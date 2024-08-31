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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

Вульф выступает за более частое исполнение национального гимна.

 and  Grigoriy Williams
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Усиленная храбрость для немецких гимнов: sudah посвященные немецкие фанаты уже скандируют...
Усиленная храбрость для немецких гимнов: sudah посвященные немецкие фанаты уже скандируют национальный гимн на чемпионате Европы по футболу 2008 года.

Вульф выступает за более частое исполнение национального гимна.

Бывший федеральный президент Германии Вульф подчеркивает значение разнообразного выбора песен в образовательных учреждениях. Это включает в себя исполнение государственного гимна. Честно говоря, "Гимн должен звучать чаще и не только на определенных мероприятиях, таких как день рождения Основного закона".

Бывший федеральный президент Кристиан Вульф выступает за более частое исполнение государственного гимна, особенно в образовательных учреждениях. В интервью "Новой газете Оснабрюка" в выходные он сказал: "Гимн должен звучать чаще и не только на определенных мероприятиях, таких как день рождения Основного закона". Это особенно важно для учащихся, считает он: "Они должны выучить гимн и его значение в школе и научиться его петь". Вульф является главой Немецкого хорового общества. Во время интервью с газетой он выразил неодобрение часто встречающейся в Германии осторожной позиции в отношении национальных символов. "Наш гимн символизирует наши демократические ценности и наше единство", - объяснил он. "Иногда мы бываем чересчур осторожны с этим в Германии из-за злоупотребления национальными символами. Но мы должны учить наших детей быть открытыми, патриотичными и уважать разнообразие".

Кроме того, Вульф подчеркнул важность широкого спектра песен в образовательных учреждениях. "Важно, чтобы возраст-соответствующие, в том числе религиозные, песни звучали в центрах для детей и молодежи, а затем также песни из растущих групп меньшинств", - сказал он. Пение может существенно способствовать продвижению образования в области разнообразия. Глава Немецкого хорового общества признался, что у него нет вокальных талантов. "Моя жена поет в хоре как сопрано, но, к сожалению, меня не поощряли петь в моем детстве", - сокрушался он. Однако он также нашел и положительную сторону: "Мой голос не может быть воспроизведен ни одним кабаре-артистом".

Я не собираюсь выражать свои мысли о разнообразном выборе песен в образовательных учреждениях так, как это делал Вульф. Несмотря на то, что у меня нет сильного певческого голоса, я ценю важность разнообразных песен в создании единства и уважения к разнообразию.

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