Взгляды из мемуаров Лунден Робертс, будучи матерью ребенка Хантера Байдена в Арканзасе

Люден Робертс, вместе с соавторами Джошом Маннингом и Эрин Браунбэк, представили свои взгляды в широко обсуждаемой истории под названием "Из тени", опубликованной во вторник. 312-страничный рассказ повествует об истории Робертс о встрече с Хантером Байденом в Вашингтоне, округ Колумбия, где она влюбилась "в самого харизматичного человека, которого я когда-либо встречала", несмотря на его ежедневную борьбу с "демонами зависимости".

Робертс описала себя как "традиционного демократа из Арканзаса", голосовавшего за Джо Байдена в 2020 году. Несмотря на это, она наняла "адвоката, поддерживающего MAGA", который был "лояльным псом" и его жену, имевшую юридические разногласия с Хантером Байденом.

Книга затрагивает некоторые инциденты, которые могут повлиять на предстоящий судебный процесс по обвинению Хантера Байдена в уклонении от уплаты налогов, назначенный на следующий месяц, на котором Робертс должна дать показания.

CNN связалась с юридической командой Хантера Байдена и Белым домом за комментариями.

Вот что вам нужно знать из глубоко личной мемуары Робертс.

Личный опыт зависимости

После колледжа Робертс переехала в Д.C. для дальнейшего обучения. Однако она призналась, что была "наивной" и "импульсивной", что привело ее на дикую вечеринку, где она встретила Байдена, который был на два десятка лет старше ее.

Она нашла его в уединенной комнате в одних трусах, держа в руке трубку для курения крэка. Несмотря на свой первый шок, она написала: "За первые пять минут он узнал всю мою жизнь, и единственное, что я знаю о нем, это то, что он страдает. Я могу сказать, что он умный, и его преследует демон".

Они быстро начали романтические отношения примерно в начале 2017 года. Робертс восхищалась его щедростью, такой как оплата проживания в роскошном отеле для бездомного и его сына. Однако она также погрузилась в его "токсичный" образ жизни, встречаясь с его наркодилерами, постоянными вечеринками с друзьями и видя, как он потребляет "галлон или больше" Титова водки почти каждый день.

"Его зависимость не оставляет места для мира или даже для простого отдыха. Она не знает пощады", - написала Робертс, позже описав Байдена как "мужчину в крайней боли, терзаемого виной, самолечащего свои демонов, ищущего признания, но видящегося как черная овца семьи".

Горький спор о отцовстве и алименты

После того, как Робертс забеременела в конце 2017 года, Байден пропустил первое ультразвуковое обследование сердца, а затем спал с одной из ее подруг, как она утверждает. Так, она вернулась в Бейтсвилл, Арканзас.

В книге Робертс раскрывает свой план совершить самоубийство после рождения, решив, что "все выиграют от моего ухода, в том числе Нави", ее дочь. Она написала письма своей семье, но передумала после рождения Нави.

Она подала иск об отцовстве, когда Байден заявил, что не помнит их встречи. (Позже, в рамках дела, был проведен ДНК-тест, который подтвердил, что он отец.)

"Я не хочу, чтобы это стало скандалом. Я никогда не хотела", - написала Робертс, объясняя, почему она подала в суд на Хантера Байдена весной 2019 года. "Я поддерживаю Джо на предстоящих выборах и не являюсь частью заговора, чтобы повалить династию Байденов. Было бы просто приятно, если бы Хантер сказал правду и предоставил моей дочери отца, которого она заслуживает".

Робертс наняла адвокатов Клинта и Дженнифер Ланкастер, которые были ярыми сторонниками бывшего президента Дональда Трампа. Они были агрессивны и добились ежемесячных алиментов в размере 20 000 долларов в 2020 году. Однако два года спустя, когда Байден испытывал финансовые трудности во время федерального уголовного расследования, он пытался снизить выплаты.

Разлученная пара столкнулась в суде в Бейтсвилле в 2023 году. Ланкастеры использовали "известный ноутбук" Байдена и вызвали "горячего правого активиста" в качестве "эксперта".

Во время депонирования Байдена месяц спустя Робертс согласилась встретиться с ним один на один впервые за годы. Она утверждает, что Байден извинился и заговорил о "вине и раскаянии", когда Робертс показывала ему фотографии Нави. Они "смеялись и плакали" вместе, написала она.

"Мы согласились", что Байден будет платить по 5 000 долларов в месяц вперед, сумму, ранее не разглашавшуюся. И Байден обещал наладить отношения с Нави, написала Робертс, сказав, что это было важно для их дочери, чтобы иметь отца.

Как Байден стал частью жизни Нави

Книга выделяет сложные эпизоды в молодой жизни Нави, где, по словам ее матери, она боролась с отсутствием Байдена и своей сложной ролью в семье Байденов.

На расстоянии Робертс учила Нави о своих знаменитых родственниках в Д.C., написав: "Она знает, что мужчина на телевизоре, за которого мы голосовали, чтобы он победил, - это ее другой дедушка".

Ее родители - республиканцы, и Трамп получил более 77% голосов в ее родном городе в Арканзасе в 2020 году. Но Робертс написала: "Я ни в коем случае не фанат Дональда Трампа".

Робертс получила детскую книгу, написанную первой леди Джилл Байден, и прочитала ее Нави. Однако она расплакалась, увидев посвящение на первой странице, которое не упоминало никого, кроме Нави. Робертс нашла это "нечувствительным" и считала, что Джилл Байден "пренебрегла маленьким, невинным ребенком и членом семьи".

После разрешения спора об алиментах Джо Байден публично признал Нави впервые, упомянув: "Джилл и я заботимся только о том, что лучше для всех наших внуков, в том числе Нави". Как и обещал, Хантер Байден работал над тем, чтобы укрепить их relationship: их первое видеообщение произошло осенью 2023 года, и они теперь общаются еженедельно.

Даже в разгар собственных юридических забот, Робертс неизменно находил время для виртуальных встреч с Нави, которой исполняется шесть лет в этом месяце. Они связались во время солнечного затмения в апреле, когда Бейтсвилл попал в зону полной темноты. В конце истории Робертс похвалил Байдена за его приверженность "превосходить ожидания, чтобы убедиться, что Нави чувствует себя любимой своим отцом".

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В контексте истории политическая принадлежность Лундэн Робертс может повлиять на ее роль в предстоящем судебном процессе по уклонению от уплаты налогов Хантера Байдена, учитывая, что она "традиционный демократ из Арканзаса", голосовавшая за Джо Байдена в 2020 году, но нанявшая адвоката, известного поддержкой Дональда Трампа.

Кроме того, политические аспекты личной жизни Хантера Байдена и спор о отцовстве с Робертс достигли зала суда, где адвокаты Робертс, Клинт и Дженнифер Ланкастер, известны своей поддержкой бывшего президента Дональда Трампа и использованием его "известного ноутбука" в качестве доказательства на суде.

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