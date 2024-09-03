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Выставлять график или возможные изменения на конвенции мигрантов?

Вслед за инцидентом с ножевым нападением в Солingen федеральные власти, региональные правительства и профсоюзы ведут дискуссии об иммиграции. Профсоюз выступает за жесткий подход к депортациям и управлению границами. Резюме действующей ситуации.

 and  Anne Legman
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- Выставлять график или возможные изменения на конвенции мигрантов?

Требования Союза на встрече по миграции

От Коалиции на встрече Союза по иммиграции выдвигаются существенные требования, в то время как федеральное правительство предупреждает о высоких ожиданиях. "Я бы предпочла проявить терпение и не ставить заранее высоких ожиданий", - заявила заместитель правительственного спикера Кристиане Hoffman в Берлине.

Позиция ХДС

Лидер ХДС Фридрих Мерц, хоть и не участвующий в встрече, накануне выразил требование о существенном снижении миграции в Германию. "Реальная проблема - это продолжающееся неконтролируемое миграционное давление", - утверждал лидер фракции Союза. "Если завтра не будет согласия, то дальнейшие переговоры бессмысленны", - сказал Мерц в понедельник вечером в Оснабрюке.

Глава конференции министр-президентов Борис Рейн (ХДС) из Гессена ранее потребовал "смены миграционной политики", сравнив это с "поворотным моментом". В понедельник он повторил требования Союза: "Федеральное правительство должно поддерживать контроль на границах, последовательно отказывать заявителям на границе, придерживаться правил Дублина на европейском уровне, идентифицировать больше безопасных стран происхождения и ускорить процедуры предоставления убежища в третьих странах. Депортации в Афганистан и Сирию должны быть возможны, а гражданство должно быть лишено у преступников и вредных individuals. Также должны быть расширены центры депортации и содержания под стражей".

Позиция БСВ

Даже председатель БСВ Сахра Wagenknecht призывает к твердой позиции в вопросе миграции. "Вместо временных решений нам нужна политическая остановка неконтролируемой миграции", - заявила она "Миру". "Те, кто уже в стране, но отвергнуты, теряют право на поддержку". Также individuals, входящие из безопасной третьей страны, не имеют права на убежище и не имеют права на услуги, оплачиваемые налогоплательщиками.

Предложение коалиции "Светофор"

С точки зрения федерального правительства, переговоры основаны на "пакете безопасности", принятом на прошлой неделе - реакция на ножевое нападение в Солingen, в результате которого погибли трое. Он включает в себя меры, сфокусированные на трех областях: более жесткая позиция по репатриации отвергнутых заявителей на убежище, более решительные действия против исламистского терроризма и усиление закона о оружии.

К числу предложенных мер относятся запрет на получение пособий в Германии для заявителей на убежище, имеющих неисполненные обязательства в другой европейской стране (случаи Дублина), запрет на ношение ножей-автоматов и более легкое исключение из защиты в Германии для мигрантов, совершивших преступление. Также рабочая группа будет исследовать возможности для улучшения процедуры Дублина, которая регулирует депортацию заявителей на убежище в ответственные европейские государства.

Предупреждение комиссара по миграции

Министр по миграции федерального правительства Рeem Alabali-Radovan предупредил против "чрезмерного акцента на ужесточение миграционной политики". "Пакет безопасности" направлен на усиление защиты от терроризма, насилия и преступности, заявила политик от СДПГ редакционной сети Германии (RND). "Важно, чтобы это происходило без предрассудков и обобщений".

Миграция и внутренняя безопасность находятся в ведении земель. Хотя Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев (BAMF) обрабатывает заявки на убежище, иммиграционные офисы являются государственными учреждениями. Даже депортации являются задачей земель, хотя и с поддержкой федеральной полиции для реализации.

Федеральное правительство также стремится усилить сотрудничество между федеральным и земельными правительствами в рамках пакета безопасности. Совместная рабочая группа федеральных и земельных правительств будет изучать возможности для улучшения процедуры Дублина, которая регулирует депортацию заявителей на убежище в другие европейские государства, ответственные за них. Это имело отношение к предполагаемому нападавшему в Солingen, которого должны были депортировать в Болгарию.

Запланированная закрытая встреча

Участники встречи в Федеральном министерстве внутренних дел включают, со стороны федерального правительства, министра внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ), министра юстиции Марко Бушманна (СВП) и министра иностранных дел Аннелену Баerbock (Зеленые), а также представителей фракций "Светофор". Со стороны фракции Союза ожидается бизнес-менеджер фракции Торстен Фри (ХДС), а Гессен представляет сторону Союза для земель, а Нижняя Саксония - сторону СДПГ.

Федеральное правительство не планирует сообщать никакой информации после обсуждения. Планируется закрытое заседание.

Лидер фракции Союза Фридрих Мерц выразил энтузиазм в отношении существенного снижения миграции в Германию, заявив, что продолжающееся миграционное давление является реальной проблемой. В партии было предложено, чтобы федеральное правительство поддерживало контроль на границах, последовательно отказывало заявителям, придерживалось правил Дублина, идентифицировало больше безопасных стран происхождения и ускоряло процедуры предоставления убежища в третьих странах.

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