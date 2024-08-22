Высший суд запрещает определенные условия проверки проживания, связанные с выборами в Аризоне в ноябре.

Верховный суд сохранил ограничение на часть законодательства, которое обязывает избирателей подтверждать свою американскую национальность, чтобы голосовать на президентских выборах этого года, но позволил штату применять другие критерии проверки гражданства, что усложнит регистрацию для участия в выборах на уровне штата и местном уровне. Доказательство гражданства будет применяться к новым избирателям, использующим форму государственной регистрации избирателей.

Решение было принято в кратком распоряжении без указания причин, что является стандартной практикой для срочных апелляций.

Трое судей с консервативными взглядами – Томас, Алито и Горсуч – выступали за применение более широкого спектра требований штата к доказательству гражданства. В то же время четверо судей – либеральные Сotomayor, Kagan, Jackson и Barrett, склоняющаяся к консерватизму, – поддерживали сохранение всех оспариваемых разделов закона под запретом.

Политическое разделение судей было очевидно в их различных мнениях о требованиях штата к доказательству гражданства. Этот вопрос в политике вызвалdebates о доступности голосования и безопасности выборов.

Эта ситуация находится в стадии развития и будет обновляться.

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