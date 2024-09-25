Высшие сотрудники Секретных служб уходят в отставку на фоне внутреннего хаоса организации.

Президент США Дональд Трамп объявил о своей отставке до события 13 июля в Батлере, Пенсильвания, где неизвестный пытался его убить, попав в ухо, как сообщают источники CNN. Эти уходы создают пробел в экспертизе руководства, когда учреждение прокладывает свой путь вперед.

Директор Службы безопасности Кимберли Читл подала в отставку после попытки нападения на жизнь Трампа на митинге, а официальное лицо, ответственное за операцию по защите, ушло на пенсию earlier this month.

Во время июльского митинга агент Службы безопасности успешно застрелил и нейтрализовал убийцу. В настоящее время федеральные прокуроры предъявили обвинение Райану Рут в связи с попыткой убийства Трампа earlier this month на Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, Флорида, где бывший президент играл в гольф.

Источники сообщили, что Винсент Тутони, который в настоящее время является исполняющим обязанности заместителя директора Службы безопасности после назначения Рональда Роу актiнг директором в конце июля, также покинет свой пост в ближайшее время. Ранее Тутони занимал должность заместителя директора по межправительственным и законодательным вопросам.

Также планирует уйти в ближайшие недели Брайан Ламберт, заместитель директора Отдела расследований.

Джон Бакли, специальный агент, ответственный за Отдел операций по защите, объявил о своем намерении уйти на пенсию в ближайшее время.

CNN связался со Службой безопасности для получения комментария.

Корреспондент CNN Сян Ленгас также принимал участие в создании этого отчета.

После попытки убийства Трампа на июльском митинге политические дискуссии о эффективности и готовности Службы безопасности усилились. Отставка Джона Бакли, специального агента, ответственного за Отдел операций по защите, добавляет в политическую дискуссию о руководстве агентства в критический момент.

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