Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиАахенский

Введение тревоги на военной базе НАТО в воздушном пространстве Северного Рейна-Вестфалии

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
В результате воспринятой угрозы лишние сотрудники были приказаны покинуть установку НАТО в...
В результате воспринятой угрозы лишние сотрудники были приказаны покинуть установку НАТО в Геilenкирхене.

- Введение тревоги на военной базе НАТО в воздушном пространстве Северного Рейна-Вестфалии

Из-за надвигающейся угрозы база в Гейленкирхене, НАТОвский авиационный объект вблизи Ахена, работала под вторым по строгости уровнем безопасности в течение примерно 24 часов. После отсутствия каких-либо инцидентов параметры безопасности были снижены до первоначального уровня, описанного как "Браво+", около 4 часов дня в пятницу. Это предупредительное действие было предпринято для снижения риска для персонала, как подтвердил представитель немецкого пресс-агентства.

Столько сотрудников, сколько возможно, были отправлены домой. Тем не менее, регулярные авиационные задачи выполнялись согласно плану. Введение второго по высоте уровня безопасности, "Чарли", в четверг вечером свидетельствовало о случившемся инциденте или вероятной возможности террористического акта против альянса.

Авиабаза в Гейленкирхене размещает уникальные самолеты, предназначенные для мониторинга и обнаружения потенциальных угроз как можно раньше. Примерно неделю назад предполагалось, что на нескольких немецких военных объектах произошел саботаж; однако, в конечном итоге, тревога была снята.

Природа угрозы оставалась неясной, так как штаб-квартира НАТО в Брюсселе и авиабаза отказались комментировать. Представитель авиабазы назвал слухи о полете дронов "нелепыми". Расследование поручили полиции Кёльна, а федеральная прокуратура оставалась в стороне.

Журналист, присутствовавший на месте, наблюдал полицейские автомобили на территории авиабазы и в прилегающих районах. На базе были размещены знаки безопасности уровня С: "Состояние тревоги С". Въезжающие на базу автомобили проходили обычные проверки. Также можно было услышать авиационную деятельность. В конце концов, к месту прибыли местные власти.

Система раннего предупреждения AWACS

НАТО разместила Систему раннего предупреждения AWACS в Гейленкирхене. Акроним AWACS расшифровывается как "Airborne Warning and Control System" (Система воздушного предупреждения и управления). Эти самолеты имеют радиус действия 9250 километров и могут обнаруживать другие самолеты на расстоянии примерно 400 километров. Они характеризуются большим радаром, установленным на их хвосте, похожим на гриб.

По словам представителя, на НАТОвской авиабазе работает около 1600 человек, но меньше в текущий праздничный сезон. Примерно половина сотрудников отсутствовала по Sicherheitsgründen и работала удаленно из дома.

В течение прошлой недели саботаж приписывали различным немецким военным базам, но впоследствии это было опровергнуто после дальнейшего расследования. В Кёльне полиция и государственная безопасность проверяли инцидент с безопасностью на водоочистных сооружениях люфтваффе из-за обвинений в загрязнении воды.

Также в Гейленкирхене появились сомнительные наблюдения. По словам источников безопасности, человека вблизи аэропорта ненадолго задержали для допроса, но в конце концов он был оправдан от подозрений.

Несмотря на усиление безопасности, самолеты AWACS в Ахене продолжали свою работу. После того, как угроза миновала, несущественный персонал был допущен обратно на базу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Всё больше жителей покидают Покровск на востоке Украины из-за продвижения российских войск.
Политика

Американские финансовые санкции направлены на препятствование российским товарным сетям

Американские финансовые санкции направлены на препятствование российским товарным сетям Из-за агрессии России против Украины США ввели дополнительные санкции против Москвы. Казначейский департамент в Вашингтоне сообщает, что они затрагивают около 400 компаний и лиц. В их числе около 60 технологических компаний в оборонном секторе, чьи «продукты и услуги способствуют военным начинаниям

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Кризис заложников в тюрьме в России завершился смертельным исходом; семь человек погибли
Политика

Кризис заложников в тюрьме в России завершился смертельным исходом; семь человек погибли

Заложники среди охранников захвачены заключенными в российской тюрьме в течение многих часов. После этого вмешиваются элитные военные отряды. appelée связи этой бунт с недавним инцидентом в Москве.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Переговоры о перемирии должны были продолжиться в египетской столице, Каире.
Политика

Предстоящая военная операция против террористической организации побуждает израильские вооруженные силы рекомендовать эвакуацию жителей многих районов Газы.

Предстоящая военная операция против террористической организации побуждает израильские вооруженные силы рекомендовать эвакуацию жителей многих районов Газы. Из-за непрерывных ракетных атак, исходящих из сектора Газа, военные Израиля планируют новую операцию и призывают жителей определенных районов на севере региона покинуть свои дома. Жителям рекомендуется переместиться в укрытия, расположенные к западу от Газы,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

После фатальной аварии на мотоцикле рядом с Идштейном состоялась также интервенция кризисных...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист погиб после неудачной попытки перехода по полосе движения

Человек преклонного возраста погибает в результате лобового столкновения мотоцикла с приближающимся транспортным средством возле Идштейна. Жертву также посещают духовные советники.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Группа с умными возможностями беспрепятственно связывается с сопутствующим приложением.
Технологии

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band Игровой процесс становится более захватывающим по мере увеличения погружения, и этот азарт часто исходит от чувств, которые возникают во время игры. Французская компания OVOMIND пошла еще дальше, создав браслет, который якобы измеряет эти эмоции, чтобы лучше служить и игрокам, и

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно