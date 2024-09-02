Высшие суды Бразилии подтвердили ограничение доступа к аккаунту Twitter человека X

Высший Федеральный суд Бразилии утвердил закрытие цифровой платформы X. Первая коллегия суда поддержала решение федерального судьи Александра де Мораеса, как сообщает новостной сайт G1.

Судья принял решение закрыть X в Бразилии в пятницу. Он аргументировал это тем, что сервис, подобный Twitter, не делает достаточно для контроля распространения ненависти и ложной информации. Владелец X, Илон Маск, выразил обеспокоенность свободой слова и назвал судью "тираническим диктатором".

Ситуация обострилась в последнее время. Судья Мораес потребовал от X заблокировать аккаунты консервативных активистов, распространяющих теории заговора и дезинформацию. Маск сочёл это требование антиконституционным, и X отказался подчиняться, а также не заплатил назначенный штраф. Более того, Маск не назначил юридического представителя в Бразилии в установленный срок, в результате чего судья Мораес приказал закрыть новостное издание.

Запрет будет действовать до тех пор, пока X не погасит штраф в размере 18 миллионов реалов (приблизительно 2,88 миллиона евро) и не назначит юридического представителя. В апреле Мораес начал расследование в отношении самого Маска по обвинению в препятствовании правосудию и подстрекательстве к преступной деятельности.

Цифровая платформа X, базирующаяся в Бразилии, столкнулась с длительным закрытием из-за невыполнения распоряжений судьи. Несмотря на то, что это глобальная компания, возглавляемая Илоном Маском, X не назначила юридического представителя в Бразилии, как того потребовал судья Мораес.

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