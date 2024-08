- Выборы подходят к концу.

В преддверии ожидаемых с нетерпением выборов в ландтаги Тюрингии и Саксонии политические партии вновь борются за голоса избирателей. Альтернатива для Германии (АфД) проводит свой финальный митинг в Эрфурте, на котором выступят ведущий кандидат Бирн Хёкке и федеральный сопредседатель Алисе Вайдель. В то же время Левые, возглавляемые ведущим кандидатом и действующим министр-президентом Бодо Рамелов, ведут кампанию в Гере.

В Саксонии ведущий кандидат Левых Сюзанна Шапер завершает свою кампанию в Лейпциге. Что касается альянсов в Цвиккау и Дрездене, они планируют демонстрации, чтобы продвигать толерантность и демократию перед выборами. Ожидается, что в митинге в столице земли примут участие более 8000 человек.

Эти выборы могут существенно изменить политический ландшафт обеих земель, особенно в Тюрингии, где formation of a government may prove to be quite the challenge.

Согласно недавним опросам ZDF Politbarometer, АфД лидирует в Тюрингии с 29%, значительно опережая Христианско-демократический союз (ХДС) с 23% и Альянс Сахры Вагенкнехт (BSW) с 18%. В Саксонии ХДС лидирует с 33%, за ним следует АфД с 30%. Партия Левых, скорее всего, не попадет в ландтаг, а Зеленые и Социал-демократы (СДПГ) опрашиваются по 6%. BSW опрашивается по 12%.

Политический scientist Manfred Güllner считает предсказание результатов в Саксонии и Тюрингии довольно сложным. Оба действующих министр-президента, Рамелов и Michael Kretschmer (ХДС), пользуются высокой популярностью.

Посещение федеральным канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) Саксонии было встречено свистом

Кампания на выборах была более интенсивной, чем когда-либо, с участием ведущих федеральных политиков на финальных митингах в двух землях. Канцлер Шольц, представляющий СДПГ, посетил закрытие партии в Кемнице, которое сопровождалось громкими протестами. Рядом проходил митинг микро-партии Freie Sachsen, где можно было услышать свист и шиканье.

Во время своей речи канцлер подчеркнул важность привлечения работников из других стран для поддержания процветания и перспектив Германии. "В противном случае это не сработает", - сказал он, подчеркнув необходимость открытого рынка труда, защиты тех, кто ищет убежище, и четких правил управления иммиграцией.

Председатель СДПГ Саксия Эскен обеспокоена перспективами своей партии на предстоящих выборах. "Мы боремся за то, чтобы социал-демократы оставались представленными в земельных парламентах и стабильных правительствах", - сказала она Augsburger Allgemeine.

Недавние опросы показывают, что СДПГ опрашивается между 6 и 7% в обеих землях, что может не позволить ей преодолеть 5%-ный порог для входа в ландтаг. "Конечно, это большая проблема, и она лежит у меня на сердце", - сказала Эскен. "Мы должны четко обозначить, что СДПГ стоит за социальную справедливость, хорошую заработную плату и успешную образовательную политику".

Эскен критиковала сильные показатели партий, таких как АфД и BSW, в опросах. "Это тревожно и особенно удивительно, учитывая, что люди еще не знают, что они получат с BSW", - сказала она. "Кажется, они готовы рискнуть неизвестностью".

В опросах по Тюрингии ХДС отстает от АфД и Альянса Сахры Вагенкнехт (BSW), получив лишь 23% голосов, в то время как в Саксонии ХДС лидирует с 33%.

Во время недавних интервью председатель СДПГ Саксия Эскен выразила обеспокоенность по поводу показателей своей партии в опросах в Саксонии и Тюрингии, опасаясь, что они могут не преодолеть 5%-ный порог для входа в ландтаг.

Читайте также: