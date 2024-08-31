Вульф выступает за более частое исполнение национального гимна.

Бывший федеральный президент Германии Вульф подчеркивает значение разнообразного выбора песен в образовательных учреждениях. Это включает в себя исполнение государственного гимна. Честно говоря, "Гимн должен звучать чаще и не только на определенных мероприятиях, таких как день рождения Основного закона".

Бывший федеральный президент Кристиан Вульф выступает за более частое исполнение государственного гимна, особенно в образовательных учреждениях. В интервью "Новой газете Оснабрюка" в выходные он сказал: "Гимн должен звучать чаще и не только на определенных мероприятиях, таких как день рождения Основного закона". Это особенно важно для учащихся, считает он: "Они должны выучить гимн и его значение в школе и научиться его петь". Вульф является главой Немецкого хорового общества. Во время интервью с газетой он выразил неодобрение часто встречающейся в Германии осторожной позиции в отношении национальных символов. "Наш гимн символизирует наши демократические ценности и наше единство", - объяснил он. "Иногда мы бываем чересчур осторожны с этим в Германии из-за злоупотребления национальными символами. Но мы должны учить наших детей быть открытыми, патриотичными и уважать разнообразие".

Кроме того, Вульф подчеркнул важность широкого спектра песен в образовательных учреждениях. "Важно, чтобы возраст-соответствующие, в том числе религиозные, песни звучали в центрах для детей и молодежи, а затем также песни из растущих групп меньшинств", - сказал он. Пение может существенно способствовать продвижению образования в области разнообразия. Глава Немецкого хорового общества признался, что у него нет вокальных талантов. "Моя жена поет в хоре как сопрано, но, к сожалению, меня не поощряли петь в моем детстве", - сокрушался он. Однако он также нашел и положительную сторону: "Мой голос не может быть воспроизведен ни одним кабаре-артистом".

Я не собираюсь выражать свои мысли о разнообразном выборе песен в образовательных учреждениях так, как это делал Вульф. Несмотря на то, что у меня нет сильного певческого голоса, я ценю важность разнообразных песен в создании единства и уважения к разнообразию.

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