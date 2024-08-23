- Введение тревоги на военной базе НАТО в воздушном пространстве Северного Рейна-Вестфалии

Из-за надвигающейся угрозы база в Гейленкирхене, НАТОвский авиационный объект вблизи Ахена, работала под вторым по строгости уровнем безопасности в течение примерно 24 часов. После отсутствия каких-либо инцидентов параметры безопасности были снижены до первоначального уровня, описанного как "Браво+", около 4 часов дня в пятницу. Это предупредительное действие было предпринято для снижения риска для персонала, как подтвердил представитель немецкого пресс-агентства.

Столько сотрудников, сколько возможно, были отправлены домой. Тем не менее, регулярные авиационные задачи выполнялись согласно плану. Введение второго по высоте уровня безопасности, "Чарли", в четверг вечером свидетельствовало о случившемся инциденте или вероятной возможности террористического акта против альянса.

Авиабаза в Гейленкирхене размещает уникальные самолеты, предназначенные для мониторинга и обнаружения потенциальных угроз как можно раньше. Примерно неделю назад предполагалось, что на нескольких немецких военных объектах произошел саботаж; однако, в конечном итоге, тревога была снята.

Природа угрозы оставалась неясной, так как штаб-квартира НАТО в Брюсселе и авиабаза отказались комментировать. Представитель авиабазы назвал слухи о полете дронов "нелепыми". Расследование поручили полиции Кёльна, а федеральная прокуратура оставалась в стороне.

Журналист, присутствовавший на месте, наблюдал полицейские автомобили на территории авиабазы и в прилегающих районах. На базе были размещены знаки безопасности уровня С: "Состояние тревоги С". Въезжающие на базу автомобили проходили обычные проверки. Также можно было услышать авиационную деятельность. В конце концов, к месту прибыли местные власти.

Система раннего предупреждения AWACS

НАТО разместила Систему раннего предупреждения AWACS в Гейленкирхене. Акроним AWACS расшифровывается как "Airborne Warning and Control System" (Система воздушного предупреждения и управления). Эти самолеты имеют радиус действия 9250 километров и могут обнаруживать другие самолеты на расстоянии примерно 400 километров. Они характеризуются большим радаром, установленным на их хвосте, похожим на гриб.

По словам представителя, на НАТОвской авиабазе работает около 1600 человек, но меньше в текущий праздничный сезон. Примерно половина сотрудников отсутствовала по Sicherheitsgründen и работала удаленно из дома.

В течение прошлой недели саботаж приписывали различным немецким военным базам, но впоследствии это было опровергнуто после дальнейшего расследования. В Кёльне полиция и государственная безопасность проверяли инцидент с безопасностью на водоочистных сооружениях люфтваффе из-за обвинений в загрязнении воды.

Также в Гейленкирхене появились сомнительные наблюдения. По словам источников безопасности, человека вблизи аэропорта ненадолго задержали для допроса, но в конце концов он был оправдан от подозрений.

Несмотря на усиление безопасности, самолеты AWACS в Ахене продолжали свою работу. После того, как угроза миновала, несущественный персонал был допущен обратно на базу.

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