Вторник, который штурмовал здание Капитолия, получил несколько лет тюрьмы.

В январе 2021 года многочисленные поклонники бывшего президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия. Первым, кто проник в здание Конгресса, стал Майкл Спаркс из Кентукки, побудив многих последовать его примеру, как заявил полицейский. В настоящее время Спаркс отбывает назначенное судом наказание.

46-летний мужчина, опознанный как первый проникший в здание Капитолия США во время беспорядков 6 января 2021 года, приверженцев Трампа, получил тюремный срок около 4,5 лет. Судья в Вашингтоне назначил обвиняемому Майклу Спарксу тюремное заключение на 53 месяца и штраф в размере 2000 долларов (приблизительно 1800 евро).

6 января 2021 года одержимые поклонники только что отстраненного президента США, Дональда Трампа, вторглись в Капитолий в Вашингтоне, когда Конгресс заседал, пытаясь помешать официальному утверждению победы Джо Байдена на выборах. В результате штурма Капитолия погибли не менее пяти человек, и было ранено 140 полицейских. Эти события стали черной страницей в истории американской демократии.

Подстрекательство Трампа

В течение недель Трамп распространял ложные утверждения о краже своих выборов в результате значительных манипуляций с голосованием. Прямо перед штурмом Капитолия правый популист призвал своих сторонников в речи marchaть к Капитолию и "сражаться как сумасшедшие".

Спаркс, признанный виновным в сопротивлении аресту и беспорядках в марте, стал первым приверженцем Трампа, проникшим в здание Конгресса 6 января 2021 года, по данным следователей. Спаркс послужил катализатором для демонстрантов, последовавших за ним, как свидетельствовал полицейский на суде в Вашингтоне.

Более 1400 человек были обвинены в связи с участием в штурме Капитолия. Бывший президент Трамп сам faces четыре обвинения, связанные с событиями 6 января 2021 года. Однако решение может не быть принято до президентских выборов в ноябре, так как Трамп снова баллотируется в качестве кандидата от Республиканской партии.

После призыва Трампа Спаркс, поклонник из Кентукки, стал первым, кто проник в Капитолий США 6 января 2021 года. Это действие побудило многих других присоединиться к нему, способствуя хаосу во время демонстрации, направленной на помешательство утверждения Байдена.

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