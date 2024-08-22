Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Высший суд запрещает определенные условия проверки проживания, связанные с выборами в Аризоне в ноябре.

Верховный суд в четверг отказался восстанавливать конкретные компоненты закона Аризоны, поддерживающего республиканцев, который мог бы помешать многим избирателям голосовать на президентских выборах в ноябре или голосовать по почте.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Здание Верховного суда Соединенных Штатов расположено в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 июня 2024...
Здание Верховного суда Соединенных Штатов расположено в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 июня 2024 года.

Высший суд запрещает определенные условия проверки проживания, связанные с выборами в Аризоне в ноябре.

Верховный суд сохранил ограничение на часть законодательства, которое обязывает избирателей подтверждать свою американскую национальность, чтобы голосовать на президентских выборах этого года, но позволил штату применять другие критерии проверки гражданства, что усложнит регистрацию для участия в выборах на уровне штата и местном уровне. Доказательство гражданства будет применяться к новым избирателям, использующим форму государственной регистрации избирателей.

Решение было принято в кратком распоряжении без указания причин, что является стандартной практикой для срочных апелляций.

Трое судей с консервативными взглядами – Томас, Алито и Горсуч – выступали за применение более широкого спектра требований штата к доказательству гражданства. В то же время четверо судей – либеральные Сotomayor, Kagan, Jackson и Barrett, склоняющаяся к консерватизму, – поддерживали сохранение всех оспариваемых разделов закона под запретом.

Политическое разделение судей было очевидно в их различных мнениях о требованиях штата к доказательству гражданства. Этот вопрос в политике вызвалdebates о доступности голосования и безопасности выборов.

Эта ситуация находится в стадии развития и будет обновляться.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.
Политика

Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.

Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории. Украина готовится к суровой и мрачной зиме из-за значительного ущерба, нанесенного ее энергетической и электросистемам в результате российских атак. "Мы имеем дело с самой суровой зимой в нашей истории", - заявил министр энергетики Украины Герман

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно