Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиХДС

Выборы подходят к концу.

Это воскресенье, выборы в новые парламенты состоятся в Саксонии и Тюрингии. Некоторые политические партии продолжают свою агитацию вплоть до начала выборов. В отношении опросов своего партии, лидера СДПГ Э скена выражает обеспокоенность.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
К настоящему времени левую партию назначили Бодо Рамелоу главой правительства Тюрингии
К настоящему времени левую партию назначили Бодо Рамелоу главой правительства Тюрингии

- Выборы подходят к концу.

В преддверии ожидаемых с нетерпением выборов в ландтаги Тюрингии и Саксонии политические партии вновь борются за голоса избирателей. Альтернатива для Германии (АфД) проводит свой финальный митинг в Эрфурте, на котором выступят ведущий кандидат Бирн Хёкке и федеральный сопредседатель Алисе Вайдель. В то же время Левые, возглавляемые ведущим кандидатом и действующим министр-президентом Бодо Рамелов, ведут кампанию в Гере.

В Саксонии ведущий кандидат Левых Сюзанна Шапер завершает свою кампанию в Лейпциге. Что касается альянсов в Цвиккау и Дрездене, они планируют демонстрации, чтобы продвигать толерантность и демократию перед выборами. Ожидается, что в митинге в столице земли примут участие более 8000 человек.

Эти выборы могут существенно изменить политический ландшафт обеих земель, особенно в Тюрингии, где formation of a government may prove to be quite the challenge.

Согласно недавним опросам ZDF Politbarometer, АфД лидирует в Тюрингии с 29%, значительно опережая Христианско-демократический союз (ХДС) с 23% и Альянс Сахры Вагенкнехт (BSW) с 18%. В Саксонии ХДС лидирует с 33%, за ним следует АфД с 30%. Партия Левых, скорее всего, не попадет в ландтаг, а Зеленые и Социал-демократы (СДПГ) опрашиваются по 6%. BSW опрашивается по 12%.

Политический scientist Manfred Güllner считает предсказание результатов в Саксонии и Тюрингии довольно сложным. Оба действующих министр-президента, Рамелов и Michael Kretschmer (ХДС), пользуются высокой популярностью.

Посещение федеральным канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) Саксонии было встречено свистом

Кампания на выборах была более интенсивной, чем когда-либо, с участием ведущих федеральных политиков на финальных митингах в двух землях. Канцлер Шольц, представляющий СДПГ, посетил закрытие партии в Кемнице, которое сопровождалось громкими протестами. Рядом проходил митинг микро-партии Freie Sachsen, где можно было услышать свист и шиканье.

Во время своей речи канцлер подчеркнул важность привлечения работников из других стран для поддержания процветания и перспектив Германии. "В противном случае это не сработает", - сказал он, подчеркнув необходимость открытого рынка труда, защиты тех, кто ищет убежище, и четких правил управления иммиграцией.

Председатель СДПГ Саксия Эскен обеспокоена перспективами своей партии на предстоящих выборах. "Мы боремся за то, чтобы социал-демократы оставались представленными в земельных парламентах и стабильных правительствах", - сказала она Augsburger Allgemeine.

Недавние опросы показывают, что СДПГ опрашивается между 6 и 7% в обеих землях, что может не позволить ей преодолеть 5%-ный порог для входа в ландтаг. "Конечно, это большая проблема, и она лежит у меня на сердце", - сказала Эскен. "Мы должны четко обозначить, что СДПГ стоит за социальную справедливость, хорошую заработную плату и успешную образовательную политику".

Эскен критиковала сильные показатели партий, таких как АфД и BSW, в опросах. "Это тревожно и особенно удивительно, учитывая, что люди еще не знают, что они получат с BSW", - сказала она. "Кажется, они готовы рискнуть неизвестностью".

В опросах по Тюрингии ХДС отстает от АфД и Альянса Сахры Вагенкнехт (BSW), получив лишь 23% голосов, в то время как в Саксонии ХДС лидирует с 33%.

Во время недавних интервью председатель СДПГ Саксия Эскен выразила обеспокоенность по поводу показателей своей партии в опросах в Саксонии и Тюрингии, опасаясь, что они могут не преодолеть 5%-ный порог для входа в ландтаг.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Правоохранители в Эрфорте отделили демонстрантов, противников АдГ, от их сторонников
Политика

Толпы протестуют против сторонников "АфД" и правых в Эрфурте

Накануне выборов в ландтаг Тюрингии вновь обострились политические разногласия в регионе: тысячи жителей Эйзенаха вышли на протест против АФД, возглавляющей в настоящее время опросы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
На федеральных выборах 2025 года Стрик имеет потенциал для участия в качестве прямого номинанта ХДС...
Политика

Хендрик Стрик претендует на пост в федеральном парламенте Германии, а именно в Бундестаге.

Хендрик Стрик претендует на пост в федеральном парламенте Германии, а именно в Бундестаге. В качестве уважаемого вирусолога, Гендрик Стreek получил широкую известность во время вспышки коронавируса. К концу предыдущего года он объявил о своем намерении войти в политику. Он хочет представлять Боннский ХДС как ведущую фигуру в Берлине после федеральных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.
Федеральные земли Германии

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.

- После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое. Байер 04 менеджер, Хаби Алонсо, выразил разочарование, но сохранил хладнокровие после прерванной серии в национальном чемпионате. "Это трудно, горько. Сегодня мы не должны были проигрывать, учитывая первый тайм", - сказал 42-летний испанец в интервью Sky TV после домашнего

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно