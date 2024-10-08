Высокий суд возобновляет работу, сосредоточившись на потенциальных потрясениях после выборов.

Из 40 дел, которые Верховный суд выбрал для рассмотрения на данный момент, лишь немногие напоминают интенсивные политические дебаты, когда-то заполнявшие его зал. Пока эта подборка позволяет судьям держаться подальше от скандалов, однако есть признаки того, что тишина может продлиться недолго.

Возможный спор вокруг выборов между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом может втянуть 6-3 консервативное большинство в политический вихрь в то время, когда доверие к суду находится на рекордно низком уровне. Новый президент может изменить дела, уже находящиеся на рассмотрении. Кроме того, Трамп, как ожидается, появится перед Верховным судом в течение ближайших недель, чтобы уточнить широкие иммунитеты, которые суд предоставил ему в июле.

Судьи соберутся в понедельник для первых устных слушаний нового срока, который продлится до следующего лета.

На данный момент кажется, что суд придерживается выжидательной позиции, ожидая возможного взрыва вокруг выборов, как считает ветеран Верховного суда Картер Филипс. "Нет много дел и очень немногие из них являются значительными", - заявил он.

Оружие и контент для взрослых будут доминировать в Верховном суде

В среду суд рассмотрит одно из своих основных спорных дел. Группы, выступающие за оружие и производителей, оспаривают правило администрации Байдена, касающееся неотслеживаемыхapons, известных как "призрачные". Это почтовые наборы, которые позволяют людям самостоятельно изготавливать оружие без отслеживания.

Хотя это важно - такие weapons обнаруживаются на местах преступлений - иск не затрагивает вопросы Второй поправки. Вместо этого он касается того, превысила ли Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами свои полномочия, когда в 2022 году признало наборы огнестрельным оружием, которое можно регулировать.

Апелляционный суд Луизианы прошлого года постановил, что Бюро превысило свои полномочия, и администрация Байдена обжаловала это решение в феврале.

К концу года или в начале следующего года суд выслушает аргументы по Первой поправке от индустрии развлечений для взрослых, оспаривающей закон Техаса, требующий от веб-сайтов для взрослых проверять возраст своих пользователей.

В пятницу суд добавил 13 дел в свой список, несмотря на молчание по основным делам о религии и абортах. Судьи согласились решить, запрещает ли федеральный закон Мексике подавать в суд на дистрибьюторов оружия, якобы способствующих наркокартелям. Они также взялись за дело женщины-гетеросексуалки, утверждающей, что подверглась дискриминации на рабочем месте из-за своего гомосексуального босса.

Этот относительно спокойный срок контрастирует с предыдущими годами, когда консервативное большинство отменило "Роу против Уэйда", расширило права Второй поправки, положило конец аффирмативной_action в колледже и - earlier this year - предоставило Трампу широкие иммунитеты.

Быстрое смещение вправо, совмещенное с серией этических скандалов, кажется, сказывается. Опрос, проведенный Центром политики общественного мнения Анненберга, показал, что 56% американцев недовольны Верховным судом. В то же время судьи столкнулись с еще одной неловкой утечкой этим летом, когда "Нью-Йорк Таймс" сообщила об внутренних меморандумах, показывающих, как главный судья Джон Робертс и несколько коллег рассматривали иммунитет Трампа.

Это необычное нарушение произошло через несколько месяцев после преждевременного появления основного мнения об абортах на веб-сайте суда и через два года после раскрытия проекта мнения об отмене "Роу против Уэйда".

"Что-то кажется сломанным", - сказала Лиза Блатт, часто выступающая перед судьями.

Робертс сталкивается с давлением из-за выборов

Под давлением этих факторов Робертс и его коллеги, возможно, захотят избежать вовлечения в спорные дела вокруг выборов в этом году.

Двадцать четыре года назад другой суд, возглавляемый главным судьей Уильямом Ренквистом, вынес поспешное решение 5-4 в деле "Буш против Гора", фактически решив президентские выборы для бывшего президента Джорджа Буша.

Позже судья Сандра Дэй О'Коннор, сыгравшая решающую роль в этом решении, выразила сожаление по поводу участия суда.

"Этот суд должен осознать, что его институциональная легитимность поставлена под сомнение", - сказал Дэвид Коул, национальный юридический директор ACLU, на недавнем panels в Georgetown Law. "Для него вмешиваться в близкие выборы и выносить решение на основании партийных линий, чтобы определить президента, было бы катастрофически".

Уже поданы несколько судебных исков до выборов, некоторые из которых могут быть использованы для оспаривания результатов выборов в ноябре. Однако также возможно, что любое значительное дело, связанное с выборами, которое дойдет до Верховного суда в следующем месяце, сделает это быстро и без предварительного предупреждения.

"Сложно предсказать, сколько судебных разбирательств вокруг выборов будет или какой формы они примут", - сказал Кannon Shanmugam, адвокат, который участвовал в десятках дел в Верховном суде. "На этом этапе 2000 года никто не предвидел "Буш против Гора".

После инаугурации следующего президента продолжатся высокопрофильные правовые споры в федеральных судах. Новые администрации часто используют исполнительные действия для быстрых и драматических изменений политики, что приводит к быстрым апелляциям. Например, запрет на въезд Трампа для жителей в основном мусульманских стран часто возвращался в Верховный суд.

Джексон ждет сюрпризов

Смена администрации президента также может повлиять на дела, находящиеся в настоящее время в списке Верховного суда. Одно из самых ожидаемых дел этого срока, касающееся спорного вопроса о гендерно-аффирмирующем уходе, может быть под угрозой, если победит Трамп. Верховный суд согласился рассмотреть вызов администрации Байдена запрету на transgender-терапию в Теннесси, который запрещает гормональную терапию и блокаторы полового созревания для несовершеннолетних и налагает штрафы на врачей, нарушающих эти запреты.

Почти половина американских штатов ввела запреты на transgender-терапию для несовершеннолетних, согласно Альянсу гражданских свобод.

Несмотря на участие частных лиц, смена подхода к вопросам транссексуалов в недавно назначенном Министерстве юстиции потенциально может повлиять на внеплановое слушание по этому делу, которое еще не назначено для устных слушаний.

Высший суд вмешался в предстоящие выборы в нескольких экстренных случаях, два из которых касались независимых кандидатов, стремящихся попасть на государственные президентские бюллетени. В примечательном решении в августе суд отменил часть требований к удостоверению личности избирателей в Аризоне, но сохранил требование предоставить документы, подтверждающие гражданство, при регистрации для голосования на государственной форме регистрации.

Во время интервью CBS News в августе судья Кетанжи Браун Джексон улыбнулась, когда ее спросили о готовности к тому, что выборы могут стать проблемой для Верховного суда.

"Настолько готова, насколько может быть кто-либо", - ответила она.

Возможный спор между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом может вовлечь 6-3 konservativnoe большинство Верховного суда в политический вихрь, учитывая нынешнее низкое доверие к суду. Более того, Трамп, как ожидается, скоро вновь предстанет перед Верховным судом для уточнения своего иммунитета.

В следующем сезоне Верховного суда судьи рассмотрят крупный спор о неотслеживаемых оружиях, с группами, оспаривающими правило администрации Байдена о "призрачных ружьях" во вторник. Несмотря на добавление 13 новых дел в повестку дня, сезон остается относительно тихим по сравнению с предыдущими годами консервативного большинства и этическими скандалами.

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