- Выборы в Саксонии продолжают оставаться непредсказуемыми.

Если в Саксонии состоятся новые выборы в земельный парламент в это воскресенье, результат будет более непредсказуемым, чем когда-либо прежде. Как и в 2016 году, ХДС и AfD остаются почти на равных в опросах общественного мнения. СДПГ, Зеленые и Левые обеспокоены тем, чтобы вернуть свои места в парламенте. На сцену выходит новая сила - Альянс Сахры Wagenknecht (SWG), который набрал значительную популярность в опросах, иногда достигая до 15%. Некоторые называют его "дикой картой" или "загадкой", но его популярность как третьей по силе силы неоспорима.

ХДС ослабляет свою победу на выборах в течение многих лет, с заметным снижением вторых голосов с 1994 года. Несмотря на сохранение побед, ХДС увидел падение с 1,2 миллиона вторых голосов в 1994 году до 645 000 в 2014 году, с незначительным ростом в 2019 году.

ХДС отказывается от альянса с AfD

ХДС удалось сохранить безопасную дистанцию от AfD на выборах в Саксонии в 2019 году с долей 32,1% (27,5%). Однако с тех пор AfD превзошла ХДС на двух федеральных выборах и одном Европейском. Текущие опросы указывают на близкую гонку между двумя партиями. ХДС решительно отвергает любой альянс с AfD, учитывая, что Саксонское управление по защите конституции классифицирует AfD как надежно правый экстремист в штате.

В последнем опросе ZDF Politbarometer ХДС опережает AfD со счетом 33% против 30%. SWG следует близко с 12%, в то время как Зеленые и СДПГ имеют по 6% каждый. Левые едва ли пройдут с 4% и должны выиграть два прямых мандата. Свободные избиратели получили 4% в более раннем опросе и ожидают лучших результатов. Однако FDP, похоже, не вернется.

Опрос Forsa, заказанный RTL/ntv, представляет собой аналогичную картину. Согласно опросу, ХДС опережает AfD с небольшим отрывом с 33% против 31%. SWG набирает 12%, столько же, что и Зеленые, но меньше, чем у СДПГ, 7%. Левые не дотягивают до 3%.

"Результат выборов так неопределен, как никогда раньше", - говорит липпецкий политический scientist Йоханнес Киесс. Непредсказуемость выборов усиливает кампанию. "Зеленые и Левые могут зависеть от прямых мандатов, чтобы вернуться. Есть так много переменных; трудно предсказать результат".

Политический аналитик Хендрик Трейгер видит различные возможные результаты на основе опросов, от трехпартийного парламента, состоящего из ХДС, AfD и SWG, до семипартийного парламента, включая СДПГ, Левых, Зеленых и Свободных избирателей. "Это значительно усложнит формирование правительства", - заявляет он. Только первые три партии "закреплены" в его глазах.

Будет ли преимущество действующего лица усилить министра-президента?

По словам дрезденского политического scientist Ханса Ворландера, SWG непременно повлияет на формирование правительства из-за своего свежего присутствия на выборах. В случае действующего министра-президента Михаэля Креtschmer в качестве ведущего кандидата он предсказывает бонус действующего лица, что делает возможным для ХДС обогнать AfD.

Многие считают, что Креtschмер будет иметь сильную позицию для переговоров, если и SWG, и Зеленые завоюют свои места. Он мог бы потенциально сыграть их друг против друга, чтобы сформировать стабильное правительство. Однако неясно, будет ли он пытаться создать коалицию с SWG.

Киесс сомневается, что SWG серьезно рассматривает возможность вступления в правительство или их стратегия - это просто "игра и азарт" для федеральных выборов в 2023 году.

На горизонте еще одно воплощение текущей коалиции?

Верхние кандидаты СДПГ и Зеленых продолжают подчеркивать необходимость стабильных отношений во время своей кампании, в основном сосредоточившись на себе. Текущая коалиция ХДС, Зеленых и СДПГ редко набирает большинство в недавних опросах, вызывая рост tensions. Зеленые обвиняют SWG в недемократичности и проникновении Кремля.

Подобные обвинения звучат и от Зеленых, утверждающих, что ХДС и СДПГ сговариваются, чтобы сформировать правительство меньшинства. По словам политического scientist Ханса Ворландера, обе партии проявляют беспрецедентную осторожность в своей кампании, вероятно, из-за хорошо продуманной стратегии. Ворландер наблюдал это на протяжении всей истории ХДС и СДПГ по формированию коалиций в Саксонии.

Также многое зависит от того, насколько "грубостью" каждая партия проявляет себя во время избирательной кампании. Критика министра-президента Зеленых была довольно резкой, оставляя место для спекуляций о готовности Зеленых сотрудничать, если они "попали под горячую руку" во время избирательной кампании.

Киесс считает это избирательной кампанией риторика, но советует не ломать слишком много ваз, так как партии, скорее всего, скоро начнут переговоры.

Три политических analyst сходятся во мнении: агрессия и популизм заметно эскалировались. По словам Ворландера, "шум на улицах во время кампании указывает на то, что дела могут стать довольно жаркими, с грубым и неограниченным подходом". Инцидент с нападением на социал-демократа Маттиаса Eckе во время его европейской избирательной кампании в Дрездене в начале мая является всего лишь верхушкой айсберга. Это отражение настоящего времени, когда ненависть и рознь не только распространяются в изолированных онлайн-форумах или социальных сетях, но и открыто проявляются на улицах.

Ключевая стратегия ХДС в ходе избирательной кампании заключается в сохранении дистанции от АФД, несмотря на их тесную конкуренцию на недавних выборах, из-за того, что АФД классифицируется как правоэкстремистская сила в Саксонском управлении по защите конституции. Неопределенность избирательной кампании очевидна, так как Зеленые и Левые могут полагаться на прямые мандаты, чтобы вернуться в парламент, и возможны различные коалиции, что усложняет формирование правительства.

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