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ПолитикаНовости

Высокий суд препятствует определенным требованиям доказательства гражданства для ноябрьского голосования в Аризоне.

Верховный суд в четверг отказался восстановить отдельные разделы поддерживаемого республиканцами закона в Аризоне, которые могли бы лишить права голосовать на президентских выборах в ноябре, либо голосовать по почте, многих избирателей.

 and  Viktoria Klein
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Здание Верховного суда США находится в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 июня 2024 года
Здание Верховного суда США находится в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 июня 2024 года

Высокий суд препятствует определенным требованиям доказательства гражданства для ноябрьского голосования в Аризоне.

Суд сохранил в силе препятствие для части законодательства, обязывающего избирателей подтверждать американское гражданство для участия в этом году в голосовании на президентских выборах. В то же время, они разрешили вступление в силу других правил подтверждения гражданства в штате, что усложняет регистрацию для участия в выборах на уровне штата и местного самоуправления. Подтверждение гражданства будет обязательным для новых зарегистрированных избирателей, заполняющих форму регистрации на голосование в штате.

Решение было объявлено в кратком указе без дополнительных комментариев, что является стандартной практикой для срочных апелляций.

Три консервативных судьи – Томас, Алито и Горсуч – выразили поддержку расширению диапазона требований штата к доказательству гражданства. В противоположность им, четыре судьи – либеральные судьи Сotomayor, Kagan, Jackson и консервативный судья Barrett – выступали за сохранение всех оспариваемых разделов закона в подвешенном состоянии.

Ситуация продолжает развиваться, и мы будем обновлять информацию по мере поступления новых подробностей.

Политические дебаты вокруг решения суда по правилам подтверждения гражданства для голосования продолжаются. Несмотря на то, что судебный орган поддержал некоторые аспекты закона, споры о необходимости этих требований в демократическом процессе остаются политически заряженными.

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