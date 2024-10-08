Высокий суд отказался рассмотреть иск родителей, оспаривающих директиву Министерства юстиции о школьных комиссиях.

В 2021 году Гарланд издал меморандум, адресованный "alarмирующему росту травли, запугивания и угроз физического насилия" в отношении школ. Этот меморандум спровоцировал периоды оппозиции и вводящих в заблуждение заявлений, в результате которых Министерство юстиции расценило родителей, выражающих обеспокоенность политикой школ на собраниях совета, как "внутренних экстремистов".

Родители из Лаклундского округа, Виргиния, и Сэлин, Мичиган, представили меморандум как "ошибочную политику, предназначенную для запугивания и умаления протестующих на собраниях совета". Они утверждали, что родители оказались перед выбором между "воздержанием от законных действий" или "подчинением федеральному надзору", как сообщили родители Верховному суду.

Тем не менее, низовые суды отклонили иск, указав, что меморандум не вводил новых правил и был сосредоточен на понимании угроз, а не на родителях, осуществляющих право выражать свои опасения на собраниях совета. Меморандум не называл никого "внутренним экстремистом".

Администрация Байдена призвала Верховный суд отклонить апелляцию, утверждая, что родители "не документировали никаких действий против них".

Решение Верховного суда, без каких-либо комментариев, представляет собой очередной эпизод в кампании некоторых правых СМИ и республиканских официальных лиц, обвиняющих Министерство юстиции в наказании родителей за участие или протест на собраниях совета школ.

Меморандум и последующие судебные действия развернулись, когда во многих школах страны собрания совета стали напряженными из-за протоколов COVID-19 и учебных программ, которые некоторые консерваторы утверждали, что они унижают белых людей.

В новостях CNN об этом сообщала Ханна Рабинович.

Политическая дискуссия вокруг меморандума Гарланда привела к многочисленным обвинениям со стороны республиканских официальных лиц, которые называли Министерство юстиции наказанием родителей за участие в протестах на собраниях совета школ. Меморандум и последующие судебные действия также вызвали обеспокоенность родителей в Лаклундском округе, Виргиния, и Сэлин, Мичиган, о том, что их могут неправильно назвать "внутренними экстремистами" за выражение своего мнения на собраниях совета школ.

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