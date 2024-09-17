Взгляды из предполагаемого заговора и обвинения в торговле людьми против Шона "Пуффи" Комбса

Множество лет Сян Комбс, более известный как 'Пуфф Деди', 'П. Дайди', 'Дайди', 'ПД' или 'Лав', якобы жестоко обращался, запугивал и манипулировал как женщинами, так и близкими ему людьми, чтобы удовлетворить свои сексуальные желания, укрепить репутацию и скрыть свои действия, как указано в обвинительном акте. Комбс использовал ресурсы, рабочую силу и влияние своей обширной бизнес-империи, которой он руководил и контролировал, чтобы создать преступную организацию. Эта организация, как указано в обвинительном акте, была вовлечена в различные незаконные activities, такие как торговля людьми, принудительный труд, похищение, поджоги, подкуп и препятствование правосудию, среди прочего.

Прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка предъявила Комбсу обвинения по трем пунктам, в том числе заговор о racketeering, торговлю людьми и пособничество проституции. По словам адвоката Комбса, Марка Агнифило, Комбс намерен признать себя невиновным.

Обвинительный акт подтверждает утверждения о том, что Комбс возглавляет "преступную организацию", наряду с другими сообщниками и сотрудниками. Он также упоминает конкретные случаи неподобающего поведения и раскрывает открытия, сделанные во время обысков в домах Комбса в марте.

Вот некоторые примечательные моменты из обвинительного акта:

Комбсу предъявлено обвинение в руководстве "преступной организацией"

Основное обвинение в обвинительном акте - заговор о racketeering, федеральное преступление, часто используемое против организованных преступных организаций, таких как мафии.

В случае Комбса "Комбс Энтерпрайз" состоял из самого Комбса, его звукозаписывающей компании Bad Boy Entertainment, а также сотрудников, персонала и сообщников, в том числе охранников, домработниц, личных помощников и высших руководителей, согласно обвинительному акту.

Члены и сообщники "Комбс Энтерпрайз" якобы занимались различными незаконными действиями, в том числе торговлей людьми, принудительным трудом, транспортировкой для проституции, принуждением и соблазнением для проституции, наркотическими преступлениями, похищением, поджогами, подкупом и препятствованием правосудию, среди прочего.

Обвинительный акт перечисляет восемь основных целей "Комбс Энтерпрайз", которые включали, помимо законных бизнесов, сохранение власти Комбса через насилие, угрозы и жестокое обращение, удовлетворение личных сексуальных желаний путем эксплуатации женщин и использования секс-работников, способствование сексуальному насилию и торговле людьми, а также защиту предприятия от правоохранительных органов путем манипулирования, подкупа и запугивания.

Обвинительный акт содержит видеозапись 2016 года, на которой Комбс избивает женщину

Обвинительный акт обвиняет Комбса в истории жестокого обращения и конкретно ссылается на CNN-exclusive surveillance video, на котором он жестоко избивает свою подругу, Касандру Вентру, musicians лучше известную как Касси, в отеле в Лос-Анджелесе в марте 2016 года.

Комбс якобы систематически и часто жестоко обращался с женщинами и другими, как указано в обвинительном акте, что происходило время от времени через вербальные, эмоциональные, физические и сексуальные средства.

Физическое насилие было особенно распространено и широко освещалось, происходящее "многочисленные" разы с примерно 2009 года, согласно обвинительному акту, и продолжалось в течение нескольких лет.

Обвинительный акт подчеркивает один такой случай в отеле в Лос-Анджелесе или около марта 2016 года, показанный на видео, на котором Комбс пинает, тащит и бросает вазу на женщину. При вмешательстве персонала отеля Комбс якобы пытался подкупить их за молчание, согласно обвинительному акту.

Подробности подтверждают сообщение CNN от мая о видео, на котором Комбс избивает и пинает Вентру, хотя Вентру не упоминается в обвинительном акте.

В ноябре 2023 года Вентру подала иск против Комбса, обвиняя его в сексуальном насилии и годах жестокого обращения. Юрист Комбса назвал обвинения "оскорбительными и невероятными". Иск был урегулирован в тот же день, когда он был подан.

Шокирующие видеозаписи опровергли предыдущие утверждения Комбса об невиновности, и вскоре после этого он загрузил видео в Instagram, выражая сожаление.

"Моё поведение на этом видео неоправданно. Я беру на себя полную ответственность за мои действия на этом видео", - сказал он.

Правоохранительные органы изъяли огнестрельное оружие, наркотики и "Фрик Офф" припасы во время обысков в домах Комбса

Во время обысков в домах Комбса в Майами и Лос-Анджелесе в марте сотрудники правоохранительных органов изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотики и огромные запасы детского масла и лубриканта, как указано в обвинительном акте.

Обвинительный акт утверждает, что Комбс организовывал "Фрик Офф" мероприятия, которые включали в себя изощренные сексуальные приключения, в том числе одурманивание и принуждение жертв к выполнению длительных сексуальных актов с мужчинами-секс-работниками.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли "Фрик Офф" припасы, такие как наркотики и более тысячи бутылок детского масла и лубриканта, из его домов, как указано в обвинительном акте.

Кроме того, обвинительный акт обвиняет сообщников Комбса в ношении огнестрельного оружия и утверждает, что Комбс демонстрировал огнестрельное оружие, чтобы запугать и угрожать другим. Сотрудники правоохранительных органов нашли огнестрельное оружие и боеприпасы во время обысков в домах Комбса, в том числе три AR-15 rifles с подделанными серийными номерами и большой барабанный магазин, согласно обвинительному акту.

Американские власти тесно сотрудничают с жертвой, чтобы гарантировать ее безопасность и справедливость, так как они "мы", кто расследует обвинения против Комбса. Несмотря на то, что Комбс загрузил видео в Instagram, выражая сожаление, обвинительный акт служит жестким напоминанием о его якобы действиях и серьезности обвинений против него.

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