- Выборы в Тюрингии и Саксонии приближаются к кульминации

В следующее воскресенье подойдет к концу гонка к выборам в ландтаги Тюрингии и Саксонии: Два опроса показывают, что АФД является самой сильной силой в Тюрингии, что может привести к сложному процессу формирования коалиции. В Саксонии у ХДС есть реальный шанс закрепить победу, и их альянс с СДПГ и "Зелеными" даже может сохраниться.

Партии усилили свои усилия по привлечению поддержки в последние дни кампании. Высокопоставленные политики из федеральных партий посетили оба штата для участия в финальных митингах. Федеральный канцлер Олаф Шольц от СДПГ и главный кандидат от СДПГ в Саксонии Петра Кёппинг выступили на сцене в Цвиккау, несмотря на громкие протесты. Митинг ультраправой партии "Свободные Саксонцы" вызвал свист и неодобрительные крики.

Во время своей речи канцлер подчеркнул необходимость Германии принимать работников со всего мира. "Если мы этого не сделаем, процветание и будущее в Германии не будут процветать", - сказал он, выступая за открытый рынок труда, защиту беженцев и четкие миграционные правила. Лидер СДПГ Ларс Клингель посетил supporters в Мейнингене в Тюрингии.

Вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые") также агитировал в Саксонии, предупреждая, что АФД может негативно повлиять на экономическое положение Германии. Хабек назвал партию "альтернативой деиндустриализации" на зеленом избирательном мероприятии в Дрездене, где многие компании и экономические ассоциации выразили обеспокоенность поддержкой партии.

Министр-президент Баварии Маркус Зёдер (ХСС) выступил вместе с основным кандидатом от ХДС в Тюрингии Марио Войт в Зуле, призвав свою аудиторию задуматься о мерах федерального правительства после нападения в Солingen и депортации из Афганистана. "Вы действительно верите, что они бы так поступили, если бы не были выборы в следующее воскресенье?"

Лидер АФД Тино Чрупалла обратился к толпе в Гёрлице в Саксонии, заявляя, что при АФД условия, подобные тем, которые были в Мангейме и, предположительно, в Солingen, не существовали бы. Государство должно гарантировать безопасность, инфраструктуру и доступную энергию, и АФД выступает против любого "государства-няньки".

По данным ZDF-Politbarometer, АФД набирает 29% в Тюрингии, значительно опережая ХДС с 23% и БСВ с 18%. "Левые", которые в настоящее время возглавляют правительство штата с Бодо Рамеловом, набирают 13%, в то время как СДПГ может получить 6%. "Зеленые" могут не попасть в ландтаг с 4%.

Подобным образом, опрос Forsa, заказанный RTL и ntv, показывает ХДС в Саксонии с 33%, за которой следует АФД с 30%. "Левые" не представлены в ландтаге с 4%, в то время как СДПГ и "Зеленые" набирают по 6%, а БСВ - 12%.

"Союз ХДС-БСВ-СДПГ мог бы в настоящее время иметь тонкое большинство в Тюрингии, но есть и другие возможные коалиции", - отмечает ZDF. Однако коалиция ХДС-БСВ, выходящая из "Левых", может потрясти партию изнутри. 29% респондентов в Тюрингии все еще не определились со своими планами голосования.

В Саксонии ХДС под руководством премьер-министра Михаэля Кречмера набирает 33%, а АФД следует близко - 30%. "Левые" не представлены в ландтаге с 4%, в то время как СДПГ и "Зеленые" набирают по 6%, а БСВ - 12%.

"Продолжение коалиции ХДС, "Зеленых" и СДПГ имело бы очень тонкое большинство, как и союз между ХДС и БСВ", - заявляют опросники. Результаты Forsa от пятницы также показали подобные тенденции в Саксонии. 24% респондентов все еще не определились со своими планами голосования.

Опросы по своей природе неточны, поскольку ослабление партийной лояльности и последние решения о голосовании делают сложным для институтов опросов точно проанализировать собранные данные. Опросы отражают политическую обстановку в момент опроса, но не гарантируют результат выборов.

С точки зрения опросников Манфреда Гюллнера, результаты в Саксонии и Тюрингии исключительно непредсказуемы. Оба действующих лидера - Рамелов и Кречмер - пользуются сильной популярностью, несмотря на то, что не находятся в списках поддерживающих их партий. "Это уникальная ситуация, незнакомая матрица принятия решений, с которой мы не сталкивались даже в старых федеральных землях", - отметил Гюллнер во время дискуссии в Берлине в четверг в агентстве ДПА.

Политический scientist из Дрездена Ганц Ворландер предсказывает, что ХДС в Саксонии получит поддержку в дебатах о миграции. Федеральный председатель ХДС Фридрих Мерц активно занимается этим вопросом, и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер всегда был в авангарде этого вопроса. "Я считаю, что это поможет ХДС получить небольшой прирост поддержки, хотя остается вопрос, превзойдет ли он АФД".

Читайте также: