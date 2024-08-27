Вывод войск США из Афганистана продолжает создавать проблемы для Байдена и Харриса, поскольку еще один военный лидер выразил обеспокоенность политикой Трампа.

Новое свидетельство о президенстве Дональда Трампа как главнокомандующего вызывает опасения по поводу его прежнего стиля руководства, продолжая тенденцию критики со стороны бывших генералов, служивших под его началом.

Трамп, в свою очередь, ужесточил свою критику администрации Байдена и вице-президента Камалы Харрис в частности, обвиняя их в хаотичном завершении длившейся десятилетиями войны США в Афганистане, несмотря на то, что эта стратегия была первоначально разработана во время его пребывания у власти.

«Конкурентная лояльность»

Последнее свидетельство о президенстве Трампа исходит от бывшего национального советника по вопросам безопасности, генерал-лейтенанта Х.Р. Макмастера. В отличие от других военных чиновников, служивших под Трампом, Макмастер воздержался от публичной критики своего бывшего босса после ухода из Белого дома.

Питер Берген из CNN обсуждает новую книгу Макмастера «Война против самих себя: мое пребывание в Белом доме Трампа».

Серия генералов, критикующих Трампа

Добавьте свидетельство Макмастера к растущему списку генералов, которые выразили свои опасения по поводу своего пребывания в Белом доме Трампа, в том числе бывшего генерала морской пехоты Джона Келли, главного начальника штаба Трампа; бывшего генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса, министра обороны Трампа; и генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов Трампа.

И в понедельник более 200 республиканцев, ранее работавших на бывших президентов Джорджа Х. Буша и Джорджа В. Буша, бывшего сенатора Джона Маккейна или сенатора Митта Ромни, добавили свои подписи к письму, призывающему своих соратников по партии поддержать Харрис на посту президента.

Среди подписавших письмо бывший главный начальник штаба Джорджа Х. Буша Жан Беккер, бывшие главные начальники штаба Маккейна Марк Салтер и Кристофер Кох; и Оливия Трое, бывший советник по вопросам безопасности на родине вице-президента Майка Пенса.

Однако Трамп использует предполагаемую неудачу в администрации Байдена, чтобы укрепить свой случай о втором сроке на посту.

Афганистан стал низшей точкой для Байдена и Харрис

Политика напрямую не упоминалась на Национальном кладбище Арлингтон в Virginie в понедельник, когда Трамп отмечал трехлетнюю годовщину смерти 13 американских военнослужащих в Афганистане, но эти смерти часто цитируются на выборах.

Члены семей некоторых погибших военнослужащих появились на Республиканском национальном съезде в июле и критиковали Байдена.

Говоря на CNN в понедельник из Форт-Лiberти, Северная Каролина, Паула Кнаус Селф, мать армейского старшего сержанта Райана Кристиана Кнауса, который погиб в результате атаки, имела резкие слова для Байдена.

«Эта администрация пытается спрятать это под ковер, и это не сработает для этой страны», — сказала она, считая Харрис «отвечающей в той же степени, что и президент Байден».

Военнослужащие, а также более 100 афганцев погибли в 2021 году в результате взрыва самодельной бомбы возле ворот Аббея Гамида Карзая Международного аэропорта в Кабуле в конце двух десятилетий прямого военного вмешательства США в Афганистане.

Талибы теперь контролируют Афганистан.

Решение о выводе американских военнослужащих было принято Байденом, и оно произошло под его руководством. Республиканцы, в том числе Трамп, превратили хаотичный и смертельный вывод в вопрос внутренней политики против Байдена и косвенно против Харрис, которая баллотируется против Трампа в ноябре, чтобы заменить Байдена.

На остановке в Virginie после своего появления на кладбище Трамп указал на погибших как на тех, кто был «убит в самом позорном моменте в истории нашей страны, в Афганистане, потому что у нас был некомпетентный президент с некомпетентными людьми, ведущими его, и всех этих людей должны были уволить».

Еще одна волна увольнений

Говоря позже на конференции Национальной гвардии в Детройте, Трамп повторил свою цель уволить каждого старшего военного чиновника, участвовавшего в выводе.

С другой стороны, Харрис в заявлении, посвященном памяти 13 американцев, сказала: «Я скорблю и чту их». Она также похвалила Байдена за принятие «смелого и правильного решения прекратить самую длительную войну Америки».

Однако правда сложнее.

Трамп обещал вывести американских военнослужащих из Афганистана во время своего президентства. Его администрация инициировала процесс вывода, подписав сделку с талибами в 2020 году, которая требовала вывода американских военнослужащих из Афганистана.

После проигрыша на президентских выборах Трамп уволил своего министра обороны того времени Марка Эспера, уволил многих высокопоставленных чиновников в Пентагоне и пытался ускорить выводы tanto в Афганистане, как и в Европе.

Байден отложил вывод военнослужащих в Европе всего на несколько месяцев, в то время как Трамп планировал вывести американских военнослужащих из Афганистана несмотря на ухудшающуюся ситуацию на земле и быстрые успехи талибов.

Клятва положить конец войнам

В то время как Трамп критикует Харрис и Байдена за Афганистан, он также клялся быть президентом, который положит конец всем войнам.

На конференции Национальной гвардии Трамп заявил, что Харрис и ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолз, хотят «бесконечных войн».

Он также получил поддержку Тулси Габбард, бывшего демократического конгрессмена от Гавайев, которая служила в армии Национальной гвардии и баллотировалась на пост президента как демократ в 2020 году. Габбард, теперь независимая, выбрала Трампа, утверждая, что он не начинал новых войн во время своего пребывания — риторика, которая находит отклик в 2023 году в поддержке бывшего президента в The Wall Street Journal сенатором Дж.Д. Вэнсом, который утверждал, что внешняя политика Трампа была его самым значительным достижением.

Вэнс теперь является напарником Трампа, и его поддержка сигнализирует о сдвиге республиканцев в сторону отказа от усилий по продвижению демократии в других странах.

Несомненно, вывод из Афганистана провалился. В отчете Государственного департамента о послеоперационной оценке были указаны ошибки tanto в администрациях Байдена, как и Трампа, способствовавшие этому провалу.

Республиканцы из комитета по иностранным делам Палаты представителей начали свою оценку, которая, скорее всего, будет более критичной в отношении администрации Байдена – хотя недавно один из рецензентов отказался от этой задачи, утверждая, что республиканцы комитета отказываются возложить вину на американскую армию, в том числе на Милли.

Дополнительная информация для этого отчета была предоставлена CNN Aaron Pellish.

Эта история была обновлена с дополнительным расследованием.

Критика Трампа в отношении того, как администрация Байдена вела вывод из Афганистана, распространяется и на вице-президента Камалу Харрис, обвиняя их в беспорядочном завершении многолетней войны, несмотря на то, что стратегия была изначально разработана во время президентства Трампа. Этот инцидент поднимает вопросы о политике, окружающей вывод из Афганистана.

Критика со стороны Трампа и бывших генералов, служивших под его руководством, подчеркивает сложную политику, окружающую его президентство и войну в Афганистане, с республиканцами, использующими воспринимаемые неудачи для усиления своего случая против администрации Байдена.

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