Высокий суд требует более четких правил увольнения в Интернете для 1&1

Из-за того, что клиентам было слишком сложно и запутанно расторгать свои соглашения, 1&1 необходимо улучшить свой сайт. Такой вердикт вынес Высший региональный суд (ОЛГ) в Кобленце. Телекоммуникационная корпорация, таким образом, проиграла судебный спор сConsumer Association of North Rhine-Westphalia. Цифровое расторжение провайдера не соответствует правовым требованиям. Решение окончательное.

С июля 2022 года на веб-сайтах должна быть обязательно кнопка отмены. Клиенты должны иметь возможность расторгать договоры без сложных поисков и написания писем. Например, это относится к договорам на мобильную связь, членствам, соглашениям с фитнес-центрами и сервисами потокового вещания. Однако, с точки зрения защитников потребителей, 1&1 не соответствовал этому требованию в достаточной степени. В результате они предупредили компанию и подали иск во второй инстанции.

Суд встал на сторону ассоциации потребителей. На веб-сайте 1&1, где клиенты могут подтвердить свою отмену на следующем этапе, бросается в глаза кнопка "Помощник по отмене". Однако вместо того, чтобы напрямую вести к отмене, как того требует закон, она сначала ведет к входу в учетную запись клиента. Из-за запутанного дизайна это вызывает путаницу и затрудняет доступ к опции отмены, отметили судьи.

1&1 изучит решение и "сделает необходимые исправления, если это будет необходимо", - заявил компания в ответ на запрос.

Высший региональный суд (ОЛГ) в Кобленце пришел к выводу, что веб-сайт 1&1 не соответствует правовому требованию об easy cancellation process, установленному Consumer Association of North Rhine-Westphalia. Комиссия, ссылаясь на Высший региональный суд, сочла цифровой процесс расторжения 1&1 неудовлетворительным.

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