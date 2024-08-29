Региональные споры на Ближнем Востоке - Высший дипломат ЕС предлагает ввести санкции против Израиля.

Европейский верховный дипломат Хосеп Боррель предложил ввести санкции против некоторых израильских правительственных чиновников для различных стран ЕС. Предложенные меры направлены против министра финансов Бецалеля Смотирча и министра полиции Итамара Бен-Гвира, как сообщили несколько источников ЕС немецкому пресс-агентству перед встречей министров иностранных дел ЕС в четверг.

Смотирч и Бен-Гвир вызвали скандал своими резкими замечаниями в адрес палестинцев. Будучи правыми партнерами по коалиции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, они также выступают за спорную политику поселений на оккупированной Западном берегу, считающуюся незаконной Международным судом.

Недавно Бен-Гвир призвал прекратить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, чтобы оказать давление на правящую террористическую организацию ХАМАС. В похожем духе министр финансов Смотирч предложил приостановить гуманитарную помощь до освобождения всех израильских заложников, независимо от возможных жертв в секторе Газа.

В настоящее время ХАМАС удерживает 107 заложников, примерно треть из которых, как считается, умерли. 7 октября прошлого года палестинские террористы похитили более 250 человек из Израиля в прибрежный регион, что привело к гибели около 1200 человек во время беспрецедентной террористической атаки. Израиль ответил массированными ударами по Газе, с оценками более 40 000 погибших.

Предложение Борреля предусматривает введение санкций против Смотирча и Бен-Гвира за разжигание ненависти и нарушение прав человека. Их активы в ЕС будут заморожены, и им будет запрещен въезд в ЕС.

Однако вопрос о том, когда и будет ли принято предложение, остается неясным, поскольку санкции ЕС требуют единогласного согласия, и страны, такие как Германия, Чехия и Венгрия, исторически были критически настроены по отношению к санкциям против Израиля.

Дипломаты в Брюсселе argue, что преследование мира на Ближнем Востоке делает нежелательным подрывание диалога с израильским правительством путем введения санкций. На данный момент ЕС ввел санкции только против некоторых радикальных израильских поселенцев и связанных с ними структур.

Министр иностранных дел Израиля выразил протест против возможных недружественных решений в отношении Израиля на встрече министров иностранных дел ЕС, назвав их работой антиизраильских элементов. При угрозе со стороны Ирана и его террористических пособников министр argue, что свободный мир должен стоять на стороне Израиля.

Давление на изменение политики ЕС в отношении Израиля растет, и правозащитная организация "Амнести Интернешнл" выдвинула требования о введении жестких санкций ЕС против израильской политики поселений перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Организация выступает за введение эмбарго на поставки вооружений, запрет инвестиций в определенные израильские компании и банки и запрет торговли товарами из израильских поселений на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим. Кроме того, "Амнести Интернешнл" основывает свои требования на июльском решении Международного суда (МС), признавшего незаконную оккупацию Израиля палестинских территорий.

Израиль оккупировал Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим во время Шестидневной войны 1967 года и продолжает оккупировать эти территории по сей день. Палестинцы претендуют на эти регионы как на свое будущее государство. Несмотря на вывод из Газы в 2005 году, Израиль сохраняет контроль над ее границами через сушу, воздух и море. Продолжающийся конфликт в Газе после массового убийства ХАМАС 7 октября 2023 года еще больше обострил tensions.

ЕС рассматривает возможность введения санкций против министра финансов Бецалеля Смотирча и министра полиции Итамара Бен-Гвира из ЕС, предложенные верховным дипломатом ЕС Хосепом Боррелем из-за их спорных действий и риторики в отношении палестинцев. Если предложение получит единогласное согласие от стран ЕС, предлагаемые санкции против этих израильских официальных лиц могут включать заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС.

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