль был BMW X6.

Свидетели утверждают, что слышали громкий хлопок ночью и видели горящую машину, припаркованную на стоянке. Полиция быстро оцепила зону в качестве меры предосторожности. Обнаружение ручной гранаты произошло во время тушения пожара. Конечно, было собрано доказательство для дальнейшего расследования.

Расследование теперь передано в антиорганизованный преступный отдел, учитывая частые случаи взрывов в Кёльне в последнее время. Последнее происшествие произошло в среду перед магазином одежды в центре города. Ранее, в понедельник, взрыв произошел возле ночного клуба.

После того, как расследование перешло к антиорганизованному преступному отделу, они решили тщательно следить за деятельностью в высокорискованных районах Кёльна, в том числе в районе Остхайм. Несмотря на расстояние, некоторые считают, что серия инцидентов, в том числе взрыв автомобиля, может быть связана с недавними взрывами в других частях Кёльна, таких как возле ночного клуба и магазина одежды в центре города.

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