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ПолитикаНовостиСтроительство жилья

Высокая, быстрая, более плотное население - правительство преследует интенсификацию жилья

 and  Christian Meier
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Высокая, быстрая, более плотное население - правительство преследует интенсификацию жилья

Администрация стремится стимулировать застойное городское жилищное строительство в Германии, оживив процедуры строительства. Фокус делается на пристройки и уплотнение, особенно в центрах городов, и процесс утверждения планируется ускорить. Однако строительный и недвижимый сектор приветствует это направление, но хочет более существенного решения.

Правительство Германии предлагает ускорить производство жилья, изменив Законе о строительстве с помощью законопроекта, поддержанного министром жилищного строительства Кабинета Кларой Гейвиц. План включает упрощение создания планов строительства в городских районах и упрощение процедур расширения в густонаселенных районах. Разрешается строительство на втором этаже и во дворах в городе. Кроме того, правительство планирует требовать предварительного согласия государства на преобразование съемных квартир в собственность в районах с дефицитом жилья.

Гейвиц объявила, что обновленный Законе о строительстве будет способствовать эффективности и модернизации, а также ускорит процессы утверждения и строительства. Строительный и недвижимый сектор считает это шагом в правильном направлении, но все еще ждет более существенного решения для создания достаточного количества жилья.

"Планы строительства больше не должны занимать годы", - настаивала Гейвиц. В будущем они должны быть готовы в течение 12 месяцев после завершения процесса участия. Пересмотренный кодекс также будет приоритизировать владение жильем и защищать арендаторов, а также упростит открытие музыкальных клубов в промышленных районах и защитит их от выселения.

Строительная промышленность: Подход к мелким мерам

Центральная ассоциация немецкой строительной промышленности (ZDB) признала как сильные, так и слабые стороны в поправке. "Упрощенные возможности для пристроек и строительства во дворах разумны и позволяют создавать жилье в переполненных городских районах без изменения существующих планов строительства", - сказал CEO ZDB Феликс Пакеппа. Упрощение процесса утверждения достойно похвалы, но для стимулирования развития земли и жилищного строительства необходимы дополнительные изменения в правилах шумозащиты.

Главная ассоциация немецкой строительной промышленности (HDB) критиковала подход к постепенным изменениям. "Утвержденный проект пересмотра Законе о строительстве показывает, что хорошие намерения сами по себе недостаточны", - прокомментировал CEO HDB Тим-Оливер Мюллер, критикуя предложение за неэффективное решение проблемы дефицита жилья.

Центральный комитет недвижимости (ZIA) выразил в основном положительные чувства. "После многих лет дискуссий мы наконец видим настоящий пересмотр Законе о строительстве", - сказал президент ZIA Ирис Шоберл, подчеркнув важность того, чтобы муниципалитеты приняли "новую открытость" вместо того, чтобы сопротивляться ей через жесткие правила.

Германский союз жилищного и недвижимого строительства (GdW) признал многообещающие подходы, но президент GdW Аксель Гедашко отметил, что проект закона не предоставляет достаточно сильного толчка для ускорения жилищного строительства.

Пересмотренный Законе о строительстве, предложенный Гейвиц, не только ускорит процесс утверждения жилищного строительства, но и поощрит пристройки и строительство во дворах в городских районах. Однако Центральный комитет недвижимости (ZIA) считает, что, хотя проект закона является шагом в правильном направлении, он не обладает достаточной силой для существенного ускорения жилищного строительства.

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