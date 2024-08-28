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ПолитикаНовостиОбразование и профессиональная подготовка

Высокие расходы на жилье представляют собой серьезную проблему для лиц, учащихся или учащихся.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Молодые люди, преследующие образование или профессиональное развитие, сильно influencet накладными...
Молодые люди, преследующие образование или профессиональное развитие, сильно influencet накладными расходами.

Высокие расходы на жилье представляют собой серьезную проблему для лиц, учащихся или учащихся.

Высокие расходы на жизнь оказывают существенное давление на молодых людей, получающих образование или проходя профессиональную подготовку. Согласно Федеральному статистическому управлению, студенты, живущие самостоятельно, тратят примерно 54% своего дохода на жилье. Для учащихся в аналогичной ситуации этот показатель составляет около 42%, что также выше среднего показателя в 25% для всего населения. В результате, более половины (61%) студентов считаются перегруженными своими расходами на жилье.

В целом, доходы молодых людей невелики. Среди студентов, проживающих самостоятельно, средний чистый доход прошлого года составил 867 евро, из которых 41% приходилось на их личный заработок. Почти 32% этого дохода поступало из частной поддержки, такой как алименты от родителей. Гранты и стипендии, такие как выплаты BAföG, составляли около 15% дохода.

Для 41% студентов их семья была основным источником дохода. Более одной трети (36%) в основном полагались на свой труд для получения дохода.

Для учащихся, проживающих самостоятельно, однако, 80% их дохода приходится на их зарплату. Их средний чистый доход составляет 1240 евро. Для почти 91% учащихся их собственный заработок составляет самую большую часть их дохода.

В свете высокой стоимости жизни и низкого дохода многих студентов и учащихся инвестирование в всестороннее образование и обучение становится еще более важным. Несмотря на существенные расходы на жилье, большинство студентов и учащихся признают важность расширения своих знаний и навыков через образование и обучение.

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