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Высокий суд отказался рассматривать споры по Первой поправке, связанные с демонстрацией оружия и протестами против памятников Конфедерации.

Высший суд отказался рассматривать несколько петиций в соответствии сПершой поправкой к Конституции в понедельник, отказавшись отспора, в котором участвуют оружейные торговцы из Мэриленда, обязанные показывать материалыпредупреждения о самоубийстве, и еще один спор, связанный с...

 and  Michael Bootcampf
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До заседания по морали Верховного суда, проводимым демократическими членами Комитета Палаты...
До заседания по морали Верховного суда, проводимым демократическими членами Комитета Палаты представителей по надзору и ответственности, в здании Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, 11 июня, было приготовлено здание Верховного суда США.

Высокий суд отказался рассматривать споры по Первой поправке, связанные с демонстрацией оружия и протестами против памятников Конфедерации.

Спор вокруг оружейного магазина вращался вокруг постановления округа Мэриленд, требующего от всех точек продажи огнестрельного оружия или боеприпасов выставлять материалы о безопасности огнестрельного оружия, обучении, предотвращении самоубийств, психическом здоровье и разрешении конфликтов.

Округ Анне Арундел, расположенный за пределами Балтимора, установил это правило в 2022 году с целью снизить уровень насилия с применением огнестрельного оружия после того, как местные официальные лица объявили самоубийство угрозой общественному здоровью. Нарушения этого постановления изначально предусматривали значительные гражданские штрафы.

В понедельник Верховный суд не стал вмешиваться в эту серию дел без комментариев, и никаких разногласий не было отмечено.

Ассоциация прав на огнестрельное оружие в штате оспорила это требование, утверждая, что оно незаконно навязывает речь, с которой они частично не согласны. Однако нижестоящие суды утвердили это правило, посчитав его допустимым надзором за коммерцией.

В январе 4-й окружной суд США единогласно постановил, что этот буклет в целом касается самоубийства как вопроса общественного здравоохранения и безопасности, предоставляя владельцам огнестрельного оружия советы о том, как его предотвратить. Суд счел буклет соответствующим другим предупреждениям о безопасности при хранении огнестрельного оружия, которые советуют владельцам держать свои огнестрельные оружия в безопасности, в частности, чтобы предотвратить неправильное использование и доступ детей.

Протест против памятника конфедератам

Также судьи решили не рассматривать дело трех человек, которые протестовали против памятника конфедератам в Гейнсвилле, Техас, и которые хотели бы доказать, что их аресты нарушили Конституцию.

Амару Ридж, Торри Хендерсон и Джастин Томпсон были арестованы в 2020 году во время мирного марша. Правоохранительные органы заявили, что трое были арестованы и осуждены за препятствование движению по общественной дороге. Авторитеты утверждали, что протестующие "повторно игнорировали" инструкции оставаться на тротуаре.

Протестующие с помощью Американского союза защиты гражданских свобод утверждали, что они временно покинули тротуар только один раз из-за "опасности для воды" и затем в конце марша, чтобы вернуться на лужайку перед зданием суда. Они утверждали, что аресты нарушили их права по Первой и Четырнадцатой поправкам.

Дело было обжаловано из техасских судов, которые поддержали позицию штата.

Закон о финансировании кампании в Сан-Франциско

В понедельник Верховный суд также не стал вмешиваться в политически заряженную тему регулирования финансирования кампаний, уклонившись от рассмотрения вызова правилам в Сан-Франциско, требующим большей прозрачности политических доноров в политической рекламе.

Утвержденные правила, утвержденные в 2019 году на референдуме, требуют, чтобы определенная политическая реклама раскрывала второстепенных доноров - основных доноров политических комитетов.

Требование направлено на то, чтобы люди, смотрящие политическую рекламу, знали настоящий источник финансирования. Однако критики утверждают, что требование чрезмерно обременительно, делая политическую рекламу невозможной из-за огромного количества информации, которое должно быть отображено.

Политический комитет в городе и несколько других подали иск, чтобы заблокировать правила, но нижестоящие суды вынесли против них решение. Истцы просили Верховный суд решить, costituют ли эти требования "вторжение в основную политическую речь, гарантированную Первой поправкой".

В свете спора вокруг оружейного магазина политики могут обсудить роль регулирования огнестрельного оружия в продвижении общественной безопасности, затрагивая темы, такие как психическое здоровье и предотвращение самоубийств. Решение Верховного суда не вмешиваться в дело оставило в силе требование к оружейным магазинам выставлять материалы о безопасности.

Возвращаясь к спору в Гейнсвилле, Техас, протестующие утверждали, что их права по Первой и Четырнадцатой поправкам были нарушены во время их мирного марша против памятника конфедератам. Несмотря на поддержку техасских судов, это дело подняло вопросы о границах протестов в общественных местах.

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