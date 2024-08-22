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ПолитикаНовостиДорожный транспорт

Введение нового порогового уровня потребления каннабиса во время вождения

Жесткое запрещение для начинающих водителей

 and  Viktoria Klein
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После примерно пяти месяцев после некоторой легализации каннабиса в Германии также вносятся...
После примерно пяти месяцев после некоторой легализации каннабиса в Германии также вносятся изменения в Кодекс дорожного движения.

Введение нового порогового уровня потребления каннабиса во время вождения

Под действием каннабиса установлен новый лимит для водителей. Как и лимит в 0,5 промилле для алкоголя, это новое правило применяется к интоксицирующему веществу ТГК. Для того чтобы водитель был оштрафован, в его крови должно быть 3,5 нанограмма ТГК на миллилитр или больше. Это влечет штраф в размере 500 евро и запрет на вождение на один месяц. Если также употребляется алкоголь, штраф может составить 1000 евро. Эти дорожные правила были введены после частичной легализации каннабиса, которая позволяет взрослым курить и выращивать вещество при определенных условиях с 1 апреля. Федеральное министерство транспорта заявляет, что новый закон обеспечивает правовую определенность и ясность.

Для начинающих и молодых водителей введены специальные правила, чтобы гарантировать безопасность на дорогах. Как и в случае с алкоголем, каннабис полностью запрещен для водителей младше 21 года или в течение первых двух лет после получения водительских прав. Нарушение может привести к штрафу в размере 250 евро, но без запрета на вождение.

Ранее любое присутствие ТГК в организме могло повлечь последствия, но не было установлено конкретного лимита. Однако в судебной практике часто использовалось значение 1 нанограмм. Эксперты на Дне судебного разбирательства в области дорожного движения выступали за "разумное" увеличение в 2022 году, утверждая, что значение было слишком низким и многие люди наказывались без доказательств опьянения за рулем. Однако это предложение подверглось критике со стороны представителей полиции.

Введение новых дорожных правил сосредоточило внимание на дорожном транспорте, так как водителям теперь необходимо знать лимит ТГК. Несмотря на частичную легализацию каннабиса, важно, чтобы водители понимали, что ТГК по-прежнему запрещено для лиц младше 21 года или в течение первых двух лет после получения водительских прав.

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