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Выживший из нападения в Колорадо говорит, что нападающий неоднократно выражал радость, говоря "Это приятно", во время насильственного инцидента.

На суде, прошедшем в четверг, фармацевт, переживший массовую стрельбу в профессереографе в 2021 году, рассказал, что нападавший произнес "Это приятно" по крайней мере три раза во время инцидента.

 and  Michael Bootcampf
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Выживший из нападения в Колорадо говорит, что нападающий неоднократно выражал радость, говоря "Это приятно", во время насильственного инцидента.

Бoulder, Колорадо (AP) – Фармацевт, которой удалось выжить после массовой стрельбы в супермаркете в 2021 году, рассказала во время суда над стрелком, что слышала, как он произнес "Это захватывающе" по крайней мере три раза во время стрельбы. Этот мрачный факт до сих пор не был известен.

Фармацевт Сarah Chen поделилась этим пугающим опытом, прячась вместе со своими коллегами и внимательно прислушиваясь к любым звукам за пластиковой перегородкой на стойке фармации, которые могли бы сигнализировать о приближении стрелка после того, как Ахмад аль-Аливи аль-Исса открыл огонь в университетском городе Бoulder.

"Я могла различить, как он кричит: 'Это захватывающе. Это захватывающе'", - заявила Chen.

Никто не оспаривает, что аль-Исса был тем, кто стрелял. Аль-Исса признал себя виновным по обвинению в безумии в связи со стрельбой.

После стрельбы аль-Исса был диагностирован с шизофренией, от которой нет лечения. Его адвокаты утверждают, что он испытывал галлюцинации, в том числе слышал оскорбительные голоса, видел людей, которых на самом деле не было, и верил, что за ним охотятся перед стрельбой. Они утверждают, что это психическое состояние не позволяло ему отличить право от неправо в момент происшествия.

Аль-Исса предъявлены обвинения в 10 случаях первого-degree убийства, многочисленных попытках убийства и различных других правонарушениях, в том числе владении шестью высокопрочными магазинами для боеприпасов, которые были запрещены в Колорадо после предыдущих массовых стрельб.

Разбирательства начались 5 сентября, и они, как ожидается, завершатся к концу этого месяца.

Другой сотрудник аптеки, Maggie Montoya, дала показания о том, что она слышала и видела, прячась в комнате рядом с аптекой. В том числе она слышала, как аль-Исса объявил, что он голый, сдаваясь.

"Во время суда прокуратура подчеркнула влияние стрельбы на сообщество, в том числе как это глубоко затронуло нас всех."

"Когда было объявлено решение, в зале суда царила смесь эмоций среди членов семей жертв и нас, свидетелей и выживших."

Алисса, известная как Ахмад аль-Аливи, подозревается в убийстве десяти человек в супермаркете в Колорадо.

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